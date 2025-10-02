中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Emma Watson與J.K羅琳徹底反目？「哈利波特之母」發千字長文，直指Emma Watson：無知並享有特權
《哈利波特》原作者 JK 羅琳與 Emma Watson 曾因跨性別議題反目，最近 Emma Watson 於訪問中表達希望與 JK 羅琳再度對話，而 JK 羅琳卻以長文反擊，直指 Emma Watson：「她不知道自己有多無知」，二人到底發生什麼事令關係變得如此緊張？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
Emma Watson 曾公開與 JK Rowling 割席：「我為了所有女巫而來」
JK Rowling 曾公開譴責跨性別運動，因而被指為「跨性別恐懼者」，而在《哈利波特》兩大主角 Daniel Radcliffe 和 Emma Watson 曾批判 JK Rowling 的言論，亦曾於 2022 年英國影藝學院獎頒獎典禮（BAFTA）上公開表達自己「為了所有女巫而來」，暗示 JK Rowling 「她驕傲地稱自己是女權主義者，但我們都知道她是一名巫師」，暗示 JK Rowling 將跨性別人士當作女巫般看待。
Emma Watson 突然「表達善意」 JK Rowling 發長文直球回應
Emma Watson 近年回歸校園，繼完成英國牛津大學創意寫作碩士學位後，現正攻讀牛津大學哲學系博士學位。近日登上 Jay Shetty 的 popcast 節目時，突然重提與 JK Rowling 的關係，並指雖然雙方於性別議題上立場不同，無意「取消」並深深的愛著 JK Rowling，希望有機會與她重啟對話。
JK Rowling 罕有地發千字文回應，直指「 Emma Watson 改變了策略，因為大聲譴責不像以前那麼受歡迎了」，更指自己「 14 歲時不是百萬富翁，我在寫那本讓 Emma 成名的書時，過著貧困的生活」，同時直球回應 Emma Watson：「對現實的無知程度之深，連她自己都不知道」。她認為 Emma 是「擁有特權的女性」，並不理解女性在現實生活中真正面臨的困境，更是在踐踏普通女性的權益。
JK Rowling 直接拒絕對話：「自己有權表達立場」
大家最關心的是二人能重啟對話嗎？JK Rowling 已直接拒絕再與 Emma Watson 接觸。 JK Rowling 文中指「尊重 Emma 公開不同意她的權利，但自己同樣有權表達立場」，而且厭惡 Emma Watson 高調「取消」自己，但卻私下傳來「寫上我很抱歉你正在經歷這些事」的虛偽小紙條。看來二人重啟對話的機會十分渺茫，亦難以再看到她們同場的畫面了！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Selena Gomez結婚，老公甜嗌：娶到現實版迪士尼公主！那怕要花時間，都要找個寵自己如公主的另一半
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
其他人也在看
《SD鋼彈 G世代 永恆》半周年慶上線！送46次免費機體補給保證獲得2架UR單位
Bandai Namco Entertainment Inc. 所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》現已更新。紀念半週年登場的主要關卡與機體介紹PV 熱烈公開中。Yahoo Tech HK ・ 1 小時前
百名日本醫師選【10大最健康壽司】排行榜！第一名可強骨骼防疲勞
不同的壽司其營養成分也各有不同，注重健康的你，平常喜歡吃什麼壽司呢？Japhub日本集合 ・ 19 小時前
直播靈接觸 ｜碧咸紋身師Gabe爆替男星神秘部位紋身贏金像影帝
主題為「靈異紋身師」，請來殿堂級紋身師沈龍威（Gabe），他最為人津津樂道的是為「萬人迷」碧咸紋上「生死有命 富貴由天」8字真言。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 59 分鐘前
5大男生最渴望共度一生的「女友MBTI排行榜」，第一位是活力滿滿的快樂製造機
