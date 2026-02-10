Facebook 引入 AI 新功能 個人頭像、限時動態皆可動畫化

Facebook 正陸續推出新的 AI 功能，讓用戶能夠將個人頭像動畫化，並為限時動態和動態回顧重新設計風格。用戶還能為文字貼文添加動畫背景，使其在動態消息中更加醒目。

AI 賦予靜態頭像生命力

Meta 表示，透過動畫化個人頭像功能，用戶可以為靜態照片賦予動態效果，並提供多種預設動畫類型，包括「自然」、「派對帽」、「紙屑」、「揮手」和「愛心」。Meta 建議用戶使用一張單人正面、臉部清晰且未持有任何物品的照片。更多動畫選項將在今年稍後時間推出。

多樣風格與動畫背景豐富內容呈現

若要重新設計限時動態或動態回顧的風格，用戶可點擊「重新設計風格」按鈕，然後輸入希望 Meta AI 對照片進行的更改，或者從 Meta 的預設選項中選擇，例如「動漫」或「低多邊形」風格。此外，為美化文字貼文並加入新的動畫背景，用戶在撰寫貼文時，可尋找彩虹背景上的 A 圖示，即可開啟包含動畫和靜態選項的各式背景風格選單。

Meta 策略重塑 Facebook 社交體驗

Facebook 仍然是一個龐大的平台，擁有超過 20 億每日活躍獨立用戶。然而，Meta 近期重新努力讓 Facebook 更具文化相關性，Mark Zuckerberg 去年曾表示希望「回歸 Facebook 的初衷」。作為這項策略的一環，Facebook 也導入了專為朋友設計的動態消息，擺脫演算法的混亂內容。