Esprit x Mr. Nobodies 藝術聯乘系列：潮流超現實幽默注入日常時尚

Esprit 最近與印尼人氣IP《Mr. Nobodies》推出全新聯乘系列，將超現實幽默藝術融入日常服飾，讓一件 T-shirt 或單品，變得更有趣。系列以「One Body Endless Stories」同「When Stories Meet Style」為主題，靈感來自 Mr. Nobodies 的「Nobody」角色，融合 1990-2000 年代 Esprit 經典元素，適合鍾意街頭藝術同個性穿搭的你。

Mr. Nobodies 由印尼藝術家 Tahilalats、Lickpalik 及 Nurfadli Mursiding 組成的 Mindblowon Studio 創作，透過 Instagram @mr.nobodies 廣受關注，以可愛卻略帶荒誕的「Nobody」形象，捕捉現代人內心的孤獨與幽默。 與 Esprit 合作後，Nobody 轉化為時尚主角，從 Graphic Tee 到 Oversized Hoodie，皆印有獨特圖案，讓穿著者化身藝術品，適用於日常出行或街頭攝影。​





系列主打 Graphic Tee，售價 $590，設計融合 Mr. Nobodies 經典表情與 Esprit Logo，材質舒適，適合四季穿著；Oversized Mr. Nobodies Hoodie 定價 $890 及 $990，寬鬆版型搭配藝術印花，完美呈現街頭潮流風格。 另有 Boxer Shorts 及配件，均以「Everyday Nobody」概念設計，將藝術融入日常生活。​

除服飾外，聯乘推出限定玩具：Mindblowon Toys 與 Unbox Industries 合作製作 Mr. Nobodies x Esprit 公仔，高 21.5cm x 11cm，軟膠材質，限量 100 隻，售價 $1,290，適合收藏家入手。





系列於香港 Fashion Walk 2-4 樓 Esprit 門市發售，另設 Slow Coffee Club Pop-up，提供 Finca Monteblanco Purple Caturra 咖啡體驗。







