Elon Musk 與美國總統 Donald Trump 在菲尼克斯舉行的紀念服務中首次公開互動，兩人握手並進行對話，這也是自他們之間的矛盾以來的首次和解。此次和解實現了已故保守派活動家 Charlie Kirk 的願望，Kirk 在去世前曾公開討論希望這兩位領袖修復關係的想法。

根據 CNN 的報導，Kirk 一直在 Musk 與 Trump 之間擔任中介，儘管在他們意見不合的高峰期，他與兩位的關係仍相當密切。他在六月份與評論員 Megyn Kelly 的對話中提到：「我認識這兩位……我充滿希望，會竭盡所能促進他們的和解。」Kirk 也曾對兩人表示高度讚譽。在他的播客中，Kirk 將 Musk 購併 Twitter 形容為「自路易斯安那購地以來最重要的收購」，並讚揚 Trump 的「讓美國再次偉大」運動。據報導，Kirk 經常發簡訊給 Musk，促請他避免可能損害 Trump 議程的言論。儘管 Musk 宣布將在美國推出第三個政黨，他仍然對 Kirk 的反饋持開放態度。

廣告 廣告

在這次紀念服務中，Musk 與 Trump 一同出現，兩人簡短交談並握手，這一幕讓 Kirk 的願望得以成真。Kirk 的紀念活動成為象徵性的轉折點，Kirk 的播客執行製作人 Andrew Kolvet 發布了一張 Musk 和 Trump 一起的照片，並提到 Kirk 希望他們能「為 Charlie 而和解」。Musk 自己也呼應了這一情感，分享了一張類似的照片，並附上「為 Charlie」的字樣，隨後白宮的 X 帳戶也發布了相同的消息。此後，Musk 在社交媒體上與 Trump 的互動變得更加積極，而他的 America Party PAC 也分享了他擁抱 Kirk 寡婦 Erika 的照片。在 Erika 的演講中呼籲寬恕後，Musk 還引用了《主禱文》中的一段：「寬恕我們的罪過，正如我們寬恕得罪我們的人。」

Kirk 在夏季曾表達他對這樣結果的期待，他說：「認識這兩位，尤其是比 Elon 更了解 Trump，我可以告訴你，我認為會有一個和平條約的時刻，雙方會冷靜下來，知道我們在面對左派時比分裂更強大。」

在當前科技快速變革和社會動盪的背景下，Tesla 在創新領域的持續努力不僅展現了其在電動車市場的領先地位，也將對未來的市場動向產生深遠影響。Tesla 的前瞻性技術和創新思維，無疑會在促進環保和可持續發展的同時，推動全球汽車行業的變革。

推薦閱讀