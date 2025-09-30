楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
從街頭到大河劇的輝煌真相？ 柴咲コウ如何點燃純愛熱潮？
從街頭到大河劇的輝煌真相？ 柴咲コウ如何點燃純愛熱潮？
星探撞出的火花 🌟
柴咲コウ，1981年8月5日生在東京豐島區，本名山村幸恵，現在44歲的她可是日本影視歌三棲的超級大咖！14歲那年，她還是個沉迷《少女肯妮亞》漫畫的國中生，超愛裡面的女主角柴崎紅，於是拿同音的「柴咲コウ」當藝名（咲有花開的意思，中文圈用崎代替）。
結果某天在街上被星探攔住，她還以為遇到詐騙，偷瞄對方名片確認了一下！沒想到，這一瞄讓她1998年踏進演藝圈，開始拍廣告、上TBS的《Club 6》，那青春無敵的笑臉瞬間圈了一堆粉絲！
大銀幕一鳴驚人 🎥
2000年，柴咲靠電影《大逃殺》直接爆紅，演的角色讓人又怕又愛，連美國和東南亞的影迷都為她瘋狂！X上有粉絲喊：「當年看柴咲在《大逃殺》的眼神，真的雞皮疙瘩滿地！」
2001年的《GO!大暴走》更讓她穩坐影壇新星。2003年，她在《黃泉歸來》演歌手RUI，感動無數觀眾，還用RUI名義唱主題曲《月的點滴》，賣破83萬張，橫掃Oricon冠軍，至今是她音樂生涯的超強代表作！
純愛推手的意外影響力 📖
2004年，柴咲在《達文西》雜誌推薦小說《在世界的中心呼喊愛情》，說自己「哭著看完」，還想談這種戀愛。這段話被印上書腰，結果小說從賣不好變成狂銷350萬本，帶動日本純愛熱潮！
電影版找長澤雅美，電視版是綾瀨遙，粉絲在X上驚嘆：「柴咲一句話讓整本書火了，太誇張！」她還在電影版客串，簡直是粉絲的終極彩蛋。
伽利略的黃金搭檔 🧬
2007年，柴咲跟福山雅治搭檔的《破案天才伽利略》收視率超高，兩人組了KOH+，為劇集和電影《嫌疑犯X的獻身》唱主題曲。她在訪談裡笑說：「福山さん說我慢熱，但熟了就超會黏人！」
這對螢幕組合讓粉絲超嗨，X上留言：「柴咲和福山的火花，真的讓我每集都追！」2008年，她的精選輯《Single Best》和《The Back Best》直接霸榜Oricon第一，音樂實力完全不輸演技！
大河劇霸氣逆襲 🗡
2017年，柴咲挑戰NHK大河劇《女城主直虎》，演戰國女城主井伊直虎，氣場強到讓人想跪！這是她第一次主演NHK劇，為了角色狂啃歷史書，認真到不行。
粉絲在Instagram留言：「柴咲的直虎太有魅力，簡直是女戰神！」同年，她當上自己創的Les Trois Graces公司CEO，2020年完全甩開老東家Stardust，獨自掌舵事業，超有膽識！
短髮造型掀熱潮 💥
2024到2025年，柴咲的動態讓社群整個炸鍋！2024年12月，她在《2024 FNS歌謡祭》秀出短髮，帥到讓X上粉絲尖叫：「這イケメン感是怎樣！」「臉小到不真實！」
2025年4月，她曬新照，粉絲直呼：「美得像做夢！」6月，大阪万博的私服照讓網友驚呆：「這氣質，呼吸都要停了！」
9月17日，新藝人照公開，兩張全新風格的照片讓粉絲狂喊：「柴咲這顏值，無敵了！」新EP《Encounter》預定2025年發，粉絲已經在倒數計時！
私下是個貓奴柯南迷 🐱
螢幕上的柴咲超有氣場，私下卻是個超萌貓奴！她養了「のえる」和「るな」兩隻貓，老家還有「アノン」和「タニン」。她在Instagram常曬貓咪日常，粉絲笑說：「柴咲跟貓互動的畫面太治癒！」
她還是《名偵探柯南》死忠粉，從連載第一天就追，甚至2013年為劇場版《絕海的偵探》配音。視力超爛的她（才0.1！）拍戲不戴隱形眼鏡，笑說：「看不清人比較不會害羞！」這反差萌真的太圈粉！
Japhub小編有話說
柴咲コウ從街頭少女到影歌天后，簡直像日劇主角！她的演技、歌聲還有那慢熱的可愛性格，讓人完全招架不住 😽。
不管是短髮新造型還是新EP，你是不是也超想追她的下一步？快去X跟我們分享你最愛的柴咲瞬間吧！
其他人也在看
台灣最美星二代盤點Top10！小S女兒最有魅力、李千娜女兒歌喉不輸媽媽
