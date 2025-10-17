Elon Musk 預期 Tesla 每年可生產 200 萬輛 Cybercab

Elon Musk 最近表示，Tesla 預計每年將實現 200 萬輛 Cybercab 的生產速度。這一目標顯示了 Tesla 在電動車領域的不斷擴張及其對未來交通運輸的雄心。

根據 Musk 的說法，Cybercab 將成為公司未來增長的關鍵一環，並且預示著更廣泛的電動出行生態系統的發展。隨著市場對電動車需求的增長，Tesla 的這一計劃有望進一步提升其市佔率，並在全球範圍內推動可持續交通的普及。

Tesla 的創新不僅體現在技術上，還包括其商業模式的變革。透過推出 Cybercab，Tesla 希望能夠捕捉到共享出行市場的潛力，進一步增強其在行業中的競爭力。這一舉措不僅對公司本身有利，也將對整個電動車市場帶來積極影響，促進其他廠商加速轉型及創新。Tesla 的持續努力和創新將繼續塑造未來的交通格局，並讓消費者受益於更環保與高效的出行選擇。

