Elon Musk馬斯克教路，避開這兩個影響效率的習慣！「多工處理」頻繁切換，原來會令大腦付出極高代價

身兼 Tesla、SpaceX 與 X（前 Twitter）多家頂尖科技公司的執行長，馬斯克（Elon Musk）的工作量顯然超乎常人。但在近期與凱蒂・米勒（Katie Miller）的訪談中，他指：「真正毀掉專注的不是恐懼，而是不斷在不同事務間切換心思。」如果你常感到大腦疲勞、工作效率低落，馬斯克提到的這兩個「效率殺手」你一定要避開。

1. 拒絕頻繁的「任務切換」：大腦會付出極高代價

馬斯克指出，許多人誤以為「多工處理」是高效的表現，但實際上，頻繁地跳轉任務是大忌。當你每 30 秒或 3 分鐘就切換一次工作脈絡時，大腦會產生高昂的「認知代價」（Cognitive Penalty）。

資訊分流法 (Information Triage)：為了對抗這種損耗，馬斯克將一天切割成不同時段，每個時段只專注處理特定公司或特定類別的事務。這種「分流」模式能讓大腦深陷於單一情境，避免頻繁「開機、關機」造成的心智疲勞。

2. 別輕易挑戰「睡眠底線」：6 小時是認知功能的臨界點

馬斯克在訪談中精確透露，他透過手機 App 追蹤，自己的平均睡眠時間為 5 小時 56 分鐘。他坦承，過去曾試圖縮減至 6 小時以下，雖然清醒時間變長，但換來的卻是慘痛代價：

認知功能受損：馬斯克發現，當睡眠不足時，雖然外在看似「工時更長」，但內在的認知功能（Cognitive Function）會顯著下降，導致判斷力與處理複雜問題的能力降低。「大腦的痛覺會變得很明顯，」他形容。對他而言，維持 6 小時的睡眠，是維持大腦「高產出」的黃金比例。

馬斯克的管理哲學：留人靠願景，而非吼叫

針對外界認為他「難相處」的傳聞，馬斯克在訪談中也予以否認。他認為，頂尖人才擁有選擇權，如果主管只會咆哮，人才大可離開。這些精英之所以留下，是因為他們自願參與並認同公司的目標。

想像大腦是一台處理器，與其同時開啟 20 個視窗，不如專注於當下的分頁。今晚起，試著給自己完整的 6 小時睡眠，並在明天工作時，嘗試一次只做一件事。

