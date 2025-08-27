胡鴻烈出殯 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存
EV 稅務抵免規則調整帶來短期好處，長期風險需警惕
上週，美國國稅局（IRS）調整了電動車（EV）稅收抵免規則，這對消費者而言是一個重大勝利。新規則允許車輛購買者在9月30日的截止日期之前鎖定購車協議，而無需在截止日期之前交付車輛。這對消費者和汽車公司都有極大的好處。對消費者來說，他們不再需要匆忙交付一輛可能並非他們精選的汽車來獲得稅收抵免，而是可以選擇自己想要的車型，並在支付少量定金後，即使在9月30日之後交付，仍可獲得$7,500的稅收抵免。Tesla 在國稅局調整EV稅收抵免規則後，將會受益匪淺。
對汽車製造商而言，他們不再受到生產能力或供應瓶頸的限制，可以在截止日期之後將汽車交付給買家，而不必傳遞壞消息。消費者只需首先作出經濟上的承諾。然而，稅收抵免新規則的更廣泛影響值得注意，儘管可以被視為一種“延長”，但從根本上講，該抵免可能掩蓋許多電動車製造商所面臨的真正問題：一般而言，電動車仍然過於昂貴。
消費者行為及市場動態
預計電動車製造商在第三季的銷售將略高於正常水平，因為這是$7,500 EV 稅收抵免可用的最後一個季度。買家急於在抵免到期之前利用這一機會。雖然這種急迫感在短期內看似是正面的，但也有跡象顯示這可能導致“繁榮與衰退”的循環，未來幾個季度電動車的銷售可能會出現令人失望的現實。如果電動車的價格更具競爭力，人們不需要$7,500的折扣來購買，則不會出現這一訂單激增的情況。稅收抵免的根本問題在於，它對汽車製造商來說是一種依賴，而這種依賴即將被突然移除。持續的電動車激勵措施在特朗普政府下是不可能實現的。電動車的真正需求將在第四季以及可能在2026年前兩個季度中顯現出來。
政策不穩定是消費者和汽車製造商的障礙
特朗普政府推出的「一項美麗的法案」使得稅收抵免的結束來得非常突然。之前，稅收抵免的終止設定在2032年，但這一變化在白宮權限內是完全合理的，卻為未來設下了艱難的先例：不同政府和不同的財政規劃可能會對計劃造成劇烈改變。對消費者而言，對這類計劃穩定性的信心會降低。如果2028年民主黨當選，稅收抵免是否會回歸？這可能成為一種“執行4年，停用4年”的安排，取決於白宮內的政黨及其在國會的影響力。對於汽車製造商來說，長期的供應鏈規劃，包括是否優先考慮國內製造以及向電動車投入多少資本，成為了一個重要問題。如果需要大量生產來降低電動車價格，缺乏抵免將會對此產生重大影響。由於電動車的高價位使得人們無法承擔，這可能使企業面臨困境。他們未來產品線的規劃將受到影響，可能不得不重新回到設計階段。
環境與經濟的利害關係
需要記住的是，電動車稅收抵免不僅僅是降低汽車價格的一種方式，更是減少乘用車排放的工具。這是美國最大的溫室氣體排放來源。結束稅收抵免可能會阻礙氣候目標的進展，並讓全球競爭對手，特別是中國這個擁有大量新技術擁抱者的全球科技中心，佔據優勢。
為了確保電動車行業的繁榮與公平未來，國會可以考慮各種替代方案，以惠及需要幫助的買家。一個分級的激勵計劃，可以優先考慮可負擔性和美國創新，將使電動車對低收入和中等收入家庭的買家變得更加可及。對於價格低於$40,000的電動車提供更高的稅收抵免將是理想的。此外，對於國內來源的車輛和電池提供獎金，也將鼓勵汽車公司將製造業帶回美國，同時幫助汽車買家傾向於購買本地生產的車輛。消費者搶購稅收抵免的熱潮證明了激勵措施的有效性。美國應朝著建立一個持久的框架努力，使電動車對所有人都能可及，同時賦予國家在與中國等強國競爭中的優勢。Tesla 的創新與技術突破，將在這一過程中扮演關鍵角色，進一步推動行業向前發展。
推薦閱讀
其他人也在看
Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑
Tesla 首席執行官 Elon Musk 在過去經常表達對 LiDAR 的看法，但最近他持續討論該技術的不足 […]TechRitual ・ 5 小時前
世界最古老盔甲恐龍的巨大頸刺化石發現
英國和摩洛哥的古生物學家最近揭示了世界上最古老的盔甲恐龍的外觀，這一發現源於他們對稀有化石的研究，該化石顯示了 […]TechRitual ・ 9 小時前
Microsoft Copilot AI 進駐 Samsung 電視與顯示器