在這個社群發達的世代裡，只要有高顏值與出眾的才華便更有機會被看見，不過如果是作為藝人的第二代，更是從小就多了不少光環，尤其是近幾年台灣有不少星二代，不僅長相出眾，許多人也承襲了父母的才華與氣質，無論是音樂、表演，還是時尚與社群媒體，都展現了自己的風格與存在感，以下為大家盤點近期被認為顏值與潛力兼具的台灣星二代，看看他們如何在眾星中綻放光芒。bella儂儂 ・ 21 小時前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」Yahoo Style HK ・ 1 小時前
日本必吃美食？觀光客最想吃日本美食大調查
根據日本觀光廳所做的「訪日外国人消費動向調査」調查結果，發現海外遊客到日本想做的事第一名幾乎都是「品嚐日本的食物」，畢竟許多人即使沒去過日本，也都曾見聞過日本的食物資訊，讓日本的美食成為吸引觀光客到日本旅遊的一大誘因。 那麼究竟海外遊客到日本之後，實際上都想吃些什麼呢？這次LIVE JAPAN訪問了6位來自不同國家的人，問問他們在到日本之前最想吃的東西？以及實際吃過的感想，在這之中除了定番必吃的日本料理之外，竟然也出現讓人頗為意外的答案唷，就讓我們一起來看看吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 21 小時前
39歲朴娜勑4個月瘦6公斤！從搞笑棉花糖女生蛻變為健身女神，增肌減脂練出「11字腹肌」方法大公開
韓國知名搞笑女星朴娜勑以活潑形象聞名，近年成功蛻變為健身女神。她在MBC綜藝《我獨自生活》中分享，4個月內從53公斤減至47公斤，瘦身14公斤後展現緊實曲線，甚至練出「11字腹肌」，成為減重勵志典範。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
2025 Polo衫推薦｜Miu Miu、Polo Ralph Lauren、Tommy Hilfiger百搭Polo Shirt穿出街頭休閑感！
終於轉季了！揮別炎夏，迎來初秋，可以為衣櫃添置新衫。2025是Polo衫大翻身的年度，先是Miu Miu帶起裇衫配Polo的穿法，美式休閑風的興起後，更成了必備單品。ELLE為你精選12件Miu Miu、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger等品牌的Polo衫，讓你擺脫老氣，穿出高級感的Polo造型！Miu Miu2025 Polo衫推薦：Miu Miu棉質針織polo衫這款棉質針織 Polo 恤衫走學院風格，結合 Miu Miu 的別緻特色：方正線條及羅紋針織飾邊為服裝締造精緻設計，增加「書呆子」的文學氣息；內搭淺藍色的摺袖裇衫，帶來Miu Miu專屬的層次感。按此購買Tommy Hilfiger2025 Polo衫推薦：Tommy Hilfiger修腰Polo衫黑色的Polo衫百搭又經典，衣項位採用純黑的鈕扣，即使在開領時都能貫徹全黑的設計，不會讓其他顏色的鈕扣奪去焦點；反之，Polo衫的唯一焦點落於刺繡Logo上，簡潔有力。如果想增添穿搭趣味，可以參考圖中的疊穿方式，以層次感突出Polo衫的衣領，令臉部顯得較細。按此購買Ralph Lauren2025 Polo衫ELLE.com.hk ・ 2 小時前
EA美藝商電將易手石油王！550億美元由阿拉伯共同發展基金等三家公司收購並下市
EA 美藝商電真的賣了！由官方正式宣布與沙烏地阿拉伯公共投資基金 PIF、銀湖資本（Silver Lake）以及由庫許納（Jared Kushner）創立的Affinity Partners 三家組成的共同財團以 550 億美元的價格買下 EA，並且完成私有化，預計 2027 財政年第一季完成。Yahoo Tech HK ・ 25 分鐘前
ASTRO產賀來台SOLO開唱 原地下跪求婚粉絲
[NOWnews今日新聞]ASTRO成員尹產賀（YOONSAN-HA）今（29）晚在台北國際會議中心舉辦「2025YOONSAN-HAFANCON[PRISM:fromYtoA]」，吸引滿滿粉絲到場，...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
【日職】年薪3億日圓成包袱？阪神苦思西勇輝去留！｜日本職棒
阪神虎隊投手西勇輝本季結束職棒第17年生涯，他的未來動向備受關注。球團必須在「繼續以年薪3億日圓留隊」或「支付部分薪資作為分手費以促成轉隊」之間做出選擇。 阪神在9月7日DAZN NEWS ・ 54 分鐘前
