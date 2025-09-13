天文台：三個低壓系統或影響未來一兩周天氣
Exit 8 的導演從觀察玩家遊戲中獲得靈感
Exit 8 這部電影成功地將遊戲的核心元素轉化為電影語言，展現了對於原作的深刻理解。影片圍繞著一個身陷東京地鐵無限迴圈走廊的角色，並在此基礎上增添了角色和故事情節。導演川村元氣表示，他的創作初衷並不是單純地將遊戲改編為電影，而是打造一種模糊遊戲與電影界線的新型視覺體驗。
影片一開始採用遊戲的第一人稱視角，並且延續了遊戲中角色在重複走廊中掙扎的主題。要逃出這個環境，角色必須識別出「異常」現象，即在每次迴圈中發生變化的奇特事件。川村元氣提到，他因玩了許多獨立遊戲而接觸到這款遊戲，並被其空間設計所吸引。他認為這個設定能夠引發更普遍的共鳴，因為許多生活在城市中的人都有過在類似走廊中迷路的經歷。
將這款沒有角色和故事的遊戲改編成電影，意味著需要添加許多新元素。主角「失落者」(Kazunari Ninomiya 飾) 在面對工作和即將成為父親的壓力時，意外進入了這個奇特的走廊。在這裡，他遇到了其他角色，包括最初帶來恐懼的「行走者」(Yamato Kochi 飾)、一位年輕女性(Nana Komatsu 飾)和一名小男孩(Naru Asanuma 飾)，他們同樣被困在這個空間中。影片中還增添了遊戲中未出現的新異常現象，川村元氣希望這些元素能夠引發與現實世界相關的不安時刻。
電影的另一個亮點在於每個角色如何應對走廊的規則。他們在決定是向前還是向後走之前，都會仔細檢查周圍環境。有的人慢慢進行，有的人則急於行動，面對相同的情況卻有不同的反應。這如同觀賞不同玩家在遊戲中的表現，正是川村元氣所希望表達的意圖。
川村元氣曾與任天堂創始人宮本茂進行過對話，後者提到「一款好的視頻遊戲不僅玩起來有趣，觀察別人遊玩也同樣有趣。」因此，影片角色的靈感部分來自於 YouTube 上的遊戲實況，創作團隊觀察玩家如何應對遊戲中的挑戰。「每位玩家都在相同的規則下遊玩，但他們的失誤和反應各不相同，這使得每位玩家的個性得以展現。」川村元氣補充道。
對於曾經遊玩過這款遊戲的人來說，觀看 Exit 8 將會是一種超現實的體驗。影片在一個已經熟悉的空間中進行，卻以全新的不適感進行扭曲。川村元氣在拍攝現場也有類似的體驗。走廊是建造在音效棚中的，包含了兩條走廊，分別取名為「希區柯克」和「庫布里克」，中間由一條小通道「溝口」相連。這一結構使得團隊能夠創作出連續長鏡頭，讓人感受到走廊在無限迴圈。這樣的設計旨在迷惑觀眾，儘管製作團隊也未能幸免於此。
Exit 8 預計將於 2026 年初在影院上映。
