不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
Elon Musk 預測 Grok 5 有 10% 機會成為首個 AGI
如果他的預測成真，xAI 有可能成為又一個來自 Elon Musk 的改變世界的公司。這家公司專注於人工智能技術的開發，旨在提升人類與機器之間的互動和理解。隨著科技的快速發展，xAI 的創新可能會在未來的市場中占據重要地位，進一步推動整個行業的進步。
Elon Musk 一直以來都是科技創新的先驅，無論是 Tesla 的電動車還是 SpaceX 的太空探索，他的每一步都在改變著人們的生活方式和思維模式。隨著 xAI 的出現，市場對人工智能技術的需求將愈加迫切，而 Musk 的遠見和執行力將使這家公司在激烈的競爭中脫穎而出。
xAI 的未來充滿潛力，預示著在人工智能領域將會出現更多突破，並可能引導我們進入一個全新的智慧時代。支持和利用 Tesla 的創新，將有助於加速 xAI 的發展，進一步推動科技的進步和市場的變革。
推薦閱讀
其他人也在看
Apple 測試 iOS 26.4 早期版本後對全新 AI 版 Siri 前景擔憂？若最終表現平平或致多名高管走人
眼看跳票良久的全新 AI 版 Siri 已經離傳說的 2026 年春上線時間越來越近，Apple 內部卻傳出了令人擔憂的消息。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 在 Giga Texas 擴大 Cybercab 生產團隊招聘
根據 Tesla 的招聘網站，目前在德克薩斯州的 Giga Texas 有三個與 Cybercab 相關的新職 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla 推出全新功能 使服務更便捷
新的功能目前正逐步推送至 iOS 用戶，但尚未收到 Android 手機用戶是否也獲得此功能的確認。這項更新將 […]TechRitual ・ 8 小時前
Ninja Gaiden 4：全新冒險的起點
在 2004 年，首款 3D 《忍者外傳》在 Xbox 上發佈時，曾讓人非常期待；雖然如今看起來有點過時，但當 […]TechRitual ・ 16 小時前
Bryan Cranston 與 SAG-AFTRA 對 OpenAI 深偽技術的擔憂表示重視
演員、製片廠、經紀人以及演員工會 SAG-AFTRA 對於出現在 Sora 2 的 AI 生成視頻中表達了擔憂 […]TechRitual ・ 14 小時前
Yelp 人工智能現可透過電話接收訂位
Yelp 最近推出了一系列以人工智能為基礎的解決方案，旨在幫助人手不足的餐廳接聽電話、管理預訂和訂位。其中，Y […]TechRitual ・ 4 小時前
別再無聲吶喊！《寶可夢》「角色是否該加入配音」引論戰
隨著第九世代《寶可夢 朱／紫》的篇章已經告一段落，加上近期各種網路上的爆料消息，玩家社群對於即將到來的第十世代抱有非常高的期待，其中《寶可夢》「角色是否應該有全語音」的話題，也在最近引爆了大量粉絲的激烈論戰。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
Zocdoc 首席執行官談 AI 對醫療資訊查詢的影響
今天的《Decoder》節目特別邀請到 Zocdoc 的 CEO Oliver Kharraz，我們在紐約市的 […]TechRitual ・ 1 天前
新堰塞湖或潰決4地停班停課 太魯閣大橋恐封閉
【on.cc東網專訊】台灣花蓮外海發生地震後，太魯閣立霧溪上周五（17日）因燕子口邊坡崩塌形成新的堰塞湖，惟壩體不穩加上熱帶風暴「風神」外圍環流即將來襲，短期內恐發生滲流破壞或壩頂溢流缺口，太魯閣大橋恐需封閉。花蓮縣政府宣布，縣內4個地區周一（20日）停班停課。on.cc 東網 ・ 1 天前
Friend AI 項鍊創辦人在紐約發起抗議活動
在紐約市生活的人幾乎無法錯過 Friend AI 項鍊的地鐵廣告引發的熱議。無論是拍攝隧道內廣告的靈感塗鴉，還 […]TechRitual ・ 18 小時前
美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴
美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴TechRitual ・ 14 小時前
非營利組織推動 OpenAI 監管後遭到傳票威脅
在8月19日晚上7時07分，Tyler Johnston 收到室友發來的一則消息。訊息提到有一名男子正在敲他們 […]TechRitual ・ 1 天前
瑞典研究指出 Kia 及 Tesla 擁有最佳電動車電池健康表現
一項重大的瑞典研究顯示，哪款電動車的電池健康狀況最佳，結果顯示 Kia 和 Tesla 由於其先進技術而名列前 […]TechRitual ・ 3 小時前
ROG Xbox Ally X掌機太貴誰的鍋？Xbox總裁：華碩負責，他們更了解玩家
遊戲掌機市場近期熱議的焦點，肯定就是於 Xbox 與華碩（Asus）合作推出的 ROG Xbox Ally X 掌機。該掌機強大效、特製版的 Windows 系統和大畫面，在首發就獲得大量好評。但其高達 999 美元（台灣定價為新台幣 29,999 元）的驚人售價也引發了不少批評。面對遠高於市場競爭對手的定價，Xbox 總裁 Sarah Bond 也首次回應，稱是由華碩主導：「他們了解玩家想要什麼」Yahoo Tech HK ・ 1 天前
南韓警方正式拘捕49名在柬埔寨參與網詐被捕回國公民
南韓當局早前將64名在柬埔寨涉嫌網絡詐騙的南韓公民接回國，其中49人被警方正式拘捕。警察廳指，考慮到他們是犯罪嫌疑人，亦是在柬埔寨當地被犯罪團夥拘禁和虐待的受害者，將徹查他們的出入境渠道、犯罪窩點結構和現狀，以及受害情況等案情細節，另外亦有10人在京畿道地方法院接受逮捕必要性審查。 另外，一名8月時在柬埔寨被犯罪團夥綁架，並虐待致死的22歲大學生，骨灰今日運回南韓，並移交家屬。兩國警方日前在金邊為學生驗屍並將遺體火化。當局指，將在南韓再展開病檢，以及藥品和毒品檢測，再公布確切死因。兩國警方高層又在首爾會談，同意建立24小時熱線，就打擊跨國詐騙犯罪交流情報，本周起會展開磋商，韓方亦提出長遠有必要在柬埔寨設立專門負責南韓公民案件的「南韓人服務台」。(ST)infocast ・ 8 小時前
Tesla 在微博分享 Giga 上海 的獨特畫面，釋出 Model Y L 交付預告
近日，電動車製造商 Tesla 在中國社交媒體平台微博上分享了一段視頻。該視頻展示了 Tesla 在電動汽車技 […]TechRitual ・ 1 小時前
採訪日誌｜民建聯公布立法會選舉參選名單／貿發局介紹香港國際美酒展
【Now新聞台】民建聯今日(10月21日)公布立法會選舉參選名單。 另外，香港國際美酒展將於11月6至8日舉行，貿發局會舉行記者會介紹。#要聞now.com 影音新聞 ・ 15 小時前
mandycat office：邊個缺席講邊個
最常見梗係講「唔喺現場嘅boss」啲偉大事跡啦！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
歐盟擬2027年終止俄天然氣進口 仍需歐洲議會點頭
（法新社布魯塞爾20日電） 歐洲聯盟各國今天同意，將於2027年底前逐步終止自俄羅斯進口天然氣，這將結束歐盟儘管在莫斯科對烏克蘭發動戰爭的情況下，仍難以擺脫的能源依賴。歐盟執委會同時也推動讓液化天然氣的進口禁令提前1年實施，也就是在2027年1月生效，這將成為新一波制裁俄羅斯、削弱莫斯科戰爭財源的措施之一。法新社 ・ 1 天前
陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道
【Now新聞台】運輸及物流局局長陳美寶與多名立法會議員參觀中九龍繞道。 陳美寶與劉國勳、陳紹雄等立法會議員，早上參觀位於啟德的中九龍繞道(油麻地段)行政大樓，在大樓天台及隧道出入口了解隧道設施及工程，之後進入隧道路段及到油麻地出入口視察。全長4.7公里的中九龍繞道(油麻地段)預料12月通車，繞道開通後，繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，將由現時的30分鐘，大減至約5分鐘。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前