Farfetch男裝推薦2026｜精選5大男士必買、性價比極高名牌 3折起入手AMI Paris西裝外套、Thom Browne恤衫最平$1XXX買到

扮靚不是女生的專利！對時裝有興趣的男士一定要Bookmaek這篇文章，Yahoo購物專員為大家精選了5大男士必知的時裝品牌，當中包括法式慵懶美學AMI Paris、明星潮人大愛的Maison Margiela、男士衣櫥中的奢華象徵Thom Browne等。適逢Farfetch現正進行新年優惠，大家了解各品牌後不妨入手幾件打造屬於自己的時尚風格吧！這次優惠可謂相當大幅度，連定位高檔的Thom Browne也減至4折起，$536就買到Polo Ralph Lauren logo T，趕快趁此機會掃貨吧！

即睇Farfetch各大男裝品牌

減價男裝品牌推介1）Thom Browne

說到奢華男裝品牌，Thom Browne絕對是其中之一。作為現代男士衣櫥中的奢華象徵，品牌以美式經典與創新輪廓見稱。自2001年創立以來，便以其創新且獨特的設計風格獲得廣泛讚譽。品牌注重傳統西裝元素的同時巧妙地將現代想像融入其中，透過獨特的剪裁、合身的版型以及及踝西褲的設計，創造出既復古又前衛的風格。標誌性的「四條紋」、高級感單色調設計以及對傳統西裝剪裁的重新詮釋奠定了品牌在時尚界的地位，展現出優雅又有趣的時尚風格，難怪深受名人如David Beckham、Eddie Redmayne 和A$AP Rocky等男星青睞。Thom Browne定位高檔，衣品售價不菲，Farfetch難得進行優惠，最平低至4折，一直想入手的朋友不妨趁着這次優惠掃貨。

即睇Thom Browne大減價

Thom Browne single-breasted cropped-sleeve blazer

45折後價︰$6,735｜ 原價︰$16,000





Thom Browne RWB striped V-neck cardigan

6折後價︰$7,474｜ 原價︰$13,200





Thom Browne slim Oxford Shirt

5折後價︰$1,800｜ 原價︰$3,600





減價男裝品牌推介2）Burberry

英倫風時裝代名詞—Burberry，品牌代表作Trench Coat風衣和專屬格紋花樣可說是英式優雅的象徵。前者以專利 Gabardine 面料和超過百道的製作工序聞名，時尚實用兩者兼備。後者設計長青，不退流行，無論放在任何單品或顏色都不失經典。現任總監Daniel Lee在尊重品牌歷史的前提下更為品牌帶來年輕的活力，新系列色彩破格，以紅撞綠、黃撞綠等色彩衝擊把 Burberry 帶到下一個風格層次，照顧更多不同客群。風衣、格紋圍巾、修身西裝、經典格紋襯衫等都是Burberry歷久不衰的熱門商品，鍾情於英倫風的男士必入手。 減價低至35折起，推薦入手格紋襯衫、大衣以及百搭西裝褲。

即睇Burberry大減價

check-pattern shirt jacket

55折後價︰$6,795｜ 原價：$12,900





straight-leg cargo trousers

35折後價︰$3,128｜ 原價：$9,200





Vintage Check shirt

45折後價︰$3,673｜ 原價：$8,600





減價男裝品牌推介3）AMI Paris

AMI Paris是由設計師Alexandre Mattiussi於2011年在法國巴黎創立的輕奢品牌，以簡約、休閒、優雅的巴黎男孩風格聞名，標誌性的愛心A (Ami de Coeur) Logo是其最具代表性的設計。品牌致力於設計高品質卻可負擔的日常服飾，以愛心衛衣、T恤、毛衣等中性風格單品最受喜愛。風格以體現輕鬆、浪漫且慵懶的法式風情為主，平衡了休閒與精緻，適合打造都市男性的高質感造型。愛心刺繡衛衣、圓領毛衣、開襟衫是熱門爆款，通常採用中性設計，男女皆可穿著。最近品牌減價低至3折，連百搭經典的西裝、外套、恤衫等也有折，喜歡Smart Casual的男士必入手。

即睇AMI Paris大減價

padded cotton worker jacket

5折後價︰$3,521｜ 原價：$7,700





ribbed wool blend jumper

45折後價︰$2,302｜ 原價：$5,230





cotton chino shorts

4折後價︰$1,080｜ 原價：$2,700





減價男裝品牌推介4）Maison Margiela

法國品牌Maison Margiela以前衛著稱，自1988年成立以來便以其獨特的解構主義設計而聞名。品牌的創辦人Martin Margiela主張打破傳統的時尚規範，挑戰服裝的慣性思維，每一季的作品都展現出強烈的藝術性和個性，深受時尚界人士的推崇。Maison Margiela的設計元素常常融合了異材質拼接、非對稱剪裁和極簡主義風格，特別是品牌的Tabi鞋，其獨特的分趾設計馬上成為了品牌的象徵。此類大膽的創意挑戰了傳統男裝的概念，展現出新穎而自信的風格，G-dragon、Kanye West、Robert Pattinson都是品牌的愛好者。優惠低至3折起，不少比較樸素易襯的男裝產品都有折，想初嘗前衛時裝風格的朋友可循序漸進。

即睇Maison Margiela大減價

contrasting-border straight-leg trousers

3折後價︰$5,550｜ 原價：$18,500





ribbed-knit crew-neck jumper

35折後價︰$4,358｜ 原價：$12,450





destroyed spliced knit shirt

35折後價︰$3,374｜ 原價：$9,640





減價男裝品牌推介5）Polo Ralph Lauren

無人不曉的經典男裝品牌—Polo Ralph Lauren，是經典美式風格與Ivy League學院風的代表，主打耐穿、簡約、百搭。以馬球運動為名， 胸前經典的馬球運動員刺繡已成為高品質與貴族氣質的象徵，展示優雅、隨性且高品質的生活態度。其標誌性單品包括經典網眼Polo 衫、針織衫、牛津襯衫、Chino褲及熱門的Polo Bear系列，設計兼具高端休閒與半正式風格。產品涵蓋商務休閒、運動裝到高品質外套，適合各種日常與休閒場合。Farfetch現正優惠中，最平低至4折，$500內就買到logo T，多色選擇，不要錯過。

即睇Polo Ralph Lauren大減價

striped button-down shirt

6折後價︰$1,055｜ 原價：$1,790





Polo-Pony-motif polo shirt

4折後價︰$536｜ 原價︰$1,490





logo-patch double-breasted sport jacket

45折後價︰$7,826｜ 原價︰$17,390





