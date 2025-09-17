Esprit香港店11月重生？選址銅鑼灣，「時代眼淚」重回香港市場

Esprit香港店重生？一代「時代眼淚」時裝品牌Esprit，在2020年關閉亞洲的所有實體店後，在2025年重回香港市場，並在11月選址銅鑼灣跟香港市民見面。這個曾經是很多香港人的「集體回憶」時裝品牌，會以什麼形象重回香港市場呢？確是令人有點期待！

（Getty Images）

Esprit品牌自1968年創立以來，一直是香港時尚文化的重要象徵。早在1983年，Esprit於銅鑼灣開設的首間旗艦店便成為時尚地標。品牌不僅專注於服裝設計，還積極推廣生活方式文化，跨足多元生活領域，Esprit始終是每個香港人成長的時尚印記。

隨著市場變化，Esprit經歷了多次策略調整，並於2020年關閉亞洲的所有實體店，這一決定令眾多消費者感到惋惜。如今，Esprit重回香港市場，將繼續引領時尚潮流，成為新一代人生活品味的重要一環。

想當年Esprit都有找來宋慧喬做活動嘉賓。（Getty Images）

Esprit能「起死回生」嗎？其實不少這類「時代眼淚」品牌，經過一些形象重塑、韓星、韓流加持下，確是可以重回時尚舞台，Giordano是個近年不錯的例子，品牌韓國部找來韓韶禧、邊佑錫，這兩位韓國近年的頂流韓星做品牌代言，經他們的輕輕加持，就成為了韓國年輕一代追捧的品牌。雖然未知Esprit會否也走「明星加持」路線，但這次品牌回歸消息也令人期待，為大家密切留意吧！

