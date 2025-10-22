不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
ERROR保錡公開與阿叻合照後終露面 否認被雪藏：有啲嘢玩得太盡唔好
ERROR成員吳保錡於今年大年初一喺社交平台分享與阿叻陳百祥嘅合照及影片，並自稱「ViuTV叻仔」，惹來陣陣負評。雖然翌日已火速刪去與阿叻嘅合照，亦發文企圖「補鑊」，不過，網民對保錡嘅態度並唔收貨，表明對佢失望，指以後都唔會支持佢。事件發生後，保錡鮮有公開露面及接受訪問，令唔少人猜測佢係咪被公司雪藏。時隔大半年，保錡於昨日（21日）終於與隊友梁業（肥仔）一同出席ViuTV《第十五屆全國運動會》記者會，亦就雪藏傳聞及與菊梓喬（Hana）嘅緋聞作出回應。
久未出席公開活動後再次現身與公眾見面，保錡表示非常開心，並首次開腔澄清自己並未被雪藏，而係自己想去考健身教練證照，於是主動向公司請假，指此前曾嘗試考取跑步教練執照，但嗰次未能請假，讀到一半因拍攝節目而未完成考試，最終未通過，因而唔想再嘥錢，再次與公司協調請假，增加知識。日前，保錡於社交平台上分享拿到健身教練證書嘅照片，被問到此舉係咪暗示將會轉行，保錡則強調目前只係純粹增值自己，暫時唔打算做教練，笑指：「唔想害到人」，又表示有計劃繼續進修，但需花半年時間，目前仍在考慮。
關於新年與陳百祥合照引發嘅風波，保錡提醒大家唔好玩火自焚，自嘲自己係「人版」，已汲取到教訓，認為有啲嘢玩得太盡唔好，唔好玩就唔好玩。保錡亦表示自己其實都唔係好多粉絲，少用社交平台唔會有太大改變，心態保持平和，但求拍下節目、唱下歌，愉快地工作。對於有否與ERROR其他成員保持聯繫，保錡坦言一直都有見面，唔相信自己請假會影響團隊工作，笑指團隊價錢昂貴，以現時經濟狀況之下無人請得起，因此多數都係個別工作。
談到與菊梓喬（Hana）嘅緋聞，保錡選擇唔回應，被問到手上有P和H字母紋身含義，佢就解釋係「PK」，代表自己嘅名字。至於早前被拍到與菊梓喬逛街，佢就坦言唔想公開感情生活，認為逛街好平常，自己都成日與隊友梁業（肥仔）一起逛街。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
鄭則仕多年來頻傳死訊 真實狀況曝光激罕拍片回應 網民驚：不是4年前去世了？
被稱為「肥貓」、現年74歲的藝人鄭則仕（Kent哥），歷年來以健壯身型見稱，更先後憑電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》榮獲兩屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
薛家燕額前大痣帖文掀熱議親自回應 網民：應該油紅定點多一點？
薛家燕（家燕媽媽）向來以開心形象示人，額頭正中嘅癦亦係標誌。過往，有唔少網民都曾惡搞薛家燕額前嘅大癦；2018年，有網民將超級英雄電影《復仇者聯盟3：無限之戰》反派魁隆搶奪幻視額前「心靈寶石」一幕，改成搶奪薛家燕額前嘅癦，更指薛家燕擁有第7粒寶石。薛家燕當時就分享指粒癦係喺好細個嗰陣就有，有高人睇過，表示粒癦就好似一盞明燈照亮佢人生道路，叫佢唔好脫癦。又指，粒癦中間仲生咗一根小毛，笑指佢媽媽話如果毛生得太長，就將根毛繞著痣轉個圈。日前，有網民於社交平台開帖討論，詢問：「如果家燕媽媽係印度人，咁應該係油紅佢粒癦，定係Extra點多一點畀佢先啱？」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
吳千語與施伯雄爺爺施子清握手 打破曾因公屋出身不被認可傳聞
吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，去年8月喺意大利補辦浪漫婚禮，榮升百億新抱。近日施伯雄喺社交網站上載一段影片，片中吳千語獲爺爺施子清緊握一隻手，場面溫馨之餘，亦證明爺爺對孫新抱好滿意。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
劉嘉玲於內地綜藝直言唔想生仔 被甘草「傳宗接代論」焫著霸氣回應︰我唔同意
