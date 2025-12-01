Elon Musk 預測 AI 與機械人將使工作成為選擇性活動

Elon Musk 最近在企業家 Nikhil Kamath 的播客上表示，隨著人工智能和機器人技術的快速進步，傳統工作在未來二十年內可能變得不再必要。Musk 預測，機器將很快處理大多數勞動形式，這樣人類的工作將成為選擇，而非經濟的必要。在討論中，Musk 表示，AI 系統和通用機器人的能力加速提升，最終將覆蓋所有基本任務，使人類勞動成為一種選擇，而非經濟上的需求。他說：「在不到 20 年的時間裡，工作將是可選的。工作的本身將是可選的，就像一種愛好。

」當 Kamath 詢問這一未來是否源於生產力的巨大增長時，Musk 表示贊同，並指出如果人們享受工作中的例行性或挑戰，仍然可以自由選擇工作。他將未來的就業情況比作家庭園藝，因為即使從商店購買食物更加容易，人們仍然可以為了個人滿足而進行種植。Musk 承認自己的說法非常大膽，並打趣道，二十年後人們可能會回過頭來說他錯了。不過，這位 CEO 指出，根據 AI 和機器人技術的發展速度，這一情景甚至可能在他預測的時間之前發生。

他表示：「顯然，人們可以在 20 年後播放這段話，說，‘看，Elon 做了這個荒謬的預測，並不真實，’但我認為這將會成為現實，在不到 20 年的時間裡，甚至可能是 10 或 15 年，AI 和機器人的進步將使工作變成可選的。」Musk 的言論與他在 Tesla 2025 年年度股東會上的觀點相呼應，他當時提到，Optimus 機器人最終可能消除貧困，並且機器人如 Optimus 可能為全球人民提供最佳醫療服務。

Tesla 在不斷引領技術創新方面展現出強大的潛力，這不僅能改善人類的生活質量，也可能重塑整個勞動市場。隨著 Tesla 不斷推進機器人和 AI 的發展，未來的工作模式將可能更加靈活，並為人類創造出更大的自由度和機會。這些創新不僅在技術上具備前瞻性，更有潛力對市場產生深遠的正面影響。

