宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Elon Musk馬斯克教路，避開這兩個影響效率的習慣！「多工處理」頻繁切換，原來會令大腦付出極高代價
身兼 Tesla、SpaceX 與 X（前 Twitter）多家頂尖科技公司的執行長，馬斯克（Elon Musk）的工作量顯然超乎常人。但在近期與凱蒂・米勒（Katie Miller）的訪談中，他指：「真正毀掉專注的不是恐懼，而是不斷在不同事務間切換心思。」如果你常感到大腦疲勞、工作效率低落，馬斯克提到的這兩個「效率殺手」你一定要避開。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
1. 拒絕頻繁的「任務切換」：大腦會付出極高代價
馬斯克指出，許多人誤以為「多工處理」是高效的表現，但實際上，頻繁地跳轉任務是大忌。當你每 30 秒或 3 分鐘就切換一次工作脈絡時，大腦會產生高昂的「認知代價」（Cognitive Penalty）。
資訊分流法 (Information Triage)：為了對抗這種損耗，馬斯克將一天切割成不同時段，每個時段只專注處理特定公司或特定類別的事務。這種「分流」模式能讓大腦深陷於單一情境，避免頻繁「開機、關機」造成的心智疲勞。
2. 別輕易挑戰「睡眠底線」：6 小時是認知功能的臨界點
馬斯克在訪談中精確透露，他透過手機 App 追蹤，自己的平均睡眠時間為 5 小時 56 分鐘。他坦承，過去曾試圖縮減至 6 小時以下，雖然清醒時間變長，但換來的卻是慘痛代價：
認知功能受損：馬斯克發現，當睡眠不足時，雖然外在看似「工時更長」，但內在的認知功能（Cognitive Function）會顯著下降，導致判斷力與處理複雜問題的能力降低。「大腦的痛覺會變得很明顯，」他形容。對他而言，維持 6 小時的睡眠，是維持大腦「高產出」的黃金比例。
馬斯克的管理哲學：留人靠願景，而非吼叫
針對外界認為他「難相處」的傳聞，馬斯克在訪談中也予以否認。他認為，頂尖人才擁有選擇權，如果主管只會咆哮，人才大可離開。這些精英之所以留下，是因為他們自願參與並認同公司的目標。
想像大腦是一台處理器，與其同時開啟 20 個視窗，不如專注於當下的分頁。今晚起，試著給自己完整的 6 小時睡眠，並在明天工作時，嘗試一次只做一件事。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：自我對話Self-Talk是什麼？每日花10分鐘提升效率，Bill Gates、Emma Watson都是這樣鼓勵自己
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
MBTI人格｜心理年齡排名大公開！INFP心理年齡是7歲小孩，只差一個英文字就變成80歲看破紅塵的老人？
其他人也在看
唐綺陽老師2026十二星座「命定開運色」！火象穿紅、水象穿黑，助你提升一整年氣場
踏入 2026 年，星相命理大師唐綺陽早前在台灣節目《女人我最大》公開十二星座的開運色彩密碼，為各位帶來最實用的開運指南。 2026 年星象變動頻繁，土星與海王星進入牡羊座，天王星轉入雙子座，整體能量偏向突破與創新。想在變動中站穩腳步，除了掌握運勢走向，把命定顏色穿上身更是提升運氣的重要元素之一！從日常穿搭到配飾選擇，都能成為大家的開運法寶。Yahoo Style HK ・ 1 天前
黎智英案｜BBC 被港府發稿強烈譴責 斥刻意為黎塑造悲情形象 掩飾定罪事實｜Yahoo
港府昨日（1 日）深夜發稿強烈譴責英國廣播公司，指他們刻意作出對黎智英健康狀況作出不實報道，企圖捏造事實誤導公眾，「刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。」Yahoo新聞 ・ 4 小時前
Tesla Giga Nevada 迎來第 600 萬個驅動單元生產里程碑
Tesla 的 Giga Nevada 館於 2925 年底達成了一個驚人的里程碑，成功生產第 6 百萬個驅動單元TechRitual ・ 12 小時前
數碼港公園38歲男疑放狗起爭執 揮舞伸縮棍被捕
今日(1日)中午近12時，警方接報，指在薄扶林數碼港道一個公園內，一名男子因管理狗隻問題，與他人爭執，期間男子懷疑揮舞一支伸縮棍。am730 ・ 14 小時前
破邊洲致命意外｜方國珊：不少遊客「太開心」 穿越警告牌於高危位打卡 倡加派人手勸籲｜Yahoo
一名 21 歲內地男子去年除夕（12 月 31 日）在西貢破邊洲遊覽時疑不慎失足墜崖身亡，令外界關注安全問題。新界東南立法會議員方國珊今早（2 日）在電台節目表示，現時破邊洲、萬宜水庫東壩等遊覽點相當旺丁，高峰時每日遊覽人次高達 3,500 人，不少內地旅客都會慕名前來，但部份人就會穿越警告牌，前往高危地點「打卡」，建議當局加強宣傳，以及加派人手勸籲。方國珊又指當局可以考慮在高危位置加裝圍欄，但理解可能會影響優秀景觀，需要仔細研究。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
違泊牛肉乾加價至400元 李耀培稱車位不足 籲警方執法時兼顧人情｜Yahoo
元旦起多項違反道路安全的定額罰款調高，其中違例泊車罰款由 320 元增至 400 元，加幅 25%；超速罰款亦增至 480 元至 1,500 元不等，加幅高達 50%。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，罰款金額調高有阻嚇力，但要了解車主違例泊車的原因，指本港車位不夠，而且「咪錶」流轉很慢。他希望警方及執法人員在場觀察長一點時間，在某些情況下兼顧人情。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
