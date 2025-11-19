四大飲食平台網購優惠碼大放送！
坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025
阿聯酋航空（Emirates）是中東最具代表性的航空品牌，其豪華商務艙及頂級娛樂系統一向受到高度評價，在今年「航空界奧斯卡」SKYTRAX World Airline Awards「全球百大最佳航空公司」排行榜中，排行第4，亦奪得多個艙等獎項，維持一貫高水平。阿聯酋航空擁有全球最大A380機隊，要一試世界上最大型客機之一的雙層寬體客機空中巴士，不用花費太多，今次Yahoo購物專員為大家搜羅到3大長途航線的Emirates抵玩機票，無論今年聖誕檔期、下年農曆新年，以及復活節及清明節假期都有選擇，坐A380飛巴黎最平只需$2,922起，立即睇睇票價。
飛巴黎低至$2,922起！坐Emirates皇牌雙層巴士A380
Yahoo購物專員看過Emirates網上價錢，來回巴黎機票淨票價最平只需$2,922起，連稅為$6,292起，航班需於杜拜轉乘A380空中巴士，整個機程為20小時55分鐘，早上8點到達戴高樂機場即可開始旅遊。而下年請2放9農曆新年假期，即2026年2月14日出發、2月22日回程，最平為$5,100起、連稅$11,560起。由於是傳統航空公司，票價包括了飛機餐、機上娛樂系統及25KG寄艙行李限額，比起其他傳統航空公司提供的20KG或23KG多2-5KG。再睇埋Trip.com的機票比價搜尋工具，1月中淡季最平價錢為東方航空$4,788起，請2放9農曆新假期最平就要新加坡航空$8,475起，價錢選擇上因人而異，不過Yahoo購物專員認為搭長途機多付少少，坐Emirates A380客機，舒適度、體驗上都有著數。
Emirates香港飛巴黎，以2026年1月13日出發、1月21日回程為例（杜拜轉機）
價錢：$2,922起、連稅$6,292起
25KG寄艙行李及1件7KG手提行李
具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐
提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇
【農曆新年檔期】Emirates香港飛巴黎，以2026年2月14日出發、2月22日回程為例（杜拜轉機）
價錢：$5,100起、連稅$11,560起
25KG寄艙行李及1件7KG手提行李
具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐
提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇
【農曆新年檔期】新加坡航空香港飛巴黎，以2026年2月14日出發、2月22日回程為例（新加坡轉機）
價錢：$8,475起
30KG寄艙行李及1件7KG手提行李
聖誕檔期飛瑞典斯德哥爾摩 來回機票$3,032起
瑞典是北歐享受聖誕氛圍的首選國家，Yahoo購物專員睇過Emirates網上價錢，今個聖誕檔期出發前往斯德哥爾摩，最平日期落在12月17日出發、12月31日回程，經濟艙來回票價為$3,032起、連稅$9,403起，同樣需要杜拜轉乘，部份航程可以坐到A380，包飛機餐、機上娛樂系統及25KG寄艙行李限額。至於其他淡季日子如12月2日出發、12月10日回程為$2,992起、連稅$6,713起。
至於Trip.com的機票比價搜尋工具，聖誕檔期最平為12月23日出發、2026年1月6日回程，乘坐土耳其航空、於伊斯坦堡轉機，連稅為$5,438起，包30KG寄艙行李，超級划算，不過旅行時間長達兩星期，如果提早回程價錢便回升了！
Emirates香港飛斯德哥爾摩，以2025年12月2日出發、12月10日回程為例（杜拜轉機）
價錢：$2,992起、連稅$6,713起
25KG寄艙行李及1件7KG手提行李
具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐
提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇
【聖誕節檔期】Emirates香港飛斯德哥爾摩，以2025年12月17日出發、12月31日回程為例（杜拜轉機）
價錢：$3,032起、連稅$9,403起
25KG寄艙行李及1件7KG手提行李
具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐
提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇
【聖誕節檔期】土耳其航空香港飛斯德哥爾摩，以年12月23日出發、2026年1月6日回程為例（伊斯坦堡轉機）
價錢：$5,438起
30KG寄艙行李及1件8KG手提行李
復活節+清明節長假：阿姆斯特丹來回機票$4,402起
愛花之人可以考慮2026年3月至5月飛轉阿姆斯特丹，參加一年一度的荷蘭鬱金香季！Yahoo購物專員看過Emirates網上價錢，3月份最平價錢為2026年3月17日出發、3月25日回程，來回機票$3,322起、連稅為$6,981起；至於復活節及清明節請3放10假期，即2026年4月3日出發、4月12日回程，來回機票也不過$4,402起、連稅為$8,648，算是抵玩。同樣需要杜拜轉乘，部份航程可以坐到A380，包飛機餐、機上娛樂系統及25KG寄艙行李限額。
睇埋Trip.com，復活節+清明節長假最平來回機票為$6,074起，4月3日從香港國際機乘坐瑞士國際航空，經蘇黎世轉機至阿姆斯特丹史基浦機場；4月12日從阿姆斯特丹史基浦機場出發，乘坐漢莎航空經法蘭克福機場轉機回港，票價只包8KG手提行李，要加23KG寄艙行李則為$6,981起。
Emirates香港飛阿姆斯特丹，以2026年3月17日出發、3月25日回程為例（杜拜轉機）
價錢：$3,322起、連稅$6,981起
25KG寄艙行李及1件7KG手提行李
具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐
提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇
【復活節+清明節檔期】Emirates香港飛阿姆斯特丹，以2026年4月3日出發、4月12日回程為例（杜拜轉機）
價錢：$4,402起、連稅$8,648起
25KG寄艙行李及1件7KG手提行李
具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐
提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇
【復活節+清明節檔期】瑞士國際航空香港飛阿姆斯特丹，以2026年4月3日出發、4月12日回程為例（去程蘇黎世轉機、回程法蘭克福轉機）
價錢：$6,074起
1件8KG手提行李
