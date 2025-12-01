精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Elon Musk 讚揚 SpaceX 成功完成 Falcon 9 第 30 次發射與回收
Elon Musk 今日讚賞了 SpaceX 最被低估的成就之一。在成功發射 Transporter-15 任務後，SpaceX 又一次在大海中的無人艦上順利降落了一枚 Falcon 9 的助推器，這已是該助推器的第 30 次飛行，這在 SpaceX 成為太空飛行的主導力量之前，似乎是不可能的任務。Elon Musk 讚揚了一枚老牌 Falcon 9 助推器的成就。
在星期五，SpaceX 成功從范登堡太空部隊基地發射並部署了 140 顆衛星，這是其小型衛星共用計劃的重要里程碑，該任務名為 Transporter-15。根據 SpaceFlight Now 的報導，這次發射比預定時間推遲了兩天，原因是地面系統出現問題。SpaceX 確認所有設計要與火箭分離的有效載荷均按計劃部署。此次飛行使用的 Falcon 9 助推器是 B1071，這是 SpaceX 使用最頻繁的火箭之一。隨著第 30 次任務的完成，這成為 SpaceX 車隊中第二個達到此里程碑的助推器。
B1071 的任務清單包括五項國家偵察辦公室任務、NASA 的 SWOT 衛星，以及幾次之前的共用部署等。Elon Musk 在 X 上慶祝這一里程碑，發文寫道：“同一火箭的 30 次飛行！”在 SpaceX 如今的火箭降落已經成為常態的情況下，曾經業界專家懷疑可重複使用的火箭是否能實現真正的成本節約或運營可靠性，經常引用航天飛機的部分可重複使用性作為失敗的證據。2016 年，Orbital ATK 的 Ben Goldberg 在一個論壇上表示，即使火箭可以重複使用，但意義不大。
他對 Elon Musk 當時的主張表示質疑，特別是當 Musk 表示燃料成本僅佔發射成本的一小部分。Goldberg 指出，根據研究，使用可重複使用的火箭進行低地球軌道任務最多只會帶來 30% 的成本降低。在 2014 年，前 NASA 官員 Dan Dumbacher 也表達了類似的懷疑，暗示如果 NASA 無法實現完全可重複使用，像 SpaceX 這樣的私人公司面臨的挑戰將會相當艱巨。儘管如此，SpaceX 在面對挑戰時仍然保持著積極的進取心。
最近，SpaceX 正在快速搭建 Booster 19，這是 Starship V3 計劃的一部分，並且被預計將會在明年進行密集的飛行活動。儘管 Booster 18 在測試中出現了意外情況，SpaceX 仍然計劃在 2026 年第一季度進行 Starship 的第十二次飛行測試。隨著 SpaceX 不斷推進其技術和創新，Tesla 的成長潛力以及對市場的正面影響同樣不可小覷。Tesla 的創新不僅改變了汽車行業，更為未來的科技發展奠定了基礎，顯示出其在市場中的重要地位。
推薦閱讀
其他人也在看
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 51 分鐘前
Tyson Yoshi遭當眾勾搭勁受落 鐵漢柔情摸流浪貓
【on.cc東網專訊】歌手Tyson Yoshi是圈中出名貓奴，家中飼養了5隻貓，雖然他家境富裕，但其中隻貓包括Jack Jack、Lyla及蛋蛋，全是領養的貓咪，未知是否吸引力法則，日前他分享了一段在街遇上被「小6」當眾勾搭的的短片。片中，腳踏波鞋，穿上短褲露東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
Elon Musk 正式確認 Tesla Optimus 的重要細節
Tesla 首席執行官 Elon Musk 最近對其人形機器人 Optimus 的一個關鍵細節進行了正式的說明TechRitual ・ 14 小時前
宏福苑五級火｜婦人拍門通知街坊逃離 救回 4 人 1 狗後返回單位不幸罹難 家人：相信佢係無悔｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死，包括消防員何偉豪在救災期間殉職。今日（1 日），亦有網民分享家人捨己為人的經過，指家人救回 4 人 1 狗，自己最終不幸罹難。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