圈中唔少夫妻都選擇唔生育，當中代表人物當然包括影帝影后配梁朝偉劉嘉玲。早前劉嘉玲參加內地綜藝節目《一路繁花2》，再度就唔做媽媽嘅選擇表態，即使面對前輩嘅「大道理」都堅持己見。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
【話題】烏拉圭傳奇前鋒科蘭業餘賽受重創 三條肋骨骨折及肺部局部萎縮
曾代表烏拉圭出戰世界盃並贏得金靴獎，職業生涯尾期曾加盟港超球隊傑志的傳奇前鋒科蘭 Diego Forlan，日前於一場業餘足球賽時遭遇嚴重意外，與對手碰撞後重傷倒地，需要立即送院治療，經診斷後發現三條...運動筆記 ・ 23 小時前
HUMAN MADE「買書送袋」？用一本品牌檔案書，隨機送牛仔Tote Bag，像盲盒一樣的儀式感
這次是HUMAN MADE用一本檔案書，解鎖隨機牛仔單肩Tote Bag。3款版型、隨機派發，像盲盒一樣有儀式感；三款經典設計包括：心型／猿臉／北極熊，收藏與話題一次到位。Yahoo Style HK ・ 14 小時前
關淑怡病情轉趨穩定 傳家人考慮Shirley安排轉私院休養
90年代香港樂壇天后關淑怡早前傳出入院消息，更有指Shirley要入住ICU，其獨子關浚賢亦已返港探望。有傳媒日前報導指Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Anson Lo泳褲仔操水晒背肌 姜濤鳴謝姜糖贈成長片
【on.cc東網專訊】男圑MIRROR人氣王Anson Lo（AL）將於12月6至9日假亞博舉行第二次個人演唱會《KINGDOM》，現正積極備戰的他於社交網上載游水實況，見戴了泳帽、潛水鏡及滑水褲的他，分別用自由式及蝶式在室內游池喪游，而他所到之處必水花四濺，雖東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
內地人推薦香港必買Top10！香港買更便宜：MUJI無印良品日用品差價近$100、「這東西」比內地平5倍
許多人熱衷北上購物，但可能很多香港人不知道，有些商品在香港購買比內地便宜得多！尤其是化妝品、電子產品和進口水果，因為香港免稅政策和市場環境而提供更具吸引力的價格。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
長年被綁狗媽媽獲救後生下15狗B 遺憾僅7隻生還
【動物專訊】不負責任狗主長期以鐵鏈綁狗，一直疏忽照顧，結果受傷害的不只是狗狗，還有她的下一代。「520浪浪加油站」今年8月底於流浮山輞井村救起一隻長年被綁的5歲狗媽媽「多多」，之後發現多多原來已懷孕。多多日前在義工場地生下15隻狗BB，可惜因為多多之前嚴重營養不良，最終只有7隻狗BB成功生存下來，「520浪浪加油站」Bella坦言會盡量救助這些狗BB，因為多多上一胎生下14隻BB，最終只得1隻生還，十分可憐。另Bella指現時場地內有多隻狗BB，希望有多些人願意領養他們。 多多的身世十分淒慘，自小被人當看門口工具，長期綁在戶外，有一餐沒一餐，還要喝骯髒水，據知多多上一胎生下了14隻狗BB，結果13隻夭折，只餘1隻生還，倖存的狗BB雖然被村民收養，但結果都是放養任其四處跑，又沒有絕育，Bella坦言擔心那狗女會步多多的後塵。 多多在8月底獲Bella救走，但其後帶往獸醫診所檢查時，發現多多已經懷孕，多多日前終在義工場地生下15隻狗BB。然而當日已經有兩隻狗BB不幸夭折，之後陸續有狗BB出現腹瀉和不舒服，最終倖存的狗BB只有7隻。 Bella表示，獸醫檢查過生病的狗BB後，發現他們的糞便有香港動物報 ・ 9 小時前
吳業坤為太太濱口愛子慶生！中環老牌西班牙餐館Olé 白色圓拱牆超浪漫 結他歌手現場演奏助興甜蜜放閃
吳業坤（坤哥）自2022年與日藉太太濱口愛子（Aiko）宣佈結婚，至今一直非常甜蜜。女方跟隨吳業坤移居至香港，更成為人氣KOL，經常出席各大公開宣傳活動及接拍廣告，跟上老公吳業坤的步伐頻頻搵真銀，令其在港人氣度大增。日前坤哥就為慶祝日藉太太濱口愛子的生日，特意精心挑選西班菜餐廳，更安排結他歌手現場唱歌浪漫助興，炒熱慶生氣氛，想知道邊間餐廳咁有氣氛就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 15 小時前
