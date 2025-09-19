Esprit強勢回歸！See you in Nov

還記得小時候逛銅鑼灣時那個閃閃發光的 Esprit 招牌嗎？那個陪伴香港人成長的時尚品牌，即將在今年 11 月強勢重返銅鑼灣了 ！作為許多香港人的時尚啟蒙，Esprit 自 1968 年創立至今，早已不只是一個服裝品牌，更像是我們集體記憶中的一部分 。想當年 1983 年在銅鑼灣開設的旗艦店，簡直是當時的時尚聖地，多少人把逛 Esprit 當作週末的小確幸！









時代變遷中的起伏

然而，時代的洪流總是無情，Esprit 也曾經歷低潮 。2020 年品牌決定關閉所有亞洲實體店，讓不少人感到失落，彷彿青春歲月中的一塊拼圖突然消失了 。那時候，許多人在社交媒體上懷念著那些年在 Esprit 試衣間裡的快樂時光。如今 Esprit 的回歸，絕對不只是簡單的商業復出，而是一場關於香港時尚文化的情感重聚 。品牌希望透過這次「時尚重寫」，讓新舊世代都能在同一個空間裡找到屬於自己的風格語言 。

廣告 廣告

對於 80、90 後來說，這是一場懷舊之旅；對於年輕一代而言，這是重新認識香港本土時尚文化的絕佳機會 。Esprit 不僅要重塑經典，更要在這個快時尚當道的年代，提醒大家什麼叫做有品味的生活態度 。





想要搶先了解 Esprit 的最新動向，記得關注他們的 Instagram @esprithongkong 和 Facebook @EspritHongKong 。