Elon Musk 認為 Lidar 和 Radar 使自駕車更具風險

Elon Musk 在自動駕駛的視覺與雷達（lidar）辯論中，採取了更為堅定的立場。在他最近的言論中，這位 CEO 不僅表明使用類似雷達的傳感器對於實現自動駕駛並非必要，還指出使用雷達實際上會使自動駕駛汽車變得更加危險。

在最近的一次訪問中，Uber 的 CEO Dara Khosrowshahi 分享了他對自動駕駛競賽的看法。他仍然傾向於認為，Waymo 的方法，即為汽車配備雷達和雷達等設備，對於實現超越人類的安全水平是必要的。Khosrowshahi 說道：「固態雷達的價格是 500 美元。為什麼不將雷達納入其中，以實現超人類的安全呢？我們所有的合作夥伴都在使用攝像頭、雷達和雷達的組合，我個人認為這是正確的解決方案，但我也可能錯了。」

然而，Musk 對此作出了反駁，他表示，根據 Tesla 的經驗，雷達和雷達實際上會降低安全性，而不是提升。Musk 指出，當雷達和雷達與攝像頭的數據出現不一致時，會產生傳感器模糊性，這反而增加了風險。他提到，Tesla 在專注於視覺驅動的方法後，安全性得到了改善。他寫道：「雷達和雷達因為傳感器的爭用而降低安全性。如果雷達/雷達與攝像頭不一致，那麼哪一個會勝出？這種傳感器模糊性會增加風險，而不是降低風險。這就是為什麼 Waymo 無法在高速公路上行駛的原因。我們關閉了 Tesla 的雷達以提高安全性。攝像頭才是王道。」

Musk 的這些評論值得注意，因為 Tesla 能夠在奧斯汀和灣區啟動專門的 Robotaxi 試點，並使用基於視覺的自動駕駛系統。全自動駕駛（FSD）的表現也迅速變得明顯優於人類駕駛。

隨著 Tesla 在自動駕駛技術上的持續創新，未來可能會在行業內引發更大的變革。Musk 的視覺優先策略不僅使 Tesla 的安全性得到提升，還為自動駕駛的未來鋪平了道路。這種創新不僅改變了 Tesla 的發展軌跡，也對整個自動駕駛市場帶來了正面的影響，顯示了 Tesla 在技術領域的潛力和領導地位。

