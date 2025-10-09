德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
Emma Watson言論紛爭後亮相Miu Miu時裝大騷，同場有張員瑛、Ella@Meovv如公主般現身
Miu Miu 近年成為時尚霸主，2026 春夏的時裝展同樣極具亮點！席上嘉賓包括驚喜現身的 Emma Watson，還有「偶像天花板」IVE 成員張員瑛及 Meovv 人氣成員 Ella Gross，猶如公主們相約巴黎聚會，瞬即引爆網絡話題！
Emma Watson 與 JK 羅琳言論紛爭後首現身
完美演繹 Miu Miu 學院風女神
Emma Watson 早前與 JK 羅琳的新聞鬧得熱哄哄，身為 Prada 品牌大使的她，竟驚喜現身 Miu Miu 時裝展，展現「學院風女神」面貌！
Emma Watson 穿上優雅的粉紅絲質迷你連身裙，配上麂皮長身外套及 Beau 手袋，散發親切又迷人的氛圍。淡出娛樂圈的她，現於牛津大學攻讀哲學博士，完美詮釋 Miu Miu 的學院風格，就是現實版的「妙麗」學霸無誤！
張員瑛與 Ella 猶如公主般現身
甜美優雅化身「人間 Miu Miu」
張員瑛穿上少女感十足的幼肩帶絲質背心及同材質傘裙，跌膊肩帶更添輕性感小細節，配上一頭長長的曲髮，根本就是住在城堡裡的公主！
韓國女團 Meovv 的人氣成員 Ella，貓系顏值高冷又精緻，穿上黑色長外套，加上白色的 Miu Miu Pocket Bag，加上一頭波浪髮型，像是仙女般優雅動人！
Miu Miu 2026 春夏系列：「勞動美學」展現女生剛柔並重特質
今期 Miu Miu Runway 上也有著不少驚喜。2026 春夏系列繼續有 Miuccia Prada 帶來女裝新衝擊，在巴黎的 Palais d’Iéna 巴黎耶拿宮上映，系列也加入了女性社會地位議題，如碎花圍裙、工裝制服、工裝鞋等，以時裝表達「勞動美學」，剛柔並重，充滿視覺衝擊。
Miu Miu 手袋以實用大容量、皮革也選用了耐用設計款式，跟之前的少女、學院韻味設計有很大區別；鞋子更加展現出「勞動美學」，像是「漁夫涼鞋」，把中性而實用的單品搬上高級時尚舞台。
Miu Miu 2026 春夏手袋
Miu Miu 2026 春夏鞋款
