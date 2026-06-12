Facebook / IG 死機？全球大規模故障！
Meta 旗下核心平台發生全球性大規模癱瘓，兩大主力平台 Facebook、Instagram 以及通訊軟件 Messenger 無預警發生嚴重網絡故障，導致全球數百萬名用戶無法正常更新動態。
貼文無法載入網民集體恐慌
根據網絡故障追蹤網站 Downdetector 的數據顯示，事故大約在香港時間今晚約 11 時許爆發，受影響地區包括亞洲、歐洲及北美等全球多個國家與地區。
Facebook 用戶： 帳號無故被系統強制登出。當用戶嘗試重新輸入密碼登入時，系統卻顯示「密碼錯誤」或「連線階段已過期」，完全無法進入頁面。
Instagram 用戶： 雖然大部分用戶未被強制登出，但主頁動態完全無法更新，畫面一直顯示「無法重新整理動態」或呈現一片空白。
截至目前為止，Meta 尚未公布具體的死機原因，詳細故障原因及預計修復時間，仍有待 Meta 官方進一步說明。
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