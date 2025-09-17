貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成
Esprit香港店11月重生？選址銅鑼灣，「時代眼淚」重回香港市場
Esprit香港店重生？一代「時代眼淚」時裝品牌Esprit，在2020年關閉亞洲的所有實體店後，在2025年重回香港市場，並在11月選址銅鑼灣跟香港市民見面。這個曾經是很多香港人的「集體回憶」時裝品牌，會以什麼形象重回香港市場呢？確是令人有點期待！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Esprit品牌自1968年創立以來，一直是香港時尚文化的重要象徵。早在1983年，Esprit於銅鑼灣開設的首間旗艦店便成為時尚地標。品牌不僅專注於服裝設計，還積極推廣生活方式文化，跨足多元生活領域，Esprit始終是每個香港人成長的時尚印記。
隨著市場變化，Esprit經歷了多次策略調整，並於2020年關閉亞洲的所有實體店，這一決定令眾多消費者感到惋惜。如今，Esprit重回香港市場，將繼續引領時尚潮流，成為新一代人生活品味的重要一環。
Esprit能「起死回生」嗎？其實不少這類「時代眼淚」品牌，經過一些形象重塑、韓星、韓流加持下，確是可以重回時尚舞台，Giordano是個近年不錯的例子，品牌韓國部找來韓韶禧、邊佑錫，這兩位韓國近年的頂流韓星做品牌代言，經他們的輕輕加持，就成為了韓國年輕一代追捧的品牌。雖然未知Esprit會否也走「明星加持」路線，但這次品牌回歸消息也令人期待，為大家密切留意吧！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
張曼玉都玩Pickleball是什麼？明星們也迷上的球類運動，成為「新派有錢人玩意」？
其他人也在看
Esprit強勢回歸！See you in Nov
還記得小時候逛銅鑼灣時那個閃閃發光的 Esprit 招牌嗎？那個陪伴香港人成長的時尚品牌，即將在今年 11 月強勢重返銅鑼灣了 ！作為許多香港人的時尚啟蒙，Esprit 自 1968 年創立至今，早已不只是一個服裝品牌，更像是我們集體記憶中的一部分 。想當年 1983...men’s Reads ・ 4 小時前
Pinkoi X Miffy 限量 iPhone 17 手機殼，一件免運費直送
Miffy 自1955 年首次亮相以來，便以其簡約可愛的形象贏得了全球無數粉絲的心。為慶祝 Miffy 70 週年，Pinkoi 釋出了一系列獨特的限量新品，並且於 9 月 15 日至 9 月 25 日期間，精選品牌買滿 HK$350 即提供免運費直送服務，讓每位 Miffy 粉絲都能感受到這份特別的情感！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Insta360 X4 運動相機舊型號清貨！68 折入手 8K 隱形自拍神器
現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。目前，Amazon 正在進行一場震撼的舊型號清貨優惠， Insta360 X4 降至 68 折，只需 US$339 (約 HK$2,643) 就能入手，打破歷史最低價之餘，更免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
無印新品｜香港無印MUJI推出水果沙冰 四款沙冰口味 特別搭配注入牛奶或咖啡
無印良品推出新品水果沙冰！日本MUJI人氣商品水果沙冰Smoothie登陸香港！香港MUJI宣布推出全新沙冰系列，共有4款沙冰口味，包括香甜芒果、酸甜士多啤梨、濃郁椰子及清新柚子，指定9間分店有售！Yahoo Food ・ 1 天前
離婚索千萬人民幣逼死WePhone始創人 前妻判囚12年
