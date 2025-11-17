全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
FBI局長：華管制芬太尼前體見效 未臻百分百達標
【on.cc東網專訊】美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾周日（16日）表示，中國管制鴉片類藥物芬太尼前體化學物已見成效，雙方雖然無法百分百達到目標，但相信中方會繼續履行在中美元首會談中所作承諾。
帕特爾接受美媒節目訪問時，被問及中方有沒有遵守在中美元首會談中針對芬太尼所作承諾。他指出，總統特朗普認為美國必須與華互動並達成協議，中美無法百分百達到目標，但這可拯救數以十萬計美國民眾生命，何樂而不為。他又指，中方至少已承諾限制芬太尼前體，並依承諾採取行動。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。Fortune Insight ・ 5 小時前
NHK：日本將派遣高級外交官赴華緩和與中國的緊張關係
【彭博】— 根據日本放送協會(NHK)周一報導，在中國加大力度回應日本首相高市早苗有關台灣的言論後，日本將派遣一名高級外交官前往中國，以緩和兩國緊張局勢。Bloomberg ・ 5 小時前
日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo
日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 2 小時前
未拒絕日本投資｜上海自由高達未被「打砸搶燒」 連《鬼滅之刃》都票房冠軍？
中日關係趨緊張，從日首相高市早苗的「台灣有事」到中國大使揚言「斬首」抗議，惹人憂慮商業利益會否遭政治事件「斬首」。之不過，近日《鬼滅之刃》內地票房破3億成為冠軍，以及在日本電視虛構動畫故事中被稱為軍備王牌的「自由高達」，其上海立像依然有國民前往打卡，三井業務未遭「斬首」，似乎啟示日企業務仍能入境。事實上今年日企整體對華投資逆市急增，目前中國仍未對錢說不Yahoo財經 ・ 4 小時前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 4 小時前
《央視》玉淵譚天：中方已做好對日實質反制準備
《央視》玉淵譚天專欄發表文章，針對日本首相高市早苗的露骨挑釁言論，中方的忍耐有限度，且中方已做好對日實質反制準備。中方的表態，已經從前幾天的「敦促日方立即停止幹涉中國內政」，到如今的「否則一切後果必須由日方承擔」。 文章指出，從整個過程來看，中方已給予日方充分的機會與回旋餘地。即便在事態升級之際，中方仍明確提出解決問題的路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論。 在中方的回應中，有「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」這兩個表述，其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
陳茂波料失業率降 學者：太樂觀
本港第三季GDP增長3.8%，為超過一年半最佳單季表現，但失業率卻惡化至3.9%的3年新高，「無就業式經濟復甦」再引起議論，財政司司長陳茂波昨天在電台節目派定心丸，認為隨金融市場暢旺、資產轉趨穩定，帶動市民消費信心，估計失業率跟隨經濟持續向好，將會緩和「甚至可以開始有一些整固下調」。不過，有學者表示，目前勞動市場的復甦集中在金融業，其他大部分行業均縮減人手，不應過分樂觀。信報財經新聞 ・ 13 小時前
ASML回應荷蘭接管安世半導體：短期業務不受影響、危機高峰已過
荷蘭半導體巨頭艾司摩爾執行長 Christophe Fouquet 表示，荷蘭接管中國背景的 Nexperia 雖引發荷蘭與中國關係緊張，但艾司摩爾短期業務未受影響。鉅亨網 ・ 10 小時前
裕美跟網紅整「腳皮奶」益林作？發文鬧人過橋抽板 同五索疑似關係生變
林作因為JPEX案正式被起訴，上周提堂後獲准以30萬元保釋。作為女友嘅裕美當然奔波不停，但仍然keep住喺社交平台出postYahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
華軍事專家解讀如何對日迎頭痛擊 顯示強力回應
