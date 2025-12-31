35歲Emma Watson應對「結婚」問題的高EQ回應：與其關心我有無結婚，不如擔心你自己的人生

35歲 Emma Watson 應對「結婚」問題的高EQ回應：與其關心我有無結婚，不如擔心你自己的人生

Emma Watson 登上《Jay Shetty Podcast》談到對婚姻的看法，她直言「與其關心我有沒有結婚，不如擔心你自己的人生」，直白而一針見血的回應，讓大家也紛紛點頭認同！

現年 35 歲的 Emma Watson 除了在 Podcast 中回應與《哈利波特》原小說作者 J.K 羅琳的矛盾，更直白地分享自己對婚姻的看法。她已談出娛樂圈多年，依然在 20 多歲時不斷被質疑為何還未結婚，她直接說出許多現代女性們的心聲：「大家別再把結婚當成人生必做事項了！」

新世代更推崇「不婚不生」概念，認為一紙婚書不代表人生的所有，未有遇到真正對的人，單身會過得更自在自由。Emma Watson 在 Podcast 中指「進入一段關係，是因為你想與某個人走下去，而不是因為你想要一個伴侶。」簡單直接地說出了「婚姻的真正意義」，到底婚姻是「別人認為你需要」，還是「你真的找到自己一生所愛」，實在值得深思。

「很多正在戀愛的人生活也亂糟糟的，單身不是更好嗎？」 －Emma Watson

對於人生伴侶，她認為「對方能有讓她學習的地方」非常重要，而且「二人有共同的視野」、「願意以對方為傲並尊重對方的成就」也十分關鍵，最重要的是「讓我感到自己很重要」。比起婚姻，遇到真正對的人更值得關心，而不需逼自己回應社會的訴求，勉強地「找個人嫁出去」。

「與其關心我有沒有結婚，不如擔心你自己的人生。」 －Emma Watson

當有人質疑你為何還是單身，就用 Emma Watson 的勇氣說出這一句，畫下界線讓對方知道「有些問題不應該再問」吧～

