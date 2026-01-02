【Fari-beurre】蛋撻、北海道芝士撻限時買一送一

由即日起至1月9日，凡惠顧日本蘭王蛋撻及北海道芝士撻系列，即享買1送1優惠！日本蘭王蛋撻嚴選頂級日本蘭王蛋製作、蛋香濃郁；北海道芝士撻選用北海道忌廉芝士精心焗製，濃郁芝士風味，入口即化，極致誘人！

日期：即日起至2026/01/09

地點：Fari-beurre (東海城Shop no. 259A)

