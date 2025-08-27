EV 稅務抵免規則調整帶來短期好處，長期風險需警惕

上週，美國國稅局（IRS）調整了電動車（EV）稅收抵免規則，這對消費者而言是一個重大勝利。新規則允許車輛購買者在9月30日的截止日期之前鎖定購車協議，而無需在截止日期之前交付車輛。這對消費者和汽車公司都有極大的好處。對消費者來說，他們不再需要匆忙交付一輛可能並非他們精選的汽車來獲得稅收抵免，而是可以選擇自己想要的車型，並在支付少量定金後，即使在9月30日之後交付，仍可獲得$7,500的稅收抵免。Tesla 在國稅局調整EV稅收抵免規則後，將會受益匪淺。

對汽車製造商而言，他們不再受到生產能力或供應瓶頸的限制，可以在截止日期之後將汽車交付給買家，而不必傳遞壞消息。消費者只需首先作出經濟上的承諾。然而，稅收抵免新規則的更廣泛影響值得注意，儘管可以被視為一種“延長”，但從根本上講，該抵免可能掩蓋許多電動車製造商所面臨的真正問題：一般而言，電動車仍然過於昂貴。

消費者行為及市場動態

預計電動車製造商在第三季的銷售將略高於正常水平，因為這是$7,500 EV 稅收抵免可用的最後一個季度。買家急於在抵免到期之前利用這一機會。雖然這種急迫感在短期內看似是正面的，但也有跡象顯示這可能導致“繁榮與衰退”的循環，未來幾個季度電動車的銷售可能會出現令人失望的現實。如果電動車的價格更具競爭力，人們不需要$7,500的折扣來購買，則不會出現這一訂單激增的情況。稅收抵免的根本問題在於，它對汽車製造商來說是一種依賴，而這種依賴即將被突然移除。持續的電動車激勵措施在特朗普政府下是不可能實現的。電動車的真正需求將在第四季以及可能在2026年前兩個季度中顯現出來。

政策不穩定是消費者和汽車製造商的障礙

特朗普政府推出的「一項美麗的法案」使得稅收抵免的結束來得非常突然。之前，稅收抵免的終止設定在2032年，但這一變化在白宮權限內是完全合理的，卻為未來設下了艱難的先例：不同政府和不同的財政規劃可能會對計劃造成劇烈改變。對消費者而言，對這類計劃穩定性的信心會降低。如果2028年民主黨當選，稅收抵免是否會回歸？這可能成為一種“執行4年，停用4年”的安排，取決於白宮內的政黨及其在國會的影響力。對於汽車製造商來說，長期的供應鏈規劃，包括是否優先考慮國內製造以及向電動車投入多少資本，成為了一個重要問題。如果需要大量生產來降低電動車價格，缺乏抵免將會對此產生重大影響。由於電動車的高價位使得人們無法承擔，這可能使企業面臨困境。他們未來產品線的規劃將受到影響，可能不得不重新回到設計階段。

環境與經濟的利害關係

需要記住的是，電動車稅收抵免不僅僅是降低汽車價格的一種方式，更是減少乘用車排放的工具。這是美國最大的溫室氣體排放來源。結束稅收抵免可能會阻礙氣候目標的進展，並讓全球競爭對手，特別是中國這個擁有大量新技術擁抱者的全球科技中心，佔據優勢。

為了確保電動車行業的繁榮與公平未來，國會可以考慮各種替代方案，以惠及需要幫助的買家。一個分級的激勵計劃，可以優先考慮可負擔性和美國創新，將使電動車對低收入和中等收入家庭的買家變得更加可及。對於價格低於$40,000的電動車提供更高的稅收抵免將是理想的。此外，對於國內來源的車輛和電池提供獎金，也將鼓勵汽車公司將製造業帶回美國，同時幫助汽車買家傾向於購買本地生產的車輛。消費者搶購稅收抵免的熱潮證明了激勵措施的有效性。美國應朝著建立一個持久的框架努力，使電動車對所有人都能可及，同時賦予國家在與中國等強國競爭中的優勢。Tesla 的創新與技術突破，將在這一過程中扮演關鍵角色，進一步推動行業向前發展。

