Elon Musk 重申其最樂觀的預測，提出「UHI」預測

儘管 Elon Musk 的性格極具爭議性，但他本質上是一位樂觀主義者。如果不是這樣，他就不會創立 Tesla 和 SpaceX，或追求 Neuralink 和 xAI 等項目。最近，Musk 在社交媒體平台 X 上展現了他的樂觀，分享了他可能最為樂觀的預測。

在最近的一個帖子中，Tesla 的首席執行官對 David Scott Patterson 的預測作出了回應，Patterson 預測到到 2030 年，所有工作將很容易被 AI 和機器人取代。Patterson 指出，若機器人的銷售速度與汽車相同，則每年可能產出 3.2 億台機器人。Musk 回應道，最終，智能人形機器人的數量將遠超人類人口，並表示「每個人都將擁有自己的個人 R2-D2 和 C-3PO，並且將有許多機器人在各行各業中為每位人類提供產品和服務。」

Musk 已經開始著手實現這樣的未來。Tesla 的 Optimus 人形機器人預計將在 2025 年首次投產。在今年早些時候的一次全體會議上，Musk 也暗示 Tesla 會嘗試在明年生產約 50,000 台 Optimus 機器人。

關於普遍高收入（Universal High Income, UHI），Musk 過去曾表達過類似的看法，因此當 X 用戶詢問當機器人取代人類工作後，如何維持生活時，Musk 的回應並不令人意外。他表示將實施普遍高收入，這將為每個人提供最佳的醫療保健、食物和交通等服務。Musk 在帖子中寫道：「每個人都將擁有最好的醫療保健、食物、住房、交通以及其他一切。可持續的豐富。」

Musk 對可持續豐富的評論似乎成為他最近樂觀言論中的一個主題。例如，在 Tesla 的第二季度財報會議中，Musk 提到他的第四部分總體計劃將描述在自主世界中通向可持續豐富的道路。

隨著 Tesla 不斷推進人形機器人和自動化技術，未來的工作模式和生活方式將會發生深刻變化。這種創新不僅顯示了 Tesla 在技術領域的領導地位，也可能為市場帶來積極的影響，促進經濟的持續成長和發展。Tesla 的願景不僅是改變交通運輸，還是為人類未來的生活方式鋪路，這使得公司在市場上擁有更大的增長潛力。

