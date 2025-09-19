ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅

時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。

林海峰於帖文寫道：「開返响銅鑼灣？我有時間返part-time幫手摺衫㗎！ #永遠懷念興發街嗰間三SPRIT」，唔少網民都留言大讚林海峰當年靚仔，又再次指出林海峰同游學修好似樣：「Jan哥一直都禁靚仔😍😍😍😍😍，抵我愛你一萬年」、「游學修嚟嘅」、「同而家差不多」、「好靚仔」等等。另外，又有網民分享林海峰當年返兼職工作嘅照片，唔少網民都覺得林海峰當年個樣好萌好得意，並擁有兔仔牙，認為照片相當珍貴。