「Sexy Water」飲水文化是什麼？Hit爆全球的潮流，把飲水變成時尚型人新浪潮
你有沒有想過補水這件日常習慣也能變得時尚又性感？席捲全球的「Sexy Water」風潮，讓補水已經不再只是喝口水那麼簡單，已變成了一種態度、一種展現自我的方式，甚至是一場生活革命。不管是手捧設計感十足的Stanley保溫杯，還是喝一杯精心調製的飲品，「Sexy Water」風潮正用最輕鬆的方式吸引大家「喝水」！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
直播靈接觸 ｜阮德鏘X梁思浩鬼故Battle 爆夏萍姨喝走搵替身靈體 女藝人「肥妹鬼」上身狂食生肉
「娛樂圈究竟有幾猛？」請來藝人阮德鏘大爆娛圈靈異事，一出場便稱呼思浩為「梁Sir」，原來他入讀第17期藝員訓練班時，思浩是其中一位導師。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
「試當真」後 前進或停止 —— 專訪許賢
今年4月1日愚人節，坐擁56萬訂閱的本地Youtube頻道「試當真」無預警宣布，將於頻道成立五周年當日，即10月26日停止運作。回首2020年秋冬，口罩令尚存、百廢待舉之時，許賢與游學修、蘇致豪共同成立「試當真」頻道，製作無數紀錄片、劇場、綜藝節目。五年過去，「試當真」解散，許賢的創作生涯迎來第十個年頭，卻要離開團隊的創作模式。許賢的足球狂熱人人皆知，但足球場上尚且有線框可依，獨自一人面對創作的無邊世界，該前進或停步？Yahoo新聞 ・ 11 小時前
東張西望｜八両金前妻「八両菜」疑誤找無牌醫師醫腳 腳掌潰爛發黑見骨
TVB時事節目《東張西望》昨晚（10月21日）播出預告，見到一名戴白色波波點黑框眼鏡的中年婦在醫院內臥床受訪，一臉愁容訴說因行動不便Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
立法會主席梁君彥卸任前總結 通過23條交「亮麗」成績表：不再受拉布流會阻礙︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】即將結束 21 年立法會議員生涯的立法會主席梁君彥總結今屆立法會工作，他形容今屆議會交出亮麗成績表，並以「建言有為、實幹有成」形容今屆議員的工作成果。梁君彥表示今屆有不少審議難度高的議案成功通過，例如連續審議 7 日後獲通過的《基本法》第 23 條法案，形容議會工作已經不受「拉布」、「流會」等因素阻礙。他更以同性伴侶登記條例草案遭否決為例子，否認今屆立法會議員為「橡皮圖章」，強調充分考慮社會大眾的意見。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
【話題】「最快女護士」張水華「復出」賽事 再次刷新個人最佳成績
日前我們曾報導，上星期在黃河口（東營）馬拉松賽道上，廈門程式員黃雪梅以 2:29:51 的成績衝線，成功打破了中國業餘女選手從未超越的 Sub 230 界線成為焦點。誠然，在同一賽事中還有另一焦點人物...運動筆記 ・ 5 小時前
秘魯「Z世代」示威浪潮 釀至少一死 200 傷 首都利馬進入30日緊急狀態｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】秘魯「Z世代」全國反政府示威持續數周，警民衝突造成最少 1 死 200 多人傷。示威者抗議政府打擊幫派犯罪不力等，原總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）本月 10 日被彈劾下台，38歲臨時總統耶里（Jose Jeri）上周就任。耶里周二（21 日）宣布，當地進入 30 日緊急狀態，意味政府可派遣軍隊巡邏，限制集會自由等權利。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女之間絕對可以有純友誼的！宣萱與古天樂早在 1994 年已合作出演電視劇《阿 Sir 早晨》，此後成為「螢幕情侶」更多次傳出緋聞。直至現時，二人依然保持朋友關係，宣萱更是娛圈少有膽敢「玩」古天樂的藝人，一起來看看他們的有趣互動吧～Yahoo Style HK ・ 16 小時前