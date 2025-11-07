Elon Musk 預告 FSD 車主很快能「邊開車邊發訊息」，Level 4 自駕時代將至？

Elon Musk 早先在 Tesla 年度股東大會上透露，他們「已幾乎準備好」推出新版 FSD，在「一兩個月內」就能讓車主「邊開車邊發訊息」。如果此言非虛的話，那意味著 FSD 將直接從現有的 Level 2 自駕水準提升至 Level 4，即車輛能在駕駛人不介入的前提下完成所有駕駛任務。Musk 聲稱 Tesla 會預先檢視安全數據，但其暫時並未說明「邊開車邊發訊息」具體要如何實現，而且也未提及相關的監管、法律問題。

除了更新 FSD 外，Musk 在會上還透露 Tesla 將從 2026 年 4 月起量產 Cybercab 的士，並表示原定近期展示的飛行汽車會被延後至明年 4 月 1 日公開，發佈後一年開始量產。這個特別的日期多少會讓飛行器車的可信度打一點折扣，就算確有其物，Musk 的量產預期也顯得過於樂觀了一點，不過 Tesla 從來都不把延期當回事就是了...

