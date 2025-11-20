Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額

來到2025年底，想想今年完成了to-do-list幾多件事情？就算一項都沒有，也不怕，因為Yahoo購物專員幫大家一把，找到Emirates年尾倒數平價機票，只要$1,526起就可以坐雙層寬體客機空中巴士A380到曼谷countdown，完成旅遊Bucket list的其中一項！另外，如套用優惠碼可以多減$200，價錢更低至$1,397，即睇詳情。

世界上最大型客機之一的雙層寬體客機空中巴士A380。（官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

低至$1,526坐Emirates直飛曼谷倒數

精明旅客要體驗阿聯酋航空，不一定要飛中東地區或歐洲長途航線，也可以坐Emirates由香港直飛泰國曼谷，而且價錢十分相宜！Yahoo購物專員看過Emirates網上價錢，12月始終是外遊旺季，機票價錢普遍都要二千幾至三千幾不等，不過在2025年12月31日出發，2025年1月7日回程，最平$1,526就有交易。去程航班時間為9pm，抵達當地是11:15pm，在除夕前到曼谷，到酒店放低行李後仍有時間到各區人氣酒吧狂歡。如要參與曼谷商場countdown活動，就可以多加$850提前一日、於12月30日出發。由於是傳統航空公司，票價包括了飛機餐、機上娛樂系統及25KG寄艙行李限額，比起其他傳統航空公司提供的20KG或23KG多2-5KG，即使多帶幾件「戰衣」出發到曼谷影相打卡，或在泰國大買特買都不怕會超重！

Emirates香港直飛泰國曼谷，以2025年12月31日出發、2026年1月7日回程為例

價錢：$1,526起

25KG寄艙行李及1件7KG手提行李

具有目的地當地傳統美食代表性的飛機餐

提供享負盛名的ice機上娛樂系統，有多達6,500條頻道的愛情、喜劇和驚悚類型節目選擇

立即訂購Emirates曼谷直航機票

廣告 廣告

在2025年12月31日出發，2025年1月7日回程，最平$1,526就有交易。

由於是傳統航空公司，票價包括了飛機餐、機上娛樂系統及25KG寄艙行李限額。（Getty Images）

Trip.com八折優惠碼、再減$200

Yahoo購物專員幫大家格過價，以2025年12月31日出發，2025年1月7日回程，Trip.com最平$1,597，雖然比官網貴$71，但套用在11月20日及11月27日12pm推出機票8折優惠碼，可以減最多$200，變相$1,397就有交易，相當划算～

Emirates香港直飛泰國曼谷，以2025年12月31日出發、2026年1月7日回程為例

價錢：$1,597起

按此經Trip.com訂購Emirates曼谷機票 即搶Trip.com機票優惠碼

以2025年12月31日出發，2025年1月7日回程，Trip.com最平$1,597。

更多相關文章：

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券

曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易

曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味

曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