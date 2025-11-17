FBI局長：華管制芬太尼前體見效 未臻百分百達標

《央視》玉淵譚天專欄發表文章，針對日本首相高市早苗的露骨挑釁言論，中方的忍耐有限度，且中方已做好對日實質反制準備。中方的表態，已經從前幾天的「敦促日方立即停止幹涉中國內政」，到如今的「否則一切後果必須由日方承擔」。 文章指出，從整個過程來看，中方已給予日方充分的機會與回旋餘地。即便在事態升級之際，中方仍明確提出解決問題的路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，收回惡劣言論。 在中方的回應中，有「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」這兩個表述，其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 4 小時前