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表的涉台言論引來中國強烈不滿，中國外交部、國防部和國台辦紛紛發聲，嚴正警告日本，若膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊。中國軍事專家杜文龍周日（16日）解讀，中方如何對日迎頭痛擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
FT：阿里助解放軍網攻美 中方駁斥
英國《金融時報》引述一份白宮國家安全備忘錄報道，美國指摘阿里巴巴（9988.HK）為中國軍方針對美國境內目標的「行動」提供技術支持。阿里巴巴發聲明表示，相關指控和暗示完全不屬實。中國駐華盛頓大使館亦否認報道，強調中方反對並依法打擊一切形式的網絡攻擊。信報財經新聞 ・ 13 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
翻新完再重回舊主懷抱！英皇蝕賣灣仔中國華融大廈予華僑銀行 持貨12年賬蝕逾4億
本港商廈投資市場近期再現大額成交。英皇國際（00163）宣布，以11.6億元出售旗下灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢物業予華僑銀行（香港），用作自用總部用途。該大廈樓高28層，總樓面面積約95,515平方呎，以成交價推算，平均呎價約12,144元。閱讀更多：老牌家族入市撈底 羅氏成員2150萬購灣仔永威閣 三房創九年新低允記17萬續租灣仔莊士敦道三層巨舖 業主1981年525萬買入 回報率高達39%交易反映市場對核心地段商廈仍有承接力，不過是次成交價較英皇集團12年前購入價15.88億元低約4.28億元，跌幅約27%。英皇表示，考慮到近期香港樓市，尤其商廈市場的市況，以及交易代價與物業初步估值相若，出售大廈屬適時鎖定投資收益的決定。集團指出，是次交易可為公司帶來資金回籠，有助優化資產組合及減輕債務負擔。同時強調，是次交易不會確認任何收益或虧損，最終財務影響將待核數師審核後確定。據了解，大廈最大租戶將於今年底租約期滿，預料華僑銀行完成交易後將收回自用。翻查資料，該物業前身為永亨金融中心，1982年落成，樓高28層。2013年永亨銀行將物業公開招標，當時市況熾熱，英皇集團以15.88億元28Hse.com ・ 6 小時前
【新聞點評】AI加劇貧富懸殊 二次分配責任大
AI狂潮愈演愈烈，愈來愈多人開始關注這股風暴帶來的負面影響。例如DeepSeek資深研究員陳德里早前在一場論壇上警告，AI或將在20年內「終結就業市場」，並將衝擊社會核心，他呼籲科企扮演「吹哨者」角色，協助人類社會應付危機。另一邊廂，自ChatGPT發布以來，美股暴漲逾65%，但絕大部分好處由富人掌握，普羅大眾卻「未見其利，先受其害」。隨着AI加劇貧富懸殊，各地政府的「二次分配」政策須負起更大責任，今後不排除會頻頻「派錢」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
1.5兆美元AI資本支出缺口誰找數？大摩揭隱形金主真身
摩根士丹利 (下稱大摩)(MS) 最新研報指出，全球資料中心建設正面臨上兆美元融資缺口，而美國人壽保險公司憑藉龐大的退休金投資需求，正成為 AI 投資狂潮的關鍵「輸血者」。鉅亨網 ・ 11 小時前
解放軍報文章:叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途
解放軍報發表署名文章,批評日本首相高市早苗日前在國會答辯時,公然發表涉台露骨挑釁言論,是日本在任首相首次明確可能武力介入台海局勢,證實了日本近年強化軍力舉措的遏華指向性,暴露了日本政府違背和平憲法,妄圖以軍事手段干涉別國內政的狼子野心,日方種種錯誤舉動,甚至叫囂武力介入台海局勢,只會把自己引向不歸歧途。文章說,如果武力介入台海局勢,日本國民和國家都會陷入災難,日本當政者妄圖介入台海局勢,既是粗暴踐踏國際正義、公然挑釁戰後國際秩序,亦會嚴重破壞中日關係。日本若果不深刻汲取歷史教訓,膽敢鋌而走險,中方必將給予迎頭痛擊。另外,央視旗下社交平台「玉淵譚天」發表評論,認為中方已傳遞出做好實質反制準備的信號,其次是暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流,迎頭痛擊亦具有明確的軍事意涵。 (BC)infocast ・ 22 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 5 小時前