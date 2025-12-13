F16V戰機安裝防撞地系統 台空軍促美國加快進度

【on.cc東網專訊】台灣空軍一架F16V（Block 20）戰機日前例行訓練期間，過載劇烈令機師短暫昏迷，戰機在高空急墜。F16V安裝自動防撞地系統進度引起關注，台灣空軍司令部周四（11日）稱已促請美方加快進度，務求如期在2028年全數安裝。

自動防撞地系統能夠從速度、航向及地形資訊等，判斷飛機是否有撞向地面或海面可能，並警告機師；如果機師沒有反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。自動防撞地系統曾納入2020年發價書採購，前年起陸續安裝。空軍司令部指出，自動防撞地系統安裝工作包含戰機軟件更新、線束及飛控電腦構改等3項，不需更換整部飛控電腦。

廣告 廣告

空軍司令部續稱，安裝自動防撞地系統屬於2022至28年「鳳展專案」內工項，已運用專管機制促請美方加速工程進度，務期於計劃期程內完成全機隊安裝。至於台灣向美國新購的66架F16V（Block70），則內有自動防撞地系統。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】