Esports World Cup 2026預選賽《Road to EWC》正式開始！全球230場大賽成為前往本大賽的“門票”！

Esports World Cup Foundation（以下簡稱 EWCF）已啟動迎接2026年夏季舉辦的「Esports World Cup 2026」（以下簡稱 EWC 2026）預選賽季「Road to EWC」。

在全球主要地區，針對各個層級舉辦 超過 230 場 錦標賽。

官方聯賽與國際賽事將整合為一個完整賽季，並串聯至 2026 年 7 月 6 日（週一）起於沙烏地阿拉伯利雅德舉行的最終決戰。

通往世界最大舞台的預選「Road to EWC」正式啟動！爭奪前往利雅德的門票

EWCF 已啟動通往 2026 年 7 月 6 日（週一）於沙烏地阿拉伯利雅德舉行的「EWC 2026」之全球預選賽「Road to EWC」。

本計畫將由發行商主導的聯賽、頂級國際賽事，以及電競產業內各類預選賽整合為單一賽季。

藉由將過去分散舉行的賽事匯集成一條完整賽事脈絡，選手將獲得更多展現實力的機會，粉絲也能全年追蹤通往巔峰的歷程。

競賽項目

作為預選路線的指定項目，包含多款在全球擁有高人氣的遊戲。

具體包括「VALORANT」、「快打旋風」、「Apex Legends」、「英雄聯盟」、「餓狼傳說」等主要標題。

選手必須在各地激戰中勝出，才能取得進軍最高殿堂本選的參賽資格。

不僅是職業選手，草根層級的玩家同樣擁有難得的機會。

以下項目將舉辦線上公開預選賽與社群賽事。

Call of Duty: Warzone

Dota 2

聯盟戰棋

西洋棋

任何人都能參加的這些賽事，將成為挑戰最強選手的最佳舞台。

門票開賣

本選觀賽門票已開始販售，可透過Esports World Cup 官方網站及各國官方合作夥伴購買。

此外，亦為首購者準備了由Saudia Holidays提供的特別旅遊套裝方案。

上季共有來自 100 多個國家、超過 2,500 名選手參賽，並誕生了年僅 15 歲的年輕冠軍，留下眾多感人故事。

2026 年賽事也將迎來來自世界各地的最強選手，為史上最高獎金展開激烈對決。

你所支持的隊伍將如何開拓通往利雅德的道路，現在就到官方網站關注吧！

包含所有預選賽事的日程、地點與觀看方式等詳細資訊，請至Esports World Cup 官方網站或 EWC 官方 X（@EWC_EN）查詢。

EWCF 首席產品長 Faisal Bin Homran 先生的評論

Road to EWC 將構成競技電競的各類錦標賽整合為一體。

透過明確化預選賽季，整個產業能夠制定更完善的時程。

選手可以更專注於表現，戰隊能更早投入資源，發行商則能確保生態系的一致性，而粉絲也能清楚知道最高殿堂的決戰將於何時何地舉行。

隨著整個產業共同建立此計畫的實績，我們將能以永續、包容且真正全球化的方式，持續推動電競的發展。

賽事概要 Esports World Cup 2026 (EWC 2026) Road to EWC 當地時間 2026 年 7 月 6 日（週一）～8 月 23 日（週日） 沙烏地阿拉伯 利雅德

