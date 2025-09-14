南韓「Newtro」風潮 帶動柯達、Fila翻生
Emma Stone有望三度奧斯卡封后！為新片《暴蜂尼亞》剃光頭搏到盡
憑《可憐的東西》（Poor Things）第二度奪得最佳女主角的愛瑪史東（Emma Stone），近日傳出為其新作《暴蜂尼亞》（BULGONIA）剃光頭演出，極具突破性的造型和演出立即引發奧斯卡熱議，被看好有望第三度衝擊奧斯卡影后！
《暴蜂尼亞》最近釋出預告片與海報，電影被形容為一部「超現實主義科幻驚悚片」，故事背景設定在一個虛構的未來世界「暴蜂尼亞」（Bulgonia）。愛瑪史東飾演一名為了抵抗極權統治、尋找自我意識而加入地下反抗組織的革命者。劇情涉及身份認同、記憶操控與自由意志等深層主題。
《暴蜂尼亞》由題材前衛著稱的Yorgos Lanthimos再次執導。這是他與愛瑪史東繼《可憐的東西》、《真寵》（The Favourite）後的第三度合作，兩人的默契已被視為票房與獎項的保證。
為了完美契合角色作為反抗者的決絕與顛覆性，Emma Stone 在片中將以光頭造型亮相。近日在片場流出的照片中，可見她毫不猶豫地剃去一頭紅髮，頂著光頭全身心投入拍攝，其專業和犧牲精神震撼整個影壇。
她更被形容為「奧斯卡級的演出犧牲」（Oscar-worthy commitment），與當年查理絲花朗（Charlize Theron）為《女魔頭》增肥變醜、基斯頓比爾（Christian Bale）為角色瘋狂改變體重一樣，證明了她為角色毫無保留的投入。
「能與他一起完成這些作品，簡直像做夢一樣，」Emma Stone 大讚多次合作的導演：「因為這些題材中有太多值得深入挖掘的內容。」
Yorgos Lanthimos斯的電影向來不以大眾化著稱：黑暗、扭曲和血腥是其標誌性元素。儘管《暴蜂尼亞》同樣具備這些特質，但今次的電影相對更容易接受，更是一場瘋狂而震撼的視覺體驗。
