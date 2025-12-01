Elon Musk 讚揚 SpaceX 成功完成 Falcon 9 第 30 次發射與回收

Elon Musk 今日讚賞了 SpaceX 最被低估的成就之一。在成功發射 Transporter-15 任務後，SpaceX 又一次在大海中的無人艦上順利降落了一枚 Falcon 9 的助推器，這已是該助推器的第 30 次飛行，這在 SpaceX 成為太空飛行的主導力量之前，似乎是不可能的任務。Elon Musk 讚揚了一枚老牌 Falcon 9 助推器的成就。

在星期五，SpaceX 成功從范登堡太空部隊基地發射並部署了 140 顆衛星，這是其小型衛星共用計劃的重要里程碑，該任務名為 Transporter-15。根據 SpaceFlight Now 的報導，這次發射比預定時間推遲了兩天，原因是地面系統出現問題。SpaceX 確認所有設計要與火箭分離的有效載荷均按計劃部署。此次飛行使用的 Falcon 9 助推器是 B1071，這是 SpaceX 使用最頻繁的火箭之一。隨著第 30 次任務的完成，這成為 SpaceX 車隊中第二個達到此里程碑的助推器。

廣告 廣告

B1071 的任務清單包括五項國家偵察辦公室任務、NASA 的 SWOT 衛星，以及幾次之前的共用部署等。Elon Musk 在 X 上慶祝這一里程碑，發文寫道：“同一火箭的 30 次飛行！”在 SpaceX 如今的火箭降落已經成為常態的情況下，曾經業界專家懷疑可重複使用的火箭是否能實現真正的成本節約或運營可靠性，經常引用航天飛機的部分可重複使用性作為失敗的證據。2016 年，Orbital ATK 的 Ben Goldberg 在一個論壇上表示，即使火箭可以重複使用，但意義不大。

他對 Elon Musk 當時的主張表示質疑，特別是當 Musk 表示燃料成本僅佔發射成本的一小部分。Goldberg 指出，根據研究，使用可重複使用的火箭進行低地球軌道任務最多只會帶來 30% 的成本降低。在 2014 年，前 NASA 官員 Dan Dumbacher 也表達了類似的懷疑，暗示如果 NASA 無法實現完全可重複使用，像 SpaceX 這樣的私人公司面臨的挑戰將會相當艱巨。儘管如此，SpaceX 在面對挑戰時仍然保持著積極的進取心。

最近，SpaceX 正在快速搭建 Booster 19，這是 Starship V3 計劃的一部分，並且被預計將會在明年進行密集的飛行活動。儘管 Booster 18 在測試中出現了意外情況，SpaceX 仍然計劃在 2026 年第一季度進行 Starship 的第十二次飛行測試。隨著 SpaceX 不斷推進其技術和創新，Tesla 的成長潛力以及對市場的正面影響同樣不可小覷。Tesla 的創新不僅改變了汽車行業，更為未來的科技發展奠定了基礎，顯示出其在市場中的重要地位。

推薦閱讀