在戀愛世界裡，MBTI人格類型總能透露許多秘密！男生們往往被那些能提供情感深度、穩定支持和生活樂趣的女生吸引。以下特別整理出Top5的MBTI排名，揭曉男生最喜歡哪種類型。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
華服嘉年華︱市民批花燈不具香港特色、設計與國慶無關 主辦方：審美是個人化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】十一國慶將至，由民建聯等團體主辦的「迎國慶‧ 華服嘉年華」昨起一連四日於西九海旁舉行。《Yahoo新聞》記者今（30 日）到場觀察，有外國遊客讚揚花朵細節與人物面容逼真，但有市民則認為花燈沒有香港特色難吸引遊客，更舉例「你會唔會去四川旅行，但係食菠蘿包呢？」；亦有市民指設計風格不太傳統，認為比較像內地手機遊戲的角色。Yahoo新聞 ・ 1 天前
交銀國際：市場料短暫進入淡季模式 行業配置高彈性及高股息
交銀國際發表研究報告指，國慶及中秋長假影響，市場預計將短暫進入「淡季」模式，加上美國政府短期融資法案不確定性，海外擾動影響或放大。同時，市場對聯儲局減息時點和幅度仍存分歧。港股部分優質板塊估值已接近歷史高位，短期獲利了結壓力猶存，可重點關注聯儲局減息節奏、中美關系進展及內地穩增長政策情況。該行建議行業配置延續「高彈性」+「高股息」啞鈴型策略，並結合政策催化適度調整。十月研選包括：奇富科技、置富產業信托(00778)、豪威集團、快手(01024)、阿里巴巴(09988)、中國重汽(03808)、康方生物(09926)、泡泡瑪特(09992)、中國電力(02380)。該行表示，科技敘事驅動下，海內外算力投入持續增長，預計內地投資者對港股AI等優質標的的配置需求依然旺盛。 (LF)infocast ・ 1 小時前
《大行》花旗對英偉達(NVDA.US)前景轉趨正面 升目標價至210美元
花旗發表研究報告，表示與英偉達(NVDA.US)管理層交流後，目前對公司發展前景及競爭定位轉趨正面，預測截至10月底止第三財季及截至明年1月底止第四財季銷售額將分別達540億及620億美元，同時將2026及2027年預測上調1%及10%，目標價從200美元上調至210美元。英偉達將於本月底在華盛頓舉行GPU技術大會(GTC)，行政總裁黃仁勳屆時將會發表主題演講。花旗視此活動為潛在股價催化劑，對英偉達維持「買入」評級。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
傳甲骨文(ORCL.US)電子商務應用程式遭入侵 大機構高層遭勒索
《彭博》報道，谷歌網路安全高層Genevieve Stark及消息人士稱，著名勒索軟件犯罪組織Cl0p聲稱入侵甲骨文(ORCL.US)電子商務應用程式，竊取大型機構高層的資料，並進行勒索。 Stark稱，Cl0p從9月29日或之前開始發送勒索郵件，該些郵件來自數百個被入侵的第三方帳戶，並聲稱已竊取用戶資料。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
《大行》滙豐研究升紫金(02899.HK)目標價至37.7元 分拆紫金黃金國際(02259.HK)釋放價值
滙豐環球研究指，紫金(02899.HK)分拆的紫金黃金國際(02259.HK)首日掛牌較招股價升68%，按部門明年盈利預測18億美元計，預測市盈率22倍。有關分拆在金價支持的環境下釋放價值，強化資本市場接入，加快境外擴張及紓緩地緣政治風險。 該行表示，維持對紫金正面觀點，基於產量增長繼續上軌道，受具質素資產支撐，其2024年至2027年盈利年複合增長率27%。該行認為產金量及金價上升應提升毛利貢獻，銅價及金價假設上升亦強化盈利能見度。該行上調紫金目標價，由27.3元上調至37.7元，維持「買入」評級。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
快手(01024.HK)漲逾7%創三年半高 里昂：AI技術商業化
快手－W(01024.HK)今日高開2.96%，最高見91.4元，創逾三年半高。現報91元，升7.57%，成交3,836.25萬股，涉資34.34億元。 里昂發表於快手投資者日及里昂論壇後報告，指快手透過部署AI技術實現商業成功。其Kling視訊生成模型自2025年4月起每月收入超過1億元人民幣，服務企業客戶超過2萬家，包括小米(01810.HK)、AWS、Freepik、藍色光標、百度(BIDU.US)、樂華、fal、37遊戲及網易(NTES.US)。快手認為AI視訊生成市場將在兩到三年內達到200億至300億美元規模，並將通過持續模型升級(如MVL和AR+DiT)保持領先地位。在里昂論壇上，快手表示隨著全貨架電商擴張(目前約佔30%)，GMV預計將健康增長。其廣告加載率為8%至9%，仍具增長潛力。Kling帶來新機會，約70%收入來自海外(美國、歐盟和日本)，毛利率為正，目標在三至五年內實現收支平衡。里昂予快手(01024.HK)「跑贏大市」評級，目標價83元。(ad/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
