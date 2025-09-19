Esprit強勢回歸！See you in Nov

米娜｜三號波至少維持至周六早上 9 時
還記得小時候逛銅鑼灣時那個閃閃發光的 Esprit 招牌嗎？那個陪伴香港人成長的時尚品牌，即將在今年 11 月強勢重返銅鑼灣了 ！作為許多香港人的時尚啟蒙，Esprit 自 1968 年創立至今，早已不只是一個服裝品牌，更像是我們集體記憶中的一部分 。想當年 1983 年在銅鑼灣開設的旗艦店，簡直是當時的時尚聖地，多少人把逛 Esprit 當作週末的小確幸！
時代變遷中的起伏
然而，時代的洪流總是無情，Esprit 也曾經歷低潮 。2020 年品牌決定關閉所有亞洲實體店，讓不少人感到失落，彷彿青春歲月中的一塊拼圖突然消失了 。那時候，許多人在社交媒體上懷念著那些年在 Esprit 試衣間裡的快樂時光。如今 Esprit 的回歸，絕對不只是簡單的商業復出，而是一場關於香港時尚文化的情感重聚 。品牌希望透過這次「時尚重寫」，讓新舊世代都能在同一個空間裡找到屬於自己的風格語言 。
對於 80、90 後來說，這是一場懷舊之旅；對於年輕一代而言，這是重新認識香港本土時尚文化的絕佳機會 。Esprit 不僅要重塑經典，更要在這個快時尚當道的年代，提醒大家什麼叫做有品味的生活態度 。
想要搶先了解 Esprit 的最新動向，記得關注他們的 Instagram @esprithongkong 和 Facebook @EspritHongKong 。
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 經典作重映成戲院救星？ 本月重映作與新上畫港片數目相同 《PTU》、《頭文字D》大力宣傳
近來電影市道不佳，業界甚至以「電影寒冬」來形容。當製作大為縮減，新作又不敢上映怕蝕錢，又如何是好？Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
美國總統特朗普威脅吊銷對他批評過頭的電視台牌照
【彭博】— 美國總統特朗普表示，如果美國廣播電視網絡對他批評過頭，應對其牌照進行審查，相當於對媒體自由發出最廣泛的威脅。Bloomberg ・ 16 小時前
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
aespa粉絲終於等到啦！韓國超人氣女團aespa繼去年於亞博開演唱會後，明年2月7、8日鐵定再次登上亞洲國際博覽館，一連兩日舉辦aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站巡迴演唱會。想一睹偶像風采，就要把握搶飛機會！即睇下文了解票價、座位表及購票方法！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop
BLACKPINK四閨女各自發展了一回，宣布開展世界巡迴演唱會，香港站則在2026年1月24、25日，現加開26日一場，並在啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行！門票開售詳情已公布，各位Blinks一起「BLACKPINK in your area！」之前4位偶像都分別推出了個人專輯，先有Rosé去年底推出《Rosie》，隨後有Jisoo、Lisa以及Jennie，準備好迎接偶像們的音樂禮物吧！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
蘋果iPhone｜iPhone 17 似炒燶 僅Pro Max有捧場 半日暫報賺近3000元
最新一代蘋果iPhone 17系列今日正式在香港發售。雖然網上不少人表示iPhone不如以往，但根據網上最新回...BossMind ・ 10 小時前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 18 小時前
方力申母親知葉萱曾入邪教 窩心支持：我都當你係我個女！
今年情人節（2月14號），方力申突發宣布已跟拍拖兩年的藝術家女友葉萱（Maple）結婚，再於四個月後的父親節（6月15號）自揭快將榮陞爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
婚戒推薦2025｜周生生、周大福結婚戒指限時低至65折！白色黃金鑽戒入手平$2,300、黃金素戒只需$1XXX
由求婚、訂婚，去到婚禮，一生人只會經歷一次，是人生中一個重要的里程碑，所以由挑選場地，以至結婚戒指都絕對不能馬虎，要為自己及另一半帶來難忘的回憶！2025年婚戒市場掀起一股新風潮，由於國際金價突破每盎司3,500美元的歷史高位，令黃金與鑽石戒指不僅象徵愛情的承諾，更被視為保值的「投資級飾品」。如果Budget有限，但又想搵到顏值高、CP值高的款式，周生生以及周大福的婚戒是不錯的選擇，由傳統經典款，去到新式華麗款都有，價錢更由幾千元至數萬元，絕對可以搵到啱心水！各位準備求婚或結婚的新人們有好消息，近日周生生與周大福都推出限時優惠，可享低至65折，款式選擇也頗多，以下是小編的心水推介！Yahoo Style HK ・ 16 小時前
曾淵滄專欄│阿里股價打翻身戰（曾淵滄）
過去幾個月，每逢股市出現小小的調整，狼來了的聲音都會出現，但是狼遲遲不來，這一次狼來了的聲音則提早在恒指仍在創新高的時候發出，估計相信狼真的來了的人會比過去多。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa自家品牌T恤不用$400！偶像同款服飾低門輕鬆入手
BLACKPINK 成員 Lisa 的自家品牌 LLOUD正式推出首波服飾與周邊，讓粉絲們能夠輕鬆擁有 Lisa 同款服飾！Yahoo Style HK ・ 14 小時前