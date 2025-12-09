精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
《Emily in Paris 5》 回來了！移居羅馬、 Mindy戀Alfie？劇情還可以如何發展？
來自芝加哥的Emily，終於要和巴黎說Byebye，學習當個羅馬人了。《Emily in Paris》第五季即將上架，Lily Collins將從法國前往意大利，展開全新的冒險。正式追劇前，先為你搜籮關於《Emily in Paris》第五季的全部資訊。
《Emily in Paris》第四季大結局帶來了不少震撼的收尾，Emily被選中協助籌劃並監督Agence Grateau在羅馬的新辦公室，Emily還將要與新男友Marcello（Eugenio Franceschini飾）共事。
不過，劇季結尾時，剛剛獲得米其林星的Gabriel（Lucas Bravo飾）決心要追到羅馬，贏回Emily的心。
至於好友Mindy（Ashley Park飾）在大結局中因歐洲歌唱大賽夢碎而沮喪，但她之後被邀請擔任《Chinese Popstar》的評委，並演唱她的新歌。
在第五季的劇情簡介中，寫道：「但就在一切看似步入正軌時，一個工作計劃卻出了差錯，連鎖反應引發了心碎和事業挫折。為了尋求穩定，Emily投入法式生活方式，直到一個重大秘密威脅到她最親密的關係之一。」
在第五季的預算告中，展現了義大利迷人的街道風光，但這些美景依然無法填補Emily心中對巴黎的思念，她在新角色中似乎也感到有些掙扎。
雖然今季地點換到了意大利，但《Emily in Paris》的核心演員陣容一樣回歸，當中包括Lily Collins，還有Philippine Leroy-Beaulieu、Ashley Park、Lucas Bravo、Bruno Gouery和Eugenio Franceschini。此外，Samuel Arnold（飾演Julien）、William Abadie（飾演Antoine Lambert）和Lucien Laviscount（飾演Alfie）也將繼續出現。
新加入的演員有Bryan Greenberg（《Mindy計劃》）、多產的法國女演員Michèle Laroque（《Filles du feu》），以及曾獲奧斯卡、艾美獎和金球獎提名的Minnie Driver。
而在日前劇組發佈的20多張幕後照片中，其中一張照片顯示Mindy與Emily的前男友Alfie熱情相擁。看來閨蜜Mindy可能要與Emily的前任之一展開一段戀情。
不少粉絲們看到Mindy和Alfie的新劇情時，都表示完全不敢相信：「什麼？？Alfie和Mindy？？天啊！！」
有不少劇迷表示不喜歡「朋友與前任約會」的劇情設定，不過也有部分粉絲對照片和預告片片段持懷疑態度，拒絕相信Mindy會主動追求Emily的其中一位前男友。
雖然新一季幾乎原班人馬回歸，但今年初Camille Razat已經宣布退出劇集，在劇中飾演Camille的她在Instagram上發表了一篇情感豐富的告別帖，分享了多張拍攝期間的照片，並寫道：「這是一段美妙的經歷，充滿了成長、創意和難忘的回憶。這個角色對我意義重大，我覺得她的故事線也自然地走到了終點。這感覺是探索新領域的合適時刻。我帶著滿滿的愛與敬意離開這部劇，感謝一路支持我們的演員、工作人員和粉絲們。」
劇集將於12月18日發布，你期待Emily到羅馬後，在適應新城市生活的同時，所面臨職業和感情上的挑戰嗎？
