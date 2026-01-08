EngineAI 於 CES 2026 發佈新一代人形機器人，展示未來人機合作潛力

在2026年消費電子展（CES 2026）上，中國機器人公司 EngineAI 展示了其在具身智能方面的最新進展，推出了最新一代的人形機器人。該公司展示了兩款旗艦產品：PM01，這是一款輕巧且高度靈活的通用代理機器人；以及 T800，這是一款全尺寸高效能的人形機器人，首次在全球亮相。展示中突顯了它們的性能和實際應用，讓人們一窺人機協作的未來。根據 EngineAI 的說法，2026 年 CES 上的機器人公司專注於展示可部署的智能系統，顯示出從概念到行動的轉變，凸顯了自動化和協作機器人的快速演變。

上個月，EngineAI 針對外界對其 T800 人形機器人技能的懷疑，發布了一段新視頻，展示其 CEO 被機器人安全踢倒的情景。展示中，EngineAI 的 T800 人形機器人和 PM01 移動機器人以現場演示吸引了穩定的關注，展示了其在全身協調和精細運動控制方面的先進能力。PM01 作為一款輕巧且高度適應的通用機器人，正在朝著在公共交通支援、導覽服務、零售服務以及自動巡邏和檢查任務等多個應用場景的擴展部署邁進。

根據 EngineAI 的說法，其設計強調實用性和用例驅動的功能，旨在解決智能轉型計劃中的具體操作需求。與會者普遍認可該機器人穩定、可重複的性能，並突顯其作為行業採用的可靠工具的潛力。T800 人形機器人在 CES 2026 上首次全球亮相。這款全尺寸的人形機器人以其先進的機器人技術引起了廣泛關注。T800 配備了完全整合的高扭矩關節模組系統，能提供高達 450 Nm 的峰值扭矩和 14,000W 的瞬時關節功率。結合頸部、腰部和手部的高自由度關節結構，該機器人實現了類人運動能力，並能執行如跑步和武術等高動態任務，其輸出和負載處理能力在業內處於領先地位。

根據該公司，演示強調了 EngineAI 在系統級集成方面的專業技術及其在智能人形平台實際部署方面的進展。這次展示凸顯了該公司專注於將先進的機器人研究轉化為可部署解決方案，標誌著行業內對實用的協作機器人系統日益增長的關注。近期，EngineAI 因其 T800 人形機器人的表演而引起全球關注，特別是在早期演示視頻引發懷疑之後。為了反駁這些質疑，這家總部位於深圳的公司發布了新視頻，展示創始人兼 CEO 趙同揚被 T800 用力踢倒的情景。視頻在簡單的工作室中從多個角度拍攝，突顯了機器人的穩定性和精確的高速運動，清楚地證明了這些特技是真實的。

T800 首次因其驚險的飛踢和破門視頻而成名，但有些觀眾懷疑這些是否為 CGI 效果，因為視頻中有風格化的燈光和剪輯。EngineAI 強調其演示不涉及 CGI、人工智慧操控或視頻速度調整。與 Tesla、Boston Dynamics 和 Figure AI 等競爭對手專注於工業和物流應用不同，EngineAI 正在推廣 T800 的「戰鬥準備」形象。該公司已宣佈舉辦機器人格鬥錦標賽，其 CEO 進行的對打練習將作為即將於 12 月 24 日舉行的「機器人拳擊手」活動的預告。這一策略雖然引發了關注，但也引出了有關在類人機器人領域如何平衡表演性與實際應用的問題。