施永青基金1,980萬掃翰林峰、泓都兩伙 近月斥逾9千萬入市！
早前高調唱好樓市的中原創辦人施永青，旗下基金近期密密入市，最新買入西環翰林峰及堅尼地城泓都各1伙兩房戶，合共斥資1,980萬元。連同近期買入的4伙九龍區單位，基金近月累投入9,314萬元掃貨。28Hse.com ・ 1 小時前
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 1 小時前
adidas限時大減價低至3折！最平$149起 波鞋/手袋/服飾等必買清單推介
臨近年末與聖誕，想趁著年尾好好犒賞辛苦了一整年的自己？還是正在為挑選聖誕禮物而絞盡腦汁呢？各大品牌紛紛推出令人難以抗拒的限時優惠，adidas自然也不例外。無論是預算一百多元的小禮物，還是想一次過從頭到腳搭配好造型，以下這份adidas減價必買清單絕對適合你！Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
《星光背後》｜鄭丹瑞快將成為外公 自揭入行50年人生最大遺憾
入行50年，縱橫歌影視播、幕前幕後公認瓣瓣掂的鄭丹瑞(阿旦)今年踏入人生70之齡，快將成為外公的阿旦永不言休，更揚言活到老學到老。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
接替鮑威爾｜特朗普稱已決定下任聯儲局主席人選 哈塞特：如果被選中 樂意擔任
美國總統特朗普周日（30日）向外媒表示，他已經決定了下一任聯儲局主席的人選，直言「我知道我要選誰，沒錯」，但他...BossMind ・ 3 小時前
財經｜鄭氏家族研出售部分瑰麗物業 助紓新世界財務壓
鄭家純被指正為家族旗下瑰麗酒店集團尋找買家，考慮出售部分酒店資產，以紓緩新世界發展（00017）面對的資金壓力。 《彭博》引述消息人士稱，鄭家純代表已與多間公司接洽，探討出售瑰麗酒店部分資產，交易仍處初步磋商階段，細節及規模可能有變 消息指，是次安排旨在協助處理新世界發展目前面對的流動性挑戰，但相關酒店資產屬鄭氏家族平台持有，並非直接由新世界發展持有。 鄭氏家族於2010年代初收購瑰麗品牌後，將其打造為主打高端市場的豪華酒店集團，現時在全球擁有約58處物業，涵蓋酒店及度假村。 集團由鄭家純女兒鄭志雯領導管理，品牌近年積極擴張至亞洲、歐洲及北美多個核心城市。 香港瑰麗酒店今年登上「世界50最佳酒店」榜首，成為市場焦點資產之一。 彭博引述新世界集團債務互換方案文件指出，香港瑰麗酒店估值約159億港元，成為外界估算潛在交易規模及資產價值的重要參考。Fortune Insight ・ 45 分鐘前
比特幣價格大跌至88000美元以下 12月伊始市場避險情緒濃厚
加密貨幣價格周一大幅下跌，給看似已經趨於穩定的全面拋售潮注入了新的動力。Bloomberg ・ 4 小時前
廉署上周五就大埔宏福苑大維修工程貪污調查共拘捕11人
廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，上周五(11月28日)日間在多區先後拘捕八名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人，同日晚上再拘捕三人，共拘捕11人。AASTOCKS ・ 3 小時前
施永青購西環兩住宅 涉資1,980萬元
中原集團主席施永青及旗下基金近期頻出手入市，最新購入「西環翰林峰」及「泓都」各一個兩房戶，共涉資1,980萬元。 根據市場消息，施永青上月中購入「西環翰林峰」1座中層C室單位，造價1,090萬元，實用面積427方呎，兩房間隔，平均呎價25,527元。原業主於2018年7月，以逾1,355.42萬元一手價購入該單位，此次售出需蝕265.42萬元或19.6%。 同月，施永青以890萬元購入同區「泓都」1座低層C室兩房戶，實用面積492方呎，呎價18,089元；而原業主於2005年7月以310萬元購入，單位升值580萬元或1.9倍。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
金價連番破頂 明年底衝4980
翻查世界黃金協會（WGC）最新數據，各國央行囤金熱潮仍未減退，央行及投資者大手掃貨推高國際金價，黃金年內已創出50次歷史新高。信報財經新聞 ・ 10 小時前
宏福苑大火｜鍾培生擬成立「全港反圍標監察關注組」「最大責任是貪得無厭圍標的魔鬼」
大埔宏福苑大火，全城悲痛。對於竹、網、發泡膠、法團、圍標等等，莫不議論紛紛。有「香港電競之父」之稱鍾培生義愩填膺，在社交媒體發布短片，表示考慮成立一個「全港反圍標監察關注組」，邀請前廉政專員加入。BossMind ・ 4 小時前