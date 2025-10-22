ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好

保錡@ERROR公開與阿叻合照後終露面 坦言主動向公司請假 否認被雪藏

ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。

久未出席公開活動後再次現身與公眾見面，保錡表示非常開心，並首次開腔澄清自己並未被雪藏，而係自己想去考健身教練證照，於是主動向公司請假，指此前曾嘗試考取跑步教練執照，但嗰次未能請假，讀到一半因拍攝節目而未完成考試，最終未通過，因而唔想再嘥錢，再次與公司協調請假，增加知識。日前，保錡於社交平台上分享拿到健身教練證書嘅照片，被問到此舉係咪暗示將會轉行，保錡則強調目前只係純粹增值自己，暫時唔打算做教練，笑指：「唔想害到人」，又表示有計劃繼續進修，但需花半年時間，目前仍在考慮。

關於新年與陳百祥合照引發嘅風波，保錡提醒大家唔好玩火自焚，自嘲自己係「人版」，已汲取到教訓，認為有啲嘢玩得太盡唔好，唔好玩就唔好玩。保錡亦表示自己其實都唔係好多粉絲，少用社交平台唔會有太大改變，心態保持平和，但求拍下節目、唱下歌，愉快地工作。對於有否與ERROR其他成員保持聯繫，保錡坦言一直都有見面，唔相信自己請假會影響團隊工作，笑指團隊價錢昂貴，以現時經濟狀況之下無人請得起，因此多數都係個別工作。

談到與菊梓喬（Hana）嘅緋聞，保錡選擇唔回應，被問到手上有P和H字母紋身含義，佢就解釋係「PK」，代表自己嘅名字。至於早前被拍到與菊梓喬逛街，佢就坦言唔想公開感情生活，認為逛街好平常，自己都成日與隊友梁業（肥仔）一起逛街。

