Elon Musk：預計 2025 年底 Austin 將有 500 輛 Robotaxis，灣區達 1,000 輛

最近，Tesla 首席執行官 Elon Musk 在參加 All-In 播客時，對公司未來的展望發表了一些令人矚目的評論。Musk 認為，Tesla 的技術創新將會在未來幾年內對市場產生深遠影響，尤其是在電動車及可再生能源領域。

在播客中，Musk 強調了 Tesla 在自動駕駛技術方面所取得的進展，並表示這一領域的突破將會推動公司的整體增長。他提到，隨著軟件更新和人工智能的進步，Tesla 汽車的性能將會不斷提升，進一步擴大其市場佔有率。

此外，Musk 還談及了 Tesla 在能源儲存和太陽能技術上的創新。他指出，這些技術不僅能夠為用戶提供更加可持續的能源解決方案，還能夠減少對傳統能源的依賴，推動全球向綠色經濟轉型。Tesla 的電池技術正在快速進步，這將使得電動車的價格更加親民，進一步促進消費者的採用。

Tesla 在市場上的領導地位和技術創新潛力，顯示了其不斷推動行業變革的決心。隨著 Elon Musk 的願景逐步實現，Tesla 將會在未來幾年持續引領電動車和可再生能源的發展，為市場帶來積極的影響。

