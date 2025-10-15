《F1》車神宣布退休？畢彼特「二撇雞」造型宣傳新作望「衝奧」

【on.cc東網專訊】由荷里活男神畢彼特（Brad Pitt）主演的賽車電影《F1電影》（F1 The Movie）全球上映時大受歡迎創下6.28億美元（約49億港元）票房，而於片中飾演「車神」Sonny Haynes的美國男星畢彼特（Brad Pitt）更被影評人睇好獲《奧斯卡金像獎》最佳男主角提名，影片日前於「奧斯卡電影博物館」舉辦一場特別放映會與座談會，畢佬以「二撇雞」新造型出席，同場還有任影片監製的英國F1賽車手咸美頓（Lewis Hamilton）。

另方面，電影公司於《F1》上映期間特別為Sonny Haynes開社交網專頁宣傳，並不時更新虛構Sonny於比賽的成績及動向，而日前他突然於社交網宣布將退出車壇。「突發新聞：Sonny Hayes已宣布他完成2025年季度的F1 格蘭披治之後就會退休。。。💔」

