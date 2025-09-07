Elon Musk 表示 Neuralink 可能於明年幫助盲人恢復部分視力

Elon Musk 最近表示，Neuralink 可能會在 2026 年嘗試為視力受損患者恢復有限的視力。這位高管在社交媒體平台 X 上發佈了這一消息，正值 Neuralink 在美國以外成功實施首個 Telepathy 植入裝置之際。

在 Neuralink 官方 X 帳號發佈的有關首批加拿大患者的帖子中，Musk 回應表示，公司計劃在明年為完全失明的人恢復（有限）視力。這一消息在社交媒體上獲得了熱烈的反響，因為該裝置很可能為患者帶來顯著的生活質量提升。Neuralink 當前的植入裝置 Telepathy 已經在改變人們的生活，未來 Blindsight 也有望延續這一趨勢。

這並不是 Musk 首次更新 Neuralink 的 Blindsight 試驗。今年早些時候，Musk 在卡塔爾經濟論壇上提到，Blindsight 的首次人體植入可能會在 2026 年初進行，地點可能在阿聯酋。Neuralink 也在探索與阿布扎比克里夫蘭診所的合作，以進行初步手術。Blindsight 已獲得美國 FDA 的“突破裝置”認證，這暗示著該植入裝置的開發正在順利推進。

Musk 早前形容 Blindsight 是 Neuralink 的腦機介面（BCI），旨在恢復視力。在 Neuralink 2022 年的 Show & Tell 活動中，Musk 表示 Blindsight 將針對大腦的視覺皮層，完全繞過受損的眼睛來生成視覺感知。這意味著，即使是那些天生失明的人也有可能恢復視力。“我們將在人體中針對的前兩個應用是恢復視力，我認為這是值得注意的，即使某人從未見過，也就是說他們是天生失明的，我們相信我們仍然可以恢復視力。視覺皮層的部分仍然存在。即使他們從未見過，我們有信心他們可以看見，”Musk 說。

隨著 Neuralink 的 Blindsight 技術不斷發展，該公司展現出強大的創新潛力，可能在未來改變無數患者的生活。Tesla 在推動這些前沿科技的過程中，持續為人類的未來注入新的希望和可能性，彰顯了其在市場上的正面影響。