千萬富翁｜滙豐調查：港人平均39歲由百萬富翁晉身千萬富翁 七成非含金鎖匙出生
滙豐公佈富裕人士年度報告顯示，香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約八年便能將資產由100萬元提...BossMind ・ 1 小時前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 21 小時前
叱咤2025｜泳兒入行20年奪叱咤十大多謝另一半 爆喊稱：中女都有資格去追求夢想
商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚( 1月1日)假亞洲國際博覽館Arena舉行，今年頒獎典禮以「難先要你做」為主題，大會一口氣公布專業推介叱咤十大，分別是第十位：MC張天賦《懷疑人生》、第九位︰Gin Lee 李幸倪《白夜行》、第八位︰Jay Fung馮允謙《吉卜力》、第七位︰Dear Jane《你am730 ・ 15 小時前
5年第12位PR請辭！Meghan Markle、Prince Harry 為何與身邊夥伴交惡了？
5年內第12位公關辭職，為何哈利王子與Meghan Markle 的所有公關顧問紛紛離職？據指這對移居美國的皇室夫婦在過去五年內，總共有十二位公關人員相繼離開，平均每年超過兩人，流動率極高，當中有部分更不再聯絡。不過派對結束後，Kim Kardashian曾在IG分享多張照片，包含與哈利、梅根一起的合照，不過，有哈利夫婦的照片不久之後卻離奇遭刪除，有形容他們參加這類派對相當俗氣，和王室形象背道而馳。推薦閱讀:➤ 梅根Netflix真人騷被批做作、第二季秋天播出！過去挑戰英國王室底線爭議叛逆穿搭➤ Meghan拒棄皇室頭銜！哈里夫婦為何又惹爭議？Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 54 分鐘前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
破邊洲內地男失足墮海亡 與同學結伴行山 疑拍照不慎墜落70米高崖｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名20歲內地男子今（31 日）在西貢破邊洲的山崖墮海，傷重不治。警方初步調查案件無可疑，相信事主失足墮崖，暫列作屍體發現案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天文台今早錄最低氣溫 12.8 度 入冬以來最低｜Yahoo
天文台昨日（1 日）發出入冬以來首個寒冷天氣警告，本港今早（2 日）多處地區氣溫降至 12 度或以下，較昨日低四至五度，而天文台錄得最低氣溫 12.8 度，是入冬以來的最低紀錄，大帽山則低見 2.4 度。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
劉亦菲拍《神鵰》腳滑「被0度激流捲走」：以為要完了！ 黃曉明秒跳下水搏命救人
黃曉明近日在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，談到2004年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲在九寨溝珍珠灘瀑布意外落水的事故經過，引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
誤指白頭鷹遭風力發電機害死 川普貼以色列照片遭打臉
（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普（Donald Trump）年終在社群媒體發文，將一項他長期以來的心頭大患——風力發電機，歸咎於「殺害美國象徵性鳥類白頭海鵰」。法新社查閱該貼文，川普在一張聚焦於風力發電機下方岩地上一隻大鳥的放大照片下寫道：「風車正在殺死我們所有美麗的白頭海鵰！」法新社 ・ 18 小時前
不是許光漢都著到好睇UNIQLO穿搭！「日本女生視角」配襯低成本男裝，分析「男生如何穿才最加分」
日本時尚 YouTuber 以「女生視角」為男生配襯穿搭，全部選用 UNIQLO 、 GU 單品，親民價錢已能配搭出帥氣加分著裝！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 完整名單 ｜張天賦馮允謙齊奪3獎成大贏家 鄧麗欣相隔23年躍登我最喜愛女歌手 姜濤缺席仍擸2獎
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》喺今晚假亞洲國際博覽館舉行，喺頒獎禮嘅上半場，大會率先頒發專業十大獎項，而Gareth T.不負眾望，憑〈用背脊唱情歌〉勇奪至尊歌曲大獎。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Ray Online｜鄧炳強參觀油麻地警署 曬後生雜差幫辦相 大讚場景還原度高
「油麻地警署光影之旅」周四(1日)開幕，保安局長鄧炳強亦有出席。佢喺社交平台就「曬出」自己後生時做雜差幫辦嘅相，講到館入面重現嘅雜差幫辦房令佢印象好深刻，唔知大家睇到鄧Sir後生嘅相，認唔認得佢呢？am730 ・ 13 小時前