【on.cc東網專訊】內地手機應用程式WePhone始創人蘇享茂疑遭前妻翟欣欣敲詐勒索，2017年跳樓自殺身亡。北京市海淀區人民法院周五（19日）對翟欣欣涉嫌犯敲詐勒索罪刑事附帶民事訴訟一案公開宣判，以敲詐勒索罪判處她有期徒刑12年，並處罰金10萬元（人民幣，下on.cc 東網 ・ 18 小時前
的士狗奇遇・睇片｜市民搭車竟有3隻小狗齊坐 司機鼓勵領養 短片近3萬人讚好｜Yahoo
施政報告提出容許寵物狗進入餐廳，引起社會對人狗共融空間的討論。有市民日前就有「的士狗狗奇遇」，他向《Yahoo新聞》表示，當日他登上一部的士，車內竟然有3隻初生小狗在前座，司機詢問他有沒有興趣領養。乘車期間小狗安靜乖巧的躺在他身上，更睡得很甜。這條自拍短片獲近3萬網友讚好，他形容這是最開心的乘搭的士體驗。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
八十年代潮牌ESPRIT逆市回歸 11月進駐銅鑼灣Fashion Walk 舊尖沙咀旗艦店月租曾高達450萬
八十年代潮牌ESPRIT於2020年疫情期間，關閉中國以外亞洲市場的56間分店，並撤出香港，近日品牌宣布回歸香港，將11月1日在銅鑼灣 Fashion Walk 重開，並已用Instagram全新帳戶。ESPRIT由THE NORTH FACE創辦人Douglas Tompkins與前妻Susie Russell於1968年在美國創立；1983年由藝人林青霞的丈夫、商人邢李㷧引入香港，在銅鑼灣興發街開設首間分店；八十年代尾由劉天蘭擔任形象總監，當紅藝人如張國榮、陳百強等都曾穿著該品牌的服裝，三層高的興發街總店更成為年輕人朝聖熱點。閱讀更多：傳統印刷機將變廢鐵？｜大角咀50年活字印刷舖9月中光榮結業 老闆娘：「冇辦法，終有一日要退下來」馬來西亞政府出售全幢灣仔商廈 駐港總領事館擬遷址 1980年2.12億購入持貨至今軟硬天師（林海峰、葛民輝）於1988年加入商業電台前，曾一同於興發街總店擔任櫥窗設計。他們在1991年推出專輯《車欠石更》，其中一首歌《川保久齡大戰山本耀司》的歌詞亦提及「永遠懷念興發街嗰間ESPRIT」。ESPRIT於2020年撤出香港前，在港最大的分店位於中環皇后大道中128Hse.com ・ 1 天前
王喜移英遇連環慘況 身無分文食麵無錢找數喊：救命呀！
58歲藝人王喜曾憑《烈火雄心》等劇集走紅，一度成為TVB「男一」演員，近年移居英國，不時拍片分享生活點滴Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
黃宗澤出席時裝品牌活動造型惹熱議 網民：我諗起我阿媽去拜年嗰個樣
黃宗澤（Bosco）近年中港兩邊走，於內地劇接劇之餘，更加參與內地綜藝真人騷，人氣高企，吸金力非常驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「碧咸嫂」紀錄片Netflix 10月上架！Victoria透過Spice Girls接受自我，光鮮背後所努力的是什麼？
NETFLIX 早前推出 《Beckham》 紀錄片大獲好評，特地與「碧咸嫂」 Victoria Beckham 再度合作拍攝同名紀錄片《Victoria Beckham》，只發佈了預告片已引起全城熱話！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
薛凱琪演唱會玩Kiss Cam又出事？男粉絲當眾撩鼻令Fiona爆笑
近年嘅演唱會都大玩「Kiss Cam」，每當影到該情侶粉絲，就即時要親吻。Coldplay演唱會上竟意外揭發科技公司Astronomer CEO Andy Byron與人才資源總監Kristin Cabot嘅婚外情，成為城中熱話；日前，薛凱琪於蘇州舉行演唱會，其「Kiss Cam」環節亦衍生出一場「社會性死亡」嘅搞笑現場。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛評 經典作重映成戲院救星？ 本月重映作與新上畫港片數目相同 《PTU》、《頭文字D》大力宣傳
近來電影市道不佳，業界甚至以「電影寒冬」來形容。當製作大為縮減，新作又不敢上映怕蝕錢，又如何是好？Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前