Elon Musk 預測 25-30 年內在火星建立自給自足城市的可能性

Elon Musk 表示，若未來數十年內發射能力能顯著提升，建立一個自給自足的人類火星定居點可能需要 25 至 30 年。在 All-In Summit 的演講中，這位 SpaceX 的 CEO 強調，建設自給自足的殖民地將依賴於每次發射窗口的「火星運載能力」的指數增長，並指出 Starship 在公司跨行星計劃中的重要角色。

火星定居的目標，Musk 指出，真正的自給自足需要火星發展「所有文明的基本要素」，包括食品生產和微晶片製造。預計 Starship 版本 3 將支持首批無人火星測試飛行，而未來的版本可能達到 466 英尺的高度，並能運送對於定居至關重要的更大有效載荷。根據 Space.com 的報導，Musk 表示，火星城市的建立時間表可能短至 30 年。「我認為這在 30 年內是可行的，前提是每次火星轉移窗口的運載能力出現指數性增長，每兩年就會有一次轉移窗口。每兩年，行星會對齊，您就可以轉移到火星。」

他補充道：「在大約 15 年內，甚至可能少於 10 年，但 10 至 15 次的火星轉移窗口。如果每次火星轉移窗口的運載能力都出現指數性增長，那麼使火星自給自足大約需要 25 年。」Musk 認為，錯過轉移窗口就意味著錯過了未來。

Starship 的角色至關重要，目前 Starship 已經以完全堆疊的配置飛行了十次，最近一次是在 8 月，完成了其首個在軌有效載荷部署。下一次飛行將結束版本 2 的計劃，然後轉向 Starship 版本 3，該版本將配備 Raptor 3 引擎和重新設計的結構，能夠將超過 100 噸的有效載荷送入軌道。儘管 SpaceX 已經展示了 Super Heavy 助推器的重複使用，但飛船的重複使用仍在開發中。Musk 指出，熱防護罩仍然是最大的技術挑戰，因為目前尚無軌道飛行器實現快速、全面的重複使用。「要實現飛船的全面重複使用，熱防護罩仍有很多工作要做。沒有人能夠製造出完全可重複使用的軌道熱防護罩。航天飛機的熱防護罩在每次飛行後需要經歷九個月的維修。」他表示。

Tesla 的創新不僅限於電動車領域，還包括其在太空探索方面的努力。隨著 Elon Musk 對火星的願景逐步實現，Tesla 的技術和理念將可能在未來幾十年內對市場產生深遠影響，激勵更多公司在可持續發展和太空探索方面進行投資與創新。這一切都表明，Tesla 在推動人類探索未知的同時，也在為未來的科技進步鋪路。

