Epic 2025年回顧：第三方遊戲營收暴漲57%，執行長稱：拿下30%市占就算成功
Epic Games Store（EGS）正式公開了 2025 年度回顧報告，揭露了該平台過去一年營運的成績。整體而言，2025 年是 EGS 表現相當亮眼的一年，PC 玩家的總消費金額達到 11.6 億美元，比起前一年成長 6%。其中最讓人好奇的「第三方遊戲」銷售爆發，消費金額大幅成長 57%，達到 4 億美元的歷史新高。
EGS 標誌性的「每週免費遊戲」策略依然是維持使用者活躍度的關鍵之一。數據顯示，2025 年平台共送出了 100 款免費遊戲，被領取的總次數高達 6.62 億次。換算下來，平均每位玩家領取的遊戲總價值約 2,316 美元（約新台幣 7.3 萬元）。有趣的是，Epic 官方數據指出，免費遊戲並沒有殺死遊戲的銷量，反而帶來了跨平台的宣傳效應；當一款遊戲在 EGS 免費贈送時，該遊戲在競爭對手 Steam 平台上的同週同時在線人數平均會提升 40%，形成了一種獨特的共生現象。
而針對平台未來的戰略定位，Epic Games 執行長 Tim Sweeney 的態度也出現了轉變。比起過去誓言要打破 Steam 壟斷、甚至取代的言論，Sweeney 最近突然改口表示，對 EGS 來說並不一定要成為絕對的市場龍頭，認為：「假如能拿下 30% 的市占率就已經非常好了」。
而為了提升未來使用者的黏著度，Epic 計畫在今年對其平台的社群功能進行大更新。官方宣布將導入完整的「玩家個人檔案」系統，屆時玩家將擁有自訂頭像、好友私訊、語音聊天…等，以及討論區在內的基本社交功能。同時平台啟動器也將會進行徹底翻修，預計 2026 年夏季推出新版本，徹底解決啟動速度太慢和效能不佳的問題。
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。