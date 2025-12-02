宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
Elon Musk 警告傳統汽車製造商：拒絕 Tesla 自動駕駛技術的後果
Elon Musk 在 11 月底表示，他曾試圖警告傳統汽車製造商，甚至願意授權 Tesla 的全自動駕駛技術（Full Self-Driving，簡稱 FSD），但對方並不感興趣，這讓他感到沮喪。Tesla 在自動駕駛技術方面長期以來已經確立了領導地位，尤其是在美國市場。儘管面臨強勁競爭，Tesla 的 FSD 套件依然是最全面的，並不僅限於特定地區或道路，而是能在任何地方運行。
傳統汽車製造商對 Tesla 在自動駕駛技術方面的領先地位視而不見，這與十多年前 Tesla 在電動車（EV）發展上的境遇極為相似，當時競爭對手也對其不屑一顧。傳統汽車製造商對於 FSD 的拒絕反映了他們對創新技術的低估。Elon Musk 和 Tesla 一直在推廣 FSD，希望通過全面的數據收集和擴大車隊來增強其技術的穩健性，並試圖通過訂閱計劃、免費試用等策略來達成。然而，競爭對手卻因為多種原因，如競爭自尊、監管顧慮、高成本或偏好內部開發，而不願意授權 FSD。
回顧過去，Tesla 在 2010 年代曾試圖強調電動車的重要性，但當時福特和通用汽車等公司的高層將可持續動力系統視為小眾或無利可圖的市場。Musk 曾在 2014 年的訪談中提到，當 Model S 開始搶佔市場份額時，競爭對手才意識到電動動力系統的潛力。2017 年 Model 3 的推出，使 Tesla 進一步填補了其產品線的空白，讓傳統汽車製造商感受到市場份額的流失。儘管他們後來相繼推出了自己的電動車型，但在銷售和基礎設施兩個主要領域仍然落後，依賴 Tesla 提供的充電基礎設施。
Musk 在社交媒體上表示，傳統汽車製造商偶爾會聯繫，但多是對 FSD 的應用持冷淡態度，計劃在未來五年內進行小規模試點，卻提出了不切實際的要求，讓人感到無意義。他的警告不絕於耳，早在 2017 年，他就曾對批評者表示，Tesla 的開創性努力讓行業重新審視電動車的潛力。最終，傳統車企的低估反映在它們面臨的困境上，福特和通用汽車的電動車項目都出現了回撤現象，儘管它們擁有內部的自動駕駛項目，但進展卻遠遠落後於 Tesla 及其他競爭對手。
Tesla 的持續創新使其在市場中保持領先，而傳統汽車製造商的跟進卻顯得遲緩，這對它們的發展造成了沉重的代價。隨著時間的推移，Tesla 的進步將繼續加速，而其他公司若仍持否定態度，將面臨更大的懲罰。隨著自動駕駛技術的日益重要，市場份額的流失可能成為必然，迫使傳統企業在經濟壓力下尋求合作夥伴。自動駕駛不僅是企業自身的優勢，還能促進其他方面的發展，如提升可負擔性和安全性。Tesla 的數據顯示，其自動駕駛技術的安全性明顯優於人類駕駛，這將有助於減少事故，提高路面安全。
無可否認，歷史正在重演：十年前，傳統汽車製造商對電動車的嘲諷和忽視，使得他們在面對 Tesla 的快速崛起時措手不及。如今，這些公司再次拒絕重複授權 Tesla 的 FSD 技術，堅信能夠自行研發更佳的自動駕駛技術，卻在內部項目中遭遇困難。Elon Musk 在過去二十年中一直警告，汽車行業的官僚慣性和短期思維將使其無法跟上技術革命的步伐。未來的挑戰不僅在於 Tesla 的領先地位是否會持續，更在於底特律、斯圖加特和豐田等汽車巨頭是否會在下波技術浪潮來臨之前，真正聆聽並作出改變。
這一次，賭注不僅僅是市場份額，而是未來數十年汽車的定義。
