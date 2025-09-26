FBI前局長柯米遭起訴 恐面臨5年徒刑

（法新社華盛頓25日電） 美國總統川普正加大對政敵採取法律報復，美國媒體今天報導，前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）已遭兩項刑事罪名起訴，最高面臨5年徒刑。

幾天前，川普才採取極不尋常的舉動，公開敦促司法部長邦迪（Pam Bondi）對柯米及其他被他視為敵對者的人士採取行動。

柯米被控在調查俄羅斯是否干預2016年總統大選，以及川普是否與俄國共謀一案中，做出不實陳述並妨礙司法。

川普對柯米遭起訴一事表示歡迎，稱柯米是「這個國家有史以來最惡劣的人類之一」。

根據幾天前才獲川普任命的聯邦檢察官哈利根（Lindsey Halligan）說法，柯米一旦定罪，最高將面臨5年徒刑。哈利根曾是川普的私人律師，但過去沒有擔任檢察官的經驗。

司法部宣布柯米犯下「重罪」的指控時，邦迪透過聲明表示：「沒有人能凌駕於法律之上。」

現任FBI局長巴特爾（Kash Patel）說：「長久以來，過去腐敗的領導階層及其共犯將聯邦執法單位武器化。」

他表示：「這種執法政治化的現象，在『通俄門騙局』期間最為明目張膽。這是歷史上可恥的一頁，我們將持續調查並揭露真相。」

哈利根在川普的龐大壓力下工作，因為本案核心，也就是柯米在國會證詞的5年追訴期時效，即將於本月30日到期。

前任維吉尼亞東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）上週辭職後，哈利根被任命接下這個備受矚目的職位。

傳出希伯特辭職前曾告知司法部高層，沒有足夠證據起訴柯米或紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

與其他幾位民主黨官員一樣，詹樂霞被川普親信、聯邦住房金融局（Federal Housing Finance Agency）局長普爾特（Bill Pulte）指控偽造抵押貸款申請文件。