FabriX 在巴黎時裝週2025策展多感官時裝展覽

《Tomorrow was _____：以時尚拼湊明日瑣碎片段》 四對設計師聯乘不同界別藝術家組合 重新定義時尚體驗的未來

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月14日 - 由香港的元創方（PMQ）主辦及與法國高級訂製和時尚聯合會（FHCM) 合作——這一歷史悠久，代表法國及國際頂尖時裝品牌的權威機構——FabriX將第三次回歸2025年巴黎時裝週，並以策展人身份，連結數碼及創新觸覺，以敏銳視角，解讀多元文化之交匯，開啟嶄新而大膽的時尚敍事。





00 FabriX Paris Fashion Week 2025 Exhibition 1



展覽構想設定在一個懸浮於漸逝記憶與臆想未來之間的世界，邀請時尚與文化愛好者通過創意、技術和相互合作，併發出不同視角去探索時裝過去與未來的悖論。展覽得到香港文創產業發展處（CCIDA）的支持，聯合FabriX 以策展人的身份，帶領各位時裝設計師及藝術家把東京宮（Palais de Tokyo）轉變為一個多重感官的展覽 : 具備視覺效果之餘，亦融滙時尚藝術及科技發展，激發跨文化的交流，重新定義時尚敘事的可能性。



放眼世界：創新的展覽敘事和科技的結合



《Tomorrow was_____》展覽除了利用擴增實境試穿（AR Try-On）更邀請最新的4D 掃描視覺創作和人工智能AI，營造策展內容及提升敘事體驗方式，重新想像時尚。時裝設計的演繹除了展台秀場外，這次展覽更突破了合作、創新和文化交流的界限，反映了 FabriX 作為全球時尚界其中一員及其日益增長的影響力，秉承為新一代消費者和觀眾重塑時尚敘事的承諾。



四對設計師－藝術家組合，四個獨特的世界觀



展覽中四個章節共有九位富有遠見的設計師及藝術家，一東一西地配對，從高訂設計、舞蹈編排、攝影裝置到人工智能的各式藝術語言，探討是次展覽的命題：時尚在未來，到底意味著什麼盼望？





00 FabriX Paris Fashion Week 2025 Exhibition 2





Tomorrow was Archived （影像裝置）

設計師： Alain Paul x 藝術家：劉樹偉

2025 LVMH 獎決賽入圍者Alain Paul 與上海藝術家劉樹偉的中西合璧，通過發光的燈箱裝置探索時間與情感的流動，將設計師以舞蹈身體律動及利落的線條作為靈感，與劉樹偉的光影影像裝置混成一體。

Tomorrow was Becoming （舞蹈錄像表演）

設計師： Caroline Hu x 編舞者： Emma Portner

第一個 BoF 的中國獎得獎者的Caroline Hu與著名編舞者Emma Portner聯手，製作一部探索身份、孤獨及帶浪漫語景的舞蹈錄像表演。

Tomorrow was Glitched （ AI 生成創作短片）

設計師： Didu x AI 藝術家： 0nastiia

以設計 K-pop 四人女子組合BLACKPINK 《Deadline》世界巡演服裝而聞名的 Didu，與 AI 藝術家 0nastiia 合作，創作一個以塔羅牌為主軸的視覺敘事，探索賦權、重生、轉變與女性的神秘力量。

Tomorrow was Inspiration （高訂製作及3D雕塑與4D互動體驗）

設計師：Kevin Germanier x 雕塑家：Ram2isflat（簡稱 Ram2）（與數碼藝術家：曹雨西合作）

其設計在巴黎奧運會閉幕式上備受讚譽的Kevin Germanier，與 本地3D 雕塑家 Ram2 和數碼藝術家曹雨西（他也是2018年北京奧運數碼視覺團隊一員），創造一個4D掃描的觀賞體驗，讓訪客實時與藝術品帶來深入互動。

充滿活力的多感官之旅



FabriX 更邀請了著名的場景設計師Gary Card將各種具特色的元素併湊在一起——他一向以大膽、未來感十足的創意，以及為 Dover Street Market、Jean Paul Gaultier和路易威登創作沉浸式空間而聞名。是次靈感源自香港密密麻麻的結構，地標性的鮮豔網絡系統，將四對組合的作品融匯成一場難忘的敘事之旅。技術與高級訂製的結合。