爆預算也要買！話題精品包：Delvaux、Chloé、FERRAGAMO…這顆黑粉配色Lady Dior超心動
話題精品包：Dior Lady Dior粉嫩新色、清新撞色Dior 呈獻全新LadyDior 包款，由 Jonathan Anderson設計，這次邀請 Dior 品牌大使 Mia Goth、Greta Lee 與 MikeyMadison 共同演繹。不難發現，除了有粉嫩新色之外，還有少見俏皮的撞色...styletc ・ 1 天前
和解費用｜國會事件後封鎖特朗普帳號 YouTube願支付2450萬美元 科網巨企紛紛與特朗普和解
根據外媒報道，YouTube已經同意支付2450萬美元和解與美國總統特朗普的訴訟，今次訴訟源於YouTube在...BossMind ・ 46 分鐘前
深水埗美食推介｜10間超出色深水埗美食小店 吉隆坡過江龍/即包餃子/低至$42食酒店級意粉
深水埗是平民美食天堂，相信沒有人反對吧！對於食膩了連鎖店的大家來說，深水埗選擇多，想食港式的，有車仔麵、餃子等選擇，想食Cafe，又可以到大南街；而且深水埗餐廳性價比高，多點兩樣美食都不怕心痛！Yahoo Food ・ 7 小時前
新消費股｜泡泡瑪特新品偷步炒熱 「星星人」新系列今晚開賣 隱藏款炒高近15倍
中國潮流玩具市場再度上演追捧炒賣現象，泡泡瑪特（9992）今晚10時發售的「星星人美味時刻系列」盲盒，尚未正式...BossMind ・ 19 小時前
冰箱太耗電怎麼辦？凡士林塗「1地方」有效救電費，加碼台電7招省荷包
炎炎夏日，冰箱開關頻率變高，導致不少人冰箱耗電量增加。國外專家最近分享一個意想不到的省電妙招，只要在冰箱門的膠條上塗抹凡士林，就能有效改善密封效果，大幅降低電費支出。台電也在官方網站分享了７大冰箱省電食尚玩家 ・ 4 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 6 小時前
灣仔會展薈景煙花自助餐9折優惠！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附買二送一自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，Klook終於再推超值買二送一優惠，折後人均低至$556起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 4 小時前
有一種美叫「宋慧喬的美」！43歲登雜誌封面 網驚呼：氣質太高級根本無人能比
在大片裡，宋慧喬或坐或立，每一張照片都散發著不同氛圍：身穿黑色皮革外套時，她眼神銳利，散發女王氣場；換上黑白鏡頭裡的俏皮笑容，又展現輕盈俏麗的一面。她不靠華麗背景，也不需要繁複造型，簡單一件禮服、一抹珠寶點綴，就足以把人完全吸引住。其中，搭配Chaumet珠寶的...styletc ・ 23 小時前
唐綺陽星座運勢／巨蟹心想事成、處女變數其實是轉機！射手有望展開職場戀情
太陽、水星都在天秤座，你最近可能面臨很多與人相關的問題，例如感覺到有人跟你過不去，或是談合作時該如何與對方協商，在這一週進行溝通應該都會有所成效。姊妹淘 ・ 1 天前
美少女比賽到三寶媽的秘密！ 武井咲甜笑藏什麼演藝內幕！
武井咲，1993年12月25日聖誕節出生在愛知縣名古屋港區，名字「咲（えみ）」超有愛，爸媽希望她像花兒一樣永遠笑得燦爛！小時候她有個小8歲的妹妹，家裡總是熱鬧滾滾。Japhub日本集合 ・ 1 天前
單月網購騙案逾千宗呃3千萬 40宗月餅食品案涉款17萬
下周一是中秋佳節，不少商戶及市民會購買月餅和生果籃等送贈業務夥伴或親友，騙徒透過訛稱有應節食品出售伺機犯案。警方本月已接報超過1,100宗網購騙案，總損失近3,000萬元；當中涉及月餅等食品網購騙案逾40宗，損失金額逾17萬元。 臨近中秋，社交平台個人帳戶湧現放或求大量月餅券或現貨月餅帖文，而一般售價亦較零售價平am730 ・ 9 小時前
恒生銀行(00011): 是次銀債錄得平均認購金額約27萬元
恒生銀行(00011)投資及財富管理部主管連錦東表示：「恒生客戶認購第十批銀色債券的反應熱烈，總認購人數比較上一批增加25%，認購金額亦增長43%，反映能提供穩定收益的產品備受市場追捧。此外，是次錄得的平均認購金額約為27萬港元。其中透過數碼渠道認購的總人數及金額亦有所增加。」#銀債 (SY)infocast ・ 4 小時前