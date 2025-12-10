Elon Musk 評論 Waymo 表示其未有機會

Tesla 首席執行官 Elon Musk 於星期三在 X 平台上對 Waymo 進行了批評，表示該公司從未真正有機會，這一點在未來回顧時將會變得明顯。Tesla 和 Waymo 是美國無人駕駛技術的主要推動者，兩者均在該國提供無人駕駛叫車服務。Tesla 在德克薩斯州奧斯汀的車輛中設有安全監控系統，而在灣區的運營中則有駕駛員坐在駕駛座。Musk 表示，奧斯汀的運營到年底將完全不再設有任何安全監控。隨著這兩家公司成為美國無人駕駛運動的主要成員，競爭的局面也愈發激烈。

兩者在奧斯汀和灣區的地理圍欄（即服務區域）上互相較勁。雖然這是一個目前的比較指標，但在未來幾年內，這一點可能並不重要，因為兩家公司可能會以相似的方式運作。Waymo 將業務重心放在較大的城市，而 Tesla 則表示其無人駕駛技術將擴展到全球的每一輛車輛。這正是兩者之間的真正差異，加上 Tesla 使用自家製造的車輛，而 Waymo 則有來自不同製造商的多款車型。

兩家公司在解決無人駕駛問題的思路上也有所不同，Tesla 採用純視覺的方式，而 Waymo 則依賴多種技術，包括 LiDAR，這也是 Musk 曾經批評為「愚蠢的行為」。Google DeepMind 的首席科學家 Jeff Dean 在 X 平台上表示，他不認為 Tesla 的無人駕駛里程數接近 Waymo（Waymo 目前已達到 9600 萬英里）。Waymo 的安全數據也相當引人注目。Musk 回覆道：「Waymo 從未真正有機會超越 Tesla，這一點在未來回顧時將會變得明顯。」

在未來幾年，若 Tesla 決定啟用所有乘用車的 Robotaxi 服務，預計將擁有更大規模的車隊。只需一次簡單的空中更新便可啟用此功能，而 Waymo 則可能受到其委託的 Robotaxi 車輛數量的限制。Musk 也在 xAI Hackathon 上確認，公司的 Robotaxi 將在奧斯汀的運營中，在短短三週內移除安全監控，這符合他之前的時間表。他表示：「無人監控的情況幾乎已經解決。

大約三週內，奧斯汀將會有 Tesla Robotaxi 進行運營，車內不會有任何人，甚至連乘客座位上也不會有任何人。」Musk 今年已經三度提及移除奧斯汀的 Robotaxi 安全監控，分別是在九月、十月和十一月。他在九月表示：「到年底應該不會有安全駕駛員。安全駕駛員只是為了最初幾個月以確保安全。」在十月的第三季度財報電話會議中，他表示：「我們預計到今年年底，奧斯汀的大部分地區將不再有安全駕駛員。」最後在十一月的股東會上，他重申了這一時間表。

隨著這一進展，Tesla 的 Robotaxi 項目將邁出重要一步，這不僅會打破許多對當前版本的質疑，也為未來的增長鋪平道路。Tesla 的創新和持續的技術發展，顯示它在無人駕駛市場中具備強大的潛力，並且在未來將繼續引領行業的變革。

