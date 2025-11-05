Epic 與 Google 達成和解，將改變 Android 生態系統的運作方式

在我們以為 Epic 與 Google 的訴訟可能即將結束之際，雙方於週二晚上達成和解。若法官 James Donato 同意這些變更，這可能會使 Epic 的勝利成為一項持久的全球成就。

早前，Donato 法官同意了一些 Epic 的主要要求。他發佈了一項永久禁令，迫使 Google 在其 Google Play 商店中提供競爭對手的應用商店，並讓這些競爭對手的商店獲得 Google Play 應用的完整目錄，以恢復 Android 市場的競爭。該禁令還迫使 Google 停止要求開發者使用 Google Play Billing，因為陪審團認為該公司非法將其應用商店與支付系統綁定。

廣告 廣告

然而，這些變更僅適用於美國，僅持續三年，並未改變 Google 在應用商店收費方面的標準。現在，Google 同意根據不同類型的交易將其標準費用減少至 20% 或 9%。它還同意在下一個版本的 Android 中創建一個新程序，讓替代應用商店可以向 Google 註冊並（理論上）成為一等公民。更重要的是，這些變更將適用於全球，而不僅僅是美國，並將持續到 2032 年 6 月 — 距今六年半。

Google Android 總裁 Sameer Samat 在週二晚上發佈消息時表示：“如果獲准，這將解決我們的訴訟問題。與 Epic Games 一起，我們提交了一套針對 Android 和 Google Play 的變更提案，重點在於擴大開發者選擇和靈活性，降低費用，並促進更多競爭，同時確保用戶安全。我們期待在星期四與法官進一步討論。”

Epic 的首席執行官 Tim Sweeney 也表示，這將“解決我們的爭端”。他指出：“Google 提出了令人驚訝的提議，需經法院批准，以在美國的 Epic 與 Google 案件中開放 Android，解決我們的爭端。這真實地加強了 Android 作為開放平台的原始願景，促進全球競爭商店安裝，降低 Google Play 的服務費用，並支持第三方應用內和網頁支付。這是一個全面的解決方案，與 Apple 封鎖所有競爭商店並將支付作為唯一競爭方式的模式形成對比。”

Google 收費的具體細節相當複雜，似乎更符合像 Epic Games 這樣的遊戲開發者的需求，而不是所有應用開發者的需求。例如，Google 可以對提供“超過微不足道的遊戲優勢”的應用內購買收取 20% 的費用，否則則收取 9%。儘管 9% 聽起來像是通過 Google Play 銷售應用的上限，但該提案指出，這一金額不包括 Google Play Billing 的抽成。

如果使用替代支付系統，Google 仍然會獲得一部分收益：“Google Play 商店可以對交易收取服務費，包括當開發者選擇使用替代計費機制時。”該提案還指出，只要在 24 小時內完成，Google 即使在用戶轉至應用開發者的網站支付時也可以獲得收益。

關於 Google Play Billing，Epic 現在似乎也接受 Google 繼續迫使開發者在其應用中提供該支付系統。相反，“替代支付選項應與 Google Play Billing 並排顯示”，不過開發者可以設置自己的價格，甚至如果選擇替代計費選項則可以提供更低的價格。

如果 Donato 法官批准和解及這些修訂，這將有助於解決 Epic 自一開始以來對 Play Store 的一個最主要的爭論：Epic 指控的用戶在側載替代應用商店時遇到的摩擦和“恐嚇屏幕”。

提案指出：“從下一個主要 Android 版本開始，到 2032 年 6 月 30 日，Google 將修改未來版本的 Android 作業系統，以便用戶可以通過點擊一個中立語言的單一商店安裝屏幕，從網站安裝註冊的應用商店。這也將授予該商店安裝應用的權限。”

提議的修改禁令保留了 Epic 的許多其他勝利，包括已經生效的條款：Google 必須停止與手機製造商、電信運營商和應用開發者分享資金或優惠，以換取 Google Play 獨佔或預安裝，並允許開發者與客戶就 Play Store 以外的定價進行溝通。

Google 和 Epic 表示將於 11 月 6 日星期四與法官討論這一問題。相關消息將會持續更新。

推薦閱讀