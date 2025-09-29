焦點

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆

F1電影掀「賽車外套」熱潮，連Rosé、Jennie都愛穿！4折起入手5大百搭熱賣款

Rosé、Jennie都跟上賽車外套熱潮，即看Motorcore時尚全攻略：

F1電影掀「賽車外套」熱潮，連Rosé、Jennie都愛穿！4折起入手5大百搭熱賣款

2025年的街頭潮流注定少不了一件賽車外套，過去專屬於F1賽道的機能服裝，如今搖身一變成為Motorcore時尚的代表，無論是紅毯、舞台，還是日常街拍都能見到它的蹤影。這股潮流之所以席捲而來，除了得益於F1賽事在全球的高熱度，也因為各大時尚品牌與明星偶像的加持，讓賽車外套不再只是功能性的裝備，而是展現個性態度的時尚單品！

F1電影引爆Motorcore狂熱！「賽車外套」成2025街頭時尚單品

隨著F1賽事全球化發展，賽車外套不再只是賽道專屬的裝備，而是逐漸走入時尚舞台。這種被稱為「Motorcore」的風格，以鮮明色塊、誇張徽章和機能細節為特色，瞬間抓住視覺焦點。從明星舞台表演到街頭潮人穿搭，都展現了既叛逆又時尚的態度。

圖片來源：電影照
圖片來源：電影照
圖片來源：Instagram@jennierubyjane
圖片來源：Instagram@jennierubyjane

賽車外套推薦1：PUMA ARCHIVE SEASONAL Relaxed Racer Jacket

6折優惠價：$599｜原價：$999

Rosé演繹的Puma Archive Seasonal 男女皆宜賽車外套，以復古賽車文化為靈感，黑白對比色設計帶來鮮明的視覺衝擊。寬鬆的剪裁結合羅紋袖口與下擺，既具舒適度，又不失硬朗的街頭氣息。穿搭上，不論是與牛仔褲和球鞋打造俐落街頭風，還是與皮革短裙及長靴營造甜酷混搭風，都能展現出不同層次的時尚魅力。

PUMA ARCHIVE SEASONAL Relaxed Racer Jacket

賽車外套推薦2：RTA 賽車外套

Jennie在社交平台上以RTA Jonah Racing Jacket亮相後，這品牌迅速成為Gen Z爭相追捧的話題焦點。黑底紅色賽車圖騰設計，搭配流線剪裁，呈現出剛毅而優雅的造型。外套上的補丁與金屬拉鍊，延續濃厚的賽道氛圍。它既能彰顯叛逆態度，也能作為造型亮點，讓穿搭更具辨識度。

圖片來源：Instagram@jennierubyjane
圖片來源：Instagram@jennierubyjane

RTA ROLAND JACKET

4折優惠價：$806｜原價：$2,014

RTA ROLAND JACKET

賽車外套推薦3：Martine Rose design Varsity Jacket

價錢：US$190（約HK$1,478）

2025年Super Bowl舞台上，Kendrick Lamar身穿的Martine Rose Gloria真皮賽車外套震撼全場。藍白配色與多款徽章設計，向其專輯《GNX》致敬，同時展現濃厚的復古氛圍。加厚肩部、翻領設計與多口袋細節，兼顧實用性與設計感。從舞台表演到街頭穿搭，這件外套都釋放出強烈的個性氣場，非常適合追求獨特風格的人。

圖片來源：getty images
圖片來源：getty images
Martine Rose design Varsity Jacket

賽車外套推薦4：Adidas Racing V-Day Pleather Jacket

8折優惠價：$1,189｜原價：$1,699

Adidas將經典賽車元素與現代街頭語言結合，推出以黑、白、紅三色構築的賽車外套。外套採用皮革質感材質與立體剪裁，搭配品牌標誌徽章，展現出速度感與活力。

Adidas Racing V-Day Pleather Jacket

賽車外套推薦5：Chevignon 男裝運動賽車風褸外套

5折優惠價：$699｜原價：$1,399

Chevignon推出的賽車外套以醒目圖案與品牌標誌強烈吸睛。高領設計與全拉鍊開合，配合灰色對比拼接，展現鮮明的運動感。外套材質輕盈且具防風防水效果，非常適合日常上班或戶外活動，兼顧實用性與潮流造型。

Chevignon 男裝運動賽車風褸外套