《港樓》長沙灣碧海藍天兩房意頭價688萬元沽 2007年貨升值近1.5倍
美聯物業表示，該行新近促成長沙灣碧海藍天2座低層F室的二手成交，實用面積約494平方呎，屬2房間隔，外區客以688萬元承接，折合實用呎價約13,927元，屬市價成交。買家為區外上車客。 據資料顯示，原業主於2007年6月以約276萬元購入上述單位，持貨約18年，轉手帳面獲利412萬元，單位升值約149%。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 53 分鐘前
短炒波士｜中港股值膨脹 本月料上落市格局｜Ringo
中港股市的市底仍強，但不少股份已錄得一定的升幅，料經過一輪估值膨脹後，大市在10月份或會轉為偏為大型上落市格局...BossMind ・ 1 小時前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
百名準買家湧拍賣場撈筍盤 九龍城唐樓444萬拍出 搶貴近5成！
市場回暖，越來越多準買家湧入拍賣場撈筍盤。環亞拍賣昨日（29/9）舉行拍賣會，推出多達61項物業，吸引約130名準買家到場，最終即日沽出10項物業，以細價樓最受追捧，其中三項物業大幅搶高過百萬元成功沽出。更多消息：九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680大劈44.2%屯門掃管笏半新盤 業主斷供淪銀主盤 「1字頭」開拍 大劈49%拍出物業包括九龍城賈炳達道53至55號及城南道80號唐樓低層A室，樓齡61年，實用面積約678方呎，由遺產管理人推出，開價299萬元，競投激烈，最後以444萬元售出，較開價高約145萬或48.5%，呎價約6,549元。1959年落成的油麻地新填地街201號唐樓低層戶，同由遺產管理人推拍，實用面積約783方呎，開價350萬元，成交價475萬元，搶高約125萬元或約35.7%，呎價約6,066元。西營盤昇雲大廈中層戶銀主盤，樓齡46年，實用面積約327方呎，開價220萬元，獲最多人登記，最終搶高100萬元或約45.5%，以320萬元成交，呎價約9,786元。此外，居屋銀主盤亦有捧場客，同場有黃大仙居屋鳳鑽苑高層228Hse.com ・ 1 天前
林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友
零濾鏡素顏近照狀態驚人保養靠長期累積林志玲這兩張素顏照中，膚質細緻、氣色明亮，小小嘟嘴的俏皮模樣讓人眼睛一亮，也再次證明她長年保養的實力！她私下非常重視日常保養，也愛用美容儀器維持膚況，靠的是日復一日的穩定習慣，難怪每次出鏡狀態都好得不可思議。一顆包子咬1...styletc ・ 22 小時前
44歲陳茵媺與陳豪夫妻檔亮相！三孩靚媽的天然保養法，身形與顏值保養「零走樣」
44歲的Aimee陳茵媺自從2013年嫁給陳豪後一直專心相夫教子，作為三名子女的母親，她不僅保持青春容顏，更在復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》前成功減重10磅，展現令人驚嘆的「零走樣」狀態。她的天然護膚法與素食減肥之道，簡單而高效，堪稱媽媽級養生典範。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味
計劃前往曼谷的朋友不妨跳出以往的旅遊路線，暫時放下JJ Market、Jodd Fair、Iconsiam的人潮與熱鬧，轉向近年食客們新興的景點—朱拉隆功地區。朱拉隆功大學街道幾乎都是食店，逐漸形成泰國人也愛去的美食戰地，而餐廳營業時間多集中於傍晚至深夜，建議於5pm至11pm間前往。本篇文章精選了朱拉隆功地區10大必吃美食，從文青咖啡、創意甜品到地道泰式料理，通通幫你整理好。吃貨們記得收藏，下一次到曼谷就照著這份清單吃遍朱拉隆功吧！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前