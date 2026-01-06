F-16V戰機夜間訓練失聯 空軍搜救疑似跳傘飛官

（法新社台北6日電） 台灣空軍今天表示，一架F-16戰機在執行例行訓練任務時於海上失聯，一名據信已從機上彈射逃生的飛行員，軍方已對其展開搜救。

空軍在一份聲明中指出，這架單座戰機於當地時間晚間6時17分從台灣東部的花蓮基地起飛。

聲明表示：「晚間7時29分，該名飛行員疑似在花蓮縣豐濱鄉以東約10浬處彈射逃生。空軍已立即成立應變中心，並展開搜救行動。」

行政院發言人李孟諺在一份聲明中說，行政院長卓榮泰已要求台灣海巡單位及附近漁船協助搜救工作。

廣告 廣告

台灣向美國訂購了66架F-16V戰機，這款第四代多功能戰機是台灣現有老化F-16 A/B機隊的大幅升級版。台灣已於2023年底完成將141架舊型F-16戰機升級至F-16V標準。

這批新採購的飛機原定於2026年交付，但國防部長顧立雄近期表示，這項目標將「具有挑戰性」。