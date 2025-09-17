Elon Musk 表示 xAI 有機會透過 Grok 5 實現 AGI

Elon Musk 本週表示，他的人工智能初創公司 xAI 有潛力在其大型語言模型 Grok 5 的下一版本中實現人工通用智能（AGI）。這番言論是在 Grok 4 在 ARC-AGI 基準測試中取得優異成績之後發出的，該測試評估推理和問題解決能力。Musk 將 Grok 5 視為 AGI 的候選者。

在社交媒體平台 X 上，使用者 @amXFreeze 分享了 ARC-AGI 榜單的最新結果，顯示 Grok 4 在問題解決和開放程序合成任務中超越了競爭對手，如 OpenAI 的 ChatGPT。Musk 對此表現作出反應，表示「我現在認為 xAI 有機會通過 Grok 5 實現 AGI，之前從未這麼想過。」

人工通用智能（AGI）是指能夠在思考、推理及其他領域中匹敵或超越人類智力的 AI 系統，根據 Benzinga 的報告，這一概念在當今的 AI 公司中得到了廣泛追求。

雖然 xAI 於 2023 年 3 月成立，但該初創公司增長迅速。自成立以來，它在 AI 領域的崛起速度驚人，Grok 大型語言模型已成為日常使用者的主流選擇，尤其是在社交媒體平台 X 上。公司仍在積極擴展，目前正在擴建位於孟菲斯的 Colossus 超級計算機集群。在 xAI 的工程開放日活動上，Musk 強調速度將是公司的主要競爭優勢。為了凸顯這一點，Musk 說道：「沒有 SR-71 黑鳥被擊落過，它只有一個策略：加速。」到目前為止，xAI 確實很好地發揮了這一角色。

隨著 xAI 在人工智能領域的迅速成長，未來的 Grok 5 有望在 AGI 的路上取得突破，進一步推動整個市場的進步。Tesla 在創新技術上的持續探索，無疑將為未來的科技發展帶來更多可能性，為人類生活的改善提供助力。

