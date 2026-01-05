「ESA Solar Orbiter 完成對太陽活躍區域的長期觀測」

由歐洲太空總署（ESA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作開發的太陽探測器 Solar Orbiter，需時六個月才能圍繞太陽運行。這艘太空船以地球無法實現的精確度追蹤太陽活動。原因在於太陽每28天旋轉一次，因此地面觀測站只能在兩週的時間內觀察特定區域，隨後便會消失在視野中。得益於 ESA 的 Solar Orbiter 任務，科學家得以更長時間跟蹤活躍區域。

在2024年4月至7月期間，這艘太空船監測了過去二十年中最活躍的區域之一，該區域名為 NOAA 13664，於2024年5月面向地球，觸發了自2003年以來最強的地磁風暴，導致北極光出現到瑞士南部。現在，一個國際研究小組將 Solar Orbiter 的 NOAA 13664 觀測數據與 NASA 的太陽動力學觀測衛星數據相結合，對這一活躍的太陽區域進行了全面分析。

NASA 的太陽動力學觀測衛星位於地球與太陽之間，觀測的是太陽的近側。通過將這些近側數據與 Solar Orbiter 的數據結合，科學家得以連續分析這一活躍區域長達94天，因為 NOAA 13664 當時背對著地球。這是針對單一活躍區域創建的最長連續圖像系列，對於太陽物理學來說是一個里程碑。ETH Zurich 和位於洛迦諾的 Aldo e Cele Daccò 研究所（IRSOL）的太陽物理學家 Ioannis Kontogiannis 在新聞聲明中解釋道。

研究團隊觀察到 NOAA 13664 在2024年4月16日的誕生，隨後追蹤其從太陽背面移動的過程，並分析該活躍區域在2024年7月衰退前所經歷的變化。通過觀測，科學家發現一個複雜的交織磁結構在94天內形成，並在2024年5月20日導致過去20年最強的太陽耀斑噴發。

科學家表示，分析這些活躍區域至關重要，因為它們在地球的地磁風暴中發揮著作用。當太陽特別活躍時，強磁化的等離子體會到達太陽表面，導致劇烈的噴發，並將大量的電磁輻射釋放到太空中，影響地球。這在地球上多數表現為極光。然而，這些太陽風暴也可能對我們的技術依賴世界造成嚴重影響。

例如，在2024年5月，衛星、無人機和傳感器的信號受到干擾，導致農民失去工作日，並引發了可觀的經濟損失。ETH Zurich 教授兼達沃斯物理氣象觀測站主任 Louise Harra 表示，這是對我們生活在太陽影響下的良好提醒。Kontogiannis 強調，我們與這顆星星共同生活，因此必須觀測它，並努力理解它的運作方式及其對我們環境的影響。

