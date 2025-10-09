焦點

德國取消移民快證　廢除「三年入籍」

Emma Watson言論紛爭後亮相Miu Miu時裝大騷，同場有張員瑛、Ella@Meovv如公主般現身

Miu Miu 近年成為時尚霸主，2026 春夏的時裝展同樣極具亮點！席上嘉賓包括驚喜現身的 Emma Watson，還有「偶像天花板」IVE 成員張員瑛及 Meovv 人氣成員 Ella Gross，猶如公主們相約巴黎聚會，瞬即引爆網絡話題！

Emma Watson 與 JK 羅琳言論紛爭後首現身

完美演繹 Miu Miu 學院風女神

Emma Watson 驚喜出席 Miu Miu SS26 時裝展。
Emma Watson 驚喜出席 Miu Miu SS26 時裝展。 (Photo by Pierre Suu/Getty Images)

Emma Watson 早前與 JK 羅琳的新聞鬧得熱哄哄，身為 Prada 品牌大使的她，竟驚喜現身 Miu Miu 時裝展，展現「學院風女神」面貌！

優雅穿搭完美詮釋 Miu Miu 的 Child Woman 學院風美學。
優雅穿搭完美詮釋 Miu Miu 的 Child Woman 學院風美學。(Photo by Neil Mockford/GC Images)

Emma Watson 穿上優雅的粉紅絲質迷你連身裙，配上麂皮長身外套及 Beau 手袋，散發親切又迷人的氛圍。淡出娛樂圈的她，現於牛津大學攻讀哲學博士，完美詮釋 Miu Miu 的學院風格，就是現實版的「妙麗」學霸無誤！

張員瑛與 Ella 猶如公主般現身

甜美優雅化身「人間 Miu Miu」

張員瑛再度化身「Miu Miu公主」，甜美現身巴黎時裝周。
張員瑛再度化身「Miu Miu公主」，甜美現身巴黎時裝周。 (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images)
柔美的少女著裝，配上浪漫妝髮，就是城堡公主無誤！
柔美的少女著裝，配上浪漫妝髮，就是城堡公主無誤！ (Photo by Neil Mockford/GC Images)

張員瑛穿上少女感十足的幼肩帶絲質背心及同材質傘裙，跌膊肩帶更添輕性感小細節，配上一頭長長的曲髮，根本就是住在城堡裡的公主！

韓國女團 Meovv 的人氣成員 Ella，貓系顏值高冷又精緻，穿上黑色長外套，加上白色的Miu Miu Pocket Bag，加上一頭波浪髮型，像是仙女般優雅動人！
韓國女團 Meovv 的人氣成員 Ella，貓系顏值高冷又精緻，穿上黑色長外套，加上白色的Miu Miu Pocket Bag，加上一頭波浪髮型，像是仙女般優雅動人！（Getty Images）

韓國女團 Meovv 的人氣成員 Ella，貓系顏值高冷又精緻，穿上黑色長外套，加上白色的 Miu Miu Pocket Bag，加上一頭波浪髮型，像是仙女般優雅動人！

Miu Miu 2026 春夏系列：「勞動美學」展現女生剛柔並重特質

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

今期 Miu Miu Runway 上也有著不少驚喜。2026 春夏系列繼續有 Miuccia Prada 帶來女裝新衝擊，在巴黎的 Palais d’Iéna 巴黎耶拿宮上映，系列也加入了女性社會地位議題，如碎花圍裙、工裝制服、工裝鞋等，以時裝表達「勞動美學」，剛柔並重，充滿視覺衝擊。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Miu Miu 手袋以實用大容量、皮革也選用了耐用設計款式，跟之前的少女、學院韻味設計有很大區別；鞋子更加展現出「勞動美學」，像是「漁夫涼鞋」，把中性而實用的單品搬上高級時尚舞台。

Miu Miu 2026 春夏手袋

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Miu Miu 2026 春夏鞋款

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

