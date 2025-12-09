Fairbuds XL Gen 2 發佈，搭載 40mm 動態驅動單元及主動噪音消除技術，模組化設計保留

自從 Fairphone 發佈首款耳罩式耳機以來，已經過了兩年，現在推出了全新版本的 Fairbuds XL。第二代 Fairbuds XL 不僅擁有更新的設計，還配備了全新的驅動單元，但其模組化特性依然保留。

新款 Fairbuds XL 配備 40mm 動態驅動單元，與原版 Fairbuds XL 向後兼容，這意味著舊款用戶也能享受到新驅動單元和聲音調校的優勢。Fairphone 將左側驅動單元的售價定為 €61.95 及右側驅動單元為 €39.95。

廣告 廣告

除了驅動單元，全新 Fairbuds XL 的所有主要元件均可由用戶自行更換，若有任何部件損壞，使用者可以輕鬆訂購並自行更換。

這款耳機的電池設計也十分人性化，左側的蓋子可以輕鬆打開，讓用戶能夠輕鬆取出電池，因為電池並未使用膠水固定。新款 Fairbuds XL 的電池壽命在關閉主動噪音消除（ANC）時可達 30 小時，開啟 ANC 時則為 20 小時，相較於第一代版本提升了 5 小時。

Fairbuds XL Gen 2 支援 Bluetooth 5.3，具備雙設備連接功能，並配備了升級版的噪音消除技術，噪音減少可達 35dB。Fairphone 也宣傳了改善的風噪音減少功能，使通話更加清晰。

這些耳機支持 AAC、SBC 和 aptX HD 音頻編碼格式，並具備 IP54 防塵防水等級。Fairbuds XL Gen 2 有森林綠和地平線黑兩種顏色可供選擇，歐洲零售價格為 €249 / 約 HK$ 1,942 和 £219 / 約 HK$ 1,706。

此外，該耳機預計將於本月晚些時候在美國發佈，售價為 $229 / 約 HK$ 1,790。

推薦閱讀