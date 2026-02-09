Elon Musk 預言 AI 競賽最後三強：xAI、Google 與「中國國家隊」

FILE PHOTO: Elon Musk attends the U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., U.S., November 19, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

科技巨頭 Elon Musk 在最新的《Moonshots》播客訪談中，向全球發出了關於人工智慧競爭格局的震撼預警。他明確指出，根據目前的發展趨勢，中國在通用人工智慧 AGI 的算力儲備上，將在未來幾年內「遠遠超過」世界其他地區。這場被他形容為「超音速海嘯」的科技競賽，正進入關鍵的轉折點。

「中國國家隊」崛起：全球 AI 競賽的三強鼎立

在長達兩小時的對談中，Elon Musk 對中國在 AI 領域的執行力表示驚嘆。他認為，未來的 AI 領域不會是百花齊放，而是高度集中的軍備競賽。他點名未來最強大的三個 AI 實力主體分別是：他旗下的 xAI、搜尋巨擘 Google 以及 「中國國家隊」。

Elon Musk 指出，中國在 AI 算力的投資與承諾是前所未有的，這種領先不僅體現在基礎算力的佈局，更體現在其對國家目標的高度專注。

電力與晶片：算力競賽的兩大硬指標

Elon Musk 強調，算力的競爭本質上是電力與晶片產能的對決。他預測到 2026 年，中國的電力產出將達到美國的 3 倍，這為大規模訓練人工智慧提供了最強大的後盾。

在晶片儲備方面，雖然目前美國在高端晶片設計上仍具優勢，但中國正利用其在製造與再生能源（特別是太陽能）上的超強執行力，試圖縮短差距。Elon Musk 提到，中國已經在為未來的數據中心進行超大規模的電力佈局，這種「電力先行」的策略將讓中國在 2026 年迎來 AGI 時代時，擁有比任何國家都更充足的硬體資源。

