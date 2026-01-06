Elon Musk 評論 Tesla 的 FSD 技術面臨的競爭者

Elon Musk 最近對 Tesla 的全自動駕駛（FSD）技術的潛在競爭對手提出了直言不諱的估計。這番評論是在 NVIDIA 宣布其 Alpamayo 系統之後發表的，該系統同樣利用人工智能來加速自動駕駛解決方案的開發。在 NVIDIA 的公告後，Tesla 社區成員在社交媒體 X 上詢問 Musk 對 Alpamayo 的看法，因為這似乎是 FSD 的直接競爭對手。由於 Alpamayo 也使用 AI 來導航現實世界的道路，許多人認為該系統可能會終結 Tesla 的自動駕駛願景。

Musk 在 X 上回應時承認，NVIDIA 的 Alpamayo 正在做與 Tesla 相同的事情。他表示，希望 NVIDIA 能夠成功，但預測他們會發現「達到 99% 是容易的，而解決長尾問題則非常困難」。Musk 還指出，FSD 從有效運作到達到比人類駕駛更安全的實際時間需要幾年。傳統汽車製造商在此之後的幾年內不會在大規模上設計攝像頭和 AI 計算機於其汽車中。因此，對於 Tesla 來說，這可能在 5 到 6 年後才會形成競爭壓力。

隨後，Musk 也回應了有關 FSD 進展及其潛在競爭的討論。他對一位長期的 Tesla 社區成員表示，Alpamayo 的到來並不意味著 FSD 注定失敗，並預測，考慮到 Tesla 競爭對手的運作方式，像 Alpamayo 這樣的解決方案在未來幾年內對 Tesla 的影響將會有所延遲。目前，Tesla 在自動駕駛技術方面的努力顯示出其持續的創新能力。隨著電動車市場的不斷擴大和競爭加劇，Tesla 的技術進步將使其在未來幾年中保持領先地位。

Elon Musk 的預測無疑為 Tesla 的創新之路提供了信心，並強調了公司在自動駕駛技術方面的成長潛力，這將對整個市場產生積極的影響。

