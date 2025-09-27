Facebook 和 Instagram 將在英國推出無廣告訂閱服務

Meta 今日宣布，Facebook 和 Instagram 將於「未來幾週內」在英國推出無廣告訂閱服務。用戶將可以選擇支付費用，以停止在這兩個服務上看到廣告。

訂閱費用為每月 £2.99（約 HK$ 23.36）在網頁上，若於 iOS 或 Android 訂閱則為每月 £3.99（約 HK$ 31.21）。後者較貴的原因在於 Apple 和 Google 在其商店中收取的手續費。

這些價格適用於在用戶帳戶中心列出的第一個帳戶。對於每個後續帳戶，額外費用為 £2（約 HK$ 15.60，網頁）或 £3（約 HK$ 23.36，iOS 或 Android）。

Meta 表示，此舉是「響應近期英國監管指導，並在與資訊專員辦公室（ICO）進行廣泛接觸後」作出的決定。Facebook 和 Instagram 將開始通知英國年滿 18 歲的用戶，他們可以選擇在使用服務時不顯示廣告。

選擇訂閱後，用戶所有加入 Meta 帳戶中心的 Facebook 和 Instagram 帳戶將不會顯示廣告，前提是所有帳戶均已支付訂閱費用。如果選擇不訂閱，則將獲得與現在相同的體驗，並會看到個性化廣告。

