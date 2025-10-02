Emma Watson與J.K羅琳徹底反目？「哈利波特之母」發千字長文，直指Emma Watson：無知並享有特權

Emma Watson 與J.K羅琳徹底反目？「哈利波特之母」發千字長文，直指Emma Watson：無知並享有特權

《哈利波特》原作者 JK 羅琳與 Emma Watson 曾因跨性別議題反目，最近 Emma Watson 於訪問中表達希望與 JK 羅琳再度對話，而 JK 羅琳卻以長文反擊，直指 Emma Watson：「她不知道自己有多無知」，二人到底發生什麼事令關係變得如此緊張？

Emma Watson 曾公開與 JK Rowling 割席：「我為了所有女巫而來」

Emma Watson 曾於 2022 年英國影藝學院獎頒獎典禮（BAFTA）上公開表達自己「為了所有女巫而來」。（getty）

JK Rowling 曾公開譴責跨性別運動，因而被指為「跨性別恐懼者」，而在《哈利波特》兩大主角 Daniel Radcliffe 和 Emma Watson 曾批判 JK Rowling 的言論，亦曾於 2022 年英國影藝學院獎頒獎典禮（BAFTA）上公開表達自己「為了所有女巫而來」，暗示 JK Rowling 「她驕傲地稱自己是女權主義者，但我們都知道她是一名巫師」，暗示 JK Rowling 將跨性別人士當作女巫般看待。

Emma Watson 突然「表達善意」 JK Rowling 發長文直球回應

Emma Watson 近年回歸校園，繼完成英國牛津大學創意寫作碩士學位後，現正攻讀牛津大學哲學系博士學位。近日登上 Jay Shetty 的 popcast 節目時，突然重提與 JK Rowling 的關係，並指雖然雙方於性別議題上立場不同，無意「取消」並深深的愛著 JK Rowling，希望有機會與她重啟對話。

JK Rowling 罕有地發千字文回應，直指「 Emma Watson 改變了策略，因為大聲譴責不像以前那麼受歡迎了」。

JK Rowling 罕有地發千字文回應，直指「 Emma Watson 改變了策略，因為大聲譴責不像以前那麼受歡迎了」，更指自己「 14 歲時不是百萬富翁，我在寫那本讓 Emma 成名的書時，過著貧困的生活」，同時直球回應 Emma Watson：「對現實的無知程度之深，連她自己都不知道」。她認為 Emma 是「擁有特權的女性」，並不理解女性在現實生活中真正面臨的困境，更是在踐踏普通女性的權益。

JK Rowling 直接拒絕對話：「自己有權表達立場」

大家最關心的是二人能重啟對話嗎？JK Rowling 已直接拒絕再與 Emma Watson 接觸。 (Photo by Ian West/PA Images via Getty Images)

大家最關心的是二人能重啟對話嗎？JK Rowling 已直接拒絕再與 Emma Watson 接觸。 JK Rowling 文中指「尊重 Emma 公開不同意她的權利，但自己同樣有權表達立場」，而且厭惡 Emma Watson 高調「取消」自己，但卻私下傳來「寫上我很抱歉你正在經歷這些事」的虛偽小紙條。看來二人重啟對話的機會十分渺茫，亦難以再看到她們同場的畫面了！