技術與高級訂製的結合



自2022年以來，FabriX 作為虛擬時裝及數碼時尚的領導者，為業界整合了擴增實境試身室，讓觀眾可與時裝互動，4D掃描技術將展覽轉變為新一代時尚愛好者的沉浸式遊樂園。配合港產團隊Innsvx、來自杭州科技重鎮的Style3D 及4DV.ai 的支持下，是次展覽為集工藝、文化與尖端技術的大滙演——創造一個讓觀眾可以觀看、觸摸，及穿戴的嶄新體驗。





00 FabriX Paris Fashion Week 2025 Exhibition 3



活動詳情：



展覽：Tomorrow was _____：以時尚拼湊明日瑣碎片段

地點：巴黎東京宮 Point Perche, 13 Av. du Président Wilson, 75116 Paris

展期：2025年9月29日 - 10月7日



加入成為FabriX一員，為未來的時尚敘事打開序幕，塑造一個具有創造力、高技術與文化交匯的新紀元。





image-1.jpeg



免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或 由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育 及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

關於 Sphere Paris Fashion Week® 展廳

自 2020 年 1 月起，法國高級訂製和時尚聯合會（FHCM）在 DEFI 和巴黎歐萊雅的支持下營運Sphere Paris Fashion Week® 展廳。 Sphere 是其支持新興設計師使命的一部分。展廳匯集了一眾富創造力及發展潛力而入選的品牌。



2026 年春夏女裝系列展廳將於 2025 年 10 月 1 日（星期三）至 10 月 7 日（星期二）於東京宮舉行。



關於 PMQ

PMQ 元創方位於香港蘇豪區的心臟地段，是創意設計產業的重要地標。2014 年，PMQ 元創方經活化後成 為創意中心，匯聚了超過 100 位香港新晉設計師在此開設各式各樣的創意工作室，展示多元化的設計產品 包括：時裝及配飾、禮品及贈品、家居用品及小型家具，以及其他時尚及創意產品。PMQ 元創方現已成 為一個互動交流的創意平台，培育新一代創意人才，並凝聚一眾熱衷創意設計和歷史文化的愛好者。 PMQ 元創方亦是舉辦香港和國際藝術文化活動的熱點之一。



網頁：

https://www.pmq.org.hk/





關於文創產業發展處

文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。



關於 FabriX

FabriX於2022年誕生於香港，躍身成為數碼時裝領域的先鋒，於全球時尚數碼前沿劃出獨特領域。FabriX最初旨在發掘新晉創意，短短數年迅速進化為結合藝術與科技的國際樞紐，重塑時尚的想像、製作與體驗方式。



FabriX既為創意催化者，也是數碼時裝倡導者，鼓勵設計師擺脫成規，探索風格的未知邊界，影響力已在國際舞台掀起波瀾，如「倫敦時裝週2023秋冬」、「巴黎時裝週2023與2024秋冬」，以及「Pitti Immagine Uomo 107」。在「ComplexCon香港2025」，FabriX更首推嶄新的「AR（擴增實境）試衣間」，讓即時虛擬試穿成真，打破零售常規，無需實體庫存。這不僅是一道劃時代的行業創舉，更為設計師賦能精準創作，讓新世代消費者能以永續態度和開放姿態，打造獨一無二的個人風格。



在今年巴黎時裝週，FabriX以策展人身份推出Tomorrow Was _____，將記憶、想像與科技交融於跨文化展演之中。展覽藉由互動裝置、沉浸式AR技術及破格合作，將展覽場所變成體驗場域，讓時尚、藝術與故事以全新方式流轉呈現。



FabriX不止於創造奇觀。通過前衛聯乘、行業教育及創新案例研究，FabriX一直催化時尚科技未來的話語/討論/話題發展。榮獲HKFDA「2024十大時尚願景者」美譽，FabriX正引領新紀元——連結傳統與科技，融合文化與創意，令時尚一路前進，不斷開拓數碼新邊疆/ 無懼界限，驅使時尚奔赴未知的數碼未來。



網站 ：

https://fabrix.hk/blog/





https://fabrix.hk/collections/metalook-collection/



IG專頁 ：

https://www.instagram.com/fabrixworld/



FB 專頁 ：

https://www.facebook.com/fabrixworld