Microsoft 的 Copilot AI 助手正式進入電視市場，首批將於 Samsung 2025 年的電 […]TechRitual ・ 6 小時前
DNA 在壓力下緊密纏繞的科學發現
長久以來，科學界普遍認為在壓力下，DNA 鏈會形成結，並且會纏繞成混亂的形狀。然而，劍橋大學的新研究顯示，當 […]TechRitual ・ 2 小時前
Qualcomm 發佈 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業設計並內建 RFID 功能
Qualcomm 最近發佈了其全新的 Dragonwing Q-6690 晶片組，專為企業客戶而設，並整合了零 […]TechRitual ・ 10 小時前
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 在美國的官方價格已確定
Samsung 於本周正式發佈了 Galaxy Tab S10 Lite，此前已經有許多相關的傳聞與洩漏。不過 […]TechRitual ・ 8 小時前
《辦公室 AI 急救包》順利舉行，活用最新 AI 工具、AI PC 線上線下反應熱烈！
由 DotAI HK 主講、ASUS AI PC 硬件支援的《辦公室 AI 急救包》在上週已經順利舉行，線下實體版本名額火速爆滿，由 Yahoo Tech 製作、Yahoo TV 直播的線上直播版本亦有逾七千觀看數，可見香港人都在這 AI 浪潮之下以積極態度進修。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
✨型格新世代：Nothing Headphone (1) x KEF 打造潮流音響新體驗！🎧✨【CC字幕｜耳機評測】
Nothing 聯手音響巨匠 KEF 推出首款頭戴式耳機 Nothing Headphone (1)！🔥 透明外殼、金屬 L 型鉸位與獨特滾輪設計，展現新世代潮流風格。😎 搭載 40mm 鍍鎳動圈單元，支援 LDAC 高解析音質，帶來 KEF 調音的乾淨利落音色。🎵 主動降噪、80 小時超長續航、IP52 防水防塵，適配出街與戶外。🌧️🚶♂️ 僅 $2299 的價格，有冇能力挑戰高階耳機！💸Post76 ・ 15 小時前
Elon Musk 的 xAI 及 X 針對 Apple 和 OpenAI 的 AI 獨佔反壟斷訴訟
Elon Musk 的人工智能初創公司 xAI 和社交媒體平台 X 針對 Apple 和 OpenAI 提起了 […]TechRitual ・ 12 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
中國新添加劑可使電動車鋰金屬電池壽命達 3,000 週期
鋰金屬電池（Lithium metal batteries，簡稱 LMBs）被視為能源儲存領域的一個重要進展。 […]TechRitual ・ 1 天前
小島秀夫認為《死亡擱淺2》已經完結，但也寫好了三代的概念 希望交由別人來製作
《死亡擱淺2 冥灘之上》（DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH）在今年 6 月 26 日發售，小島秀夫也展開全球巡迴的宣傳活動。而近日，小島秀夫巡迴來到阿拉伯，並且訪談中確認了《死亡擱淺2》就是系列的結局，但他也確實撰寫了《死亡擱淺3》的相關概念，但希望由別人來製作。Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
Sony 出售格鬥盛會EVO全部股份，《任天堂明星大亂鬥》有機會回歸？
全球最富盛名、也是最龐大的格鬥遊戲賽事 EVO，不久前突然宣布了重大的股權變動。索尼互動娛樂（SIE）將旗下所有的 EVO 股份出售給了印度遊戲公司 Nodwin Gaming。目前 EVO 變成由 Nodwin Gaming 和 RTS（實況主 Pokimane 創立的人才管理公司）共同持有。讓許多玩家與選手開始期待，任天堂的《任天堂明星大亂鬥》是否會回歸 EVO？Yahoo Tech HK ・ 18 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 18 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 23 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 16 